Droni a Lipsia, allarme sabotaggio nel cuore logistico dell’Ucraina Un drone esplosivo vicino a un Antonov, un cargo DHL colpito in volo: indaga l’antiterrorismo

Un drone dotato di un dispositivo esplosivo è stato trovato nell’area di sicurezza dell’aeroporto di Lipsia-Halle, uno dei principali snodi europei del traffico merci e una base operativa utilizzata anche dalla compagnia ucraina Antonov Airlines. Nelle stesse ore un secondo oggetto volante non identificato ha urtato un cargo DHL, costretto ad atterrare a Hannover con danni lievi.

La coincidenza dei due episodi ha fatto scattare un’inchiesta di alto livello. Le indagini sono state assunte dalla Procura generale di Dresda, attraverso l’unità specializzata in estremismo, e dal centro antiterrorismo della polizia criminale della Sassonia. Per il momento non è stata indicata alcuna responsabilità e non è stato confermato che i due oggetti facessero parte di una stessa operazione.

Il drone trovato nella zona cargo

Secondo la ricostruzione ufficiale, il primo velivolo è stato individuato da un dipendente aeroportuale nella notte tra il 4 e il 5 agosto, vicino alla pista sud e all’area destinata ai voli cargo. Sul drone era montato un congegno esplosivo di natura ancora non precisata. Gli artificieri della polizia federale sono intervenuti con un robot e hanno rimosso l’innesco.

Le prime immagini hanno mostrato le operazioni di sicurezza nei pressi di un aereo da trasporto ucraino. La Nato ha confermato di essere a conoscenza dell’accaduto, mentre le autorità tedesche non hanno chiarito se il velivolo Antonov fosse il bersaglio dell’azione o se la sua vicinanza al drone sia stata casuale.

Il traffico aereo è stato inizialmente sospeso. Diversi voli sono stati dirottati, compreso un collegamento passeggeri, mentre la pista nord è stata riaperta poco prima delle due del mattino. La pista sud, già destinata a lavori di manutenzione, è rimasta chiusa. Le autorità hanno escluso pericoli per passeggeri e personale dello scalo.

La collisione con il cargo DHL

Durante la chiusura della pista, un aereo merci ha dovuto interrompere la procedura di atterraggio e riprendere quota. Poco dopo il velivolo ha urtato un secondo oggetto volante non identificato. L’equipaggio ha proseguito verso Hannover, dove sono stati riscontrati danni limitati alla parte anteriore dell’aeromobile. Non risultano feriti.

Gli investigatori parlano prudentemente di un «presunto secondo oggetto». Non è stato ancora accertato che si trattasse di un altro drone, né che fosse collegato al dispositivo esplosivo trovato a terra. Proprio questa incertezza rappresenta uno dei nodi centrali dell’inchiesta: ricostruire le traiettorie, individuare gli eventuali operatori e verificare se l’episodio sia stato pianificato per colpire un aereo o per bloccare l’attività dello scalo.

Perché Lipsia è un obiettivo sensibile

L’aeroporto di Lipsia-Halle è una delle infrastrutture logistiche più importanti della Germania. Ospita il principale hub europeo di DHL, è utilizzato per trasporti militari tedeschi e alleati e, dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, costituisce una base rilevante per le operazioni degli Antonov ucraini.

Un’azione ostile contro questo nodo avrebbe quindi un valore superiore al danno materiale immediato. Potrebbe rallentare catene di approvvigionamento civili, aiuti destinati all’Ucraina e movimentazioni di materiale militare. È per questa ragione che l’indagine è stata affidata agli organismi competenti per terrorismo, estremismo e sicurezza dello Stato.

La collocazione del drone nei pressi di un velivolo ucraino alimenta il sospetto di un sabotaggio legato alla guerra. Ma il passaggio dal sospetto all’attribuzione richiede prove tecniche: l’analisi dell’esplosivo, dei componenti elettronici, dei dati di navigazione, delle immagini di sorveglianza e di eventuali segnali radio.

L’ipotesi della guerra ibrida

Il caso si inserisce in una sequenza di intrusioni di droni nei cieli tedeschi, comprese aree militari, terminal energetici, porti e impianti logistici. Nei primi sei mesi del 2026, soltanto attorno agli aeroporti sassoni erano già state segnalate 19 presenze non autorizzate, 18 delle quali a Lipsia-Halle.

Le autorità federali avevano già indicato la possibilità che alcune operazioni di ricognizione fossero organizzate da soggetti collegati alla Russia. Nel 2024, inoltre, dispositivi incendiari nascosti in pacchi avevano provocato incendi in centri logistici europei, compreso un deposito DHL a Lipsia. Mosca ha sempre negato ogni coinvolgimento e, allo stato attuale, il governo tedesco ha precisato che non esiste un collegamento accertato tra quei precedenti e i fatti della notte.

Il dibattito politico ruota quindi attorno a due posizioni. La prima invita a considerare l’episodio come una possibile escalation della campagna di sabotaggi attribuita ai servizi russi in Europa. La seconda chiede di non anticipare le conclusioni dell’inchiesta e ricorda che attribuire un attacco a uno Stato straniero avrebbe conseguenze diplomatiche e di sicurezza molto rilevanti.

La difesa degli aeroporti sotto esame

L’incidente riapre anche la discussione sull’efficacia dei sistemi antidrone. A febbraio il Parlamento tedesco ha rafforzato la legge sulla sicurezza aerea, ampliando i poteri per individuare, intercettare e, nelle situazioni più gravi, abbattere velivoli senza pilota che minacciano aeroporti e infrastrutture critiche.

Il caso di Lipsia mostra però che il problema non è soltanto giuridico. Servono radar capaci di riconoscere oggetti di piccole dimensioni, sensori radio, strumenti di disturbo, squadre specializzate e procedure che consentano di reagire in pochi secondi senza mettere in pericolo gli aerei civili. Un drone commerciale modificato può volare a bassa quota, confondersi con altri segnali e partire da pochi chilometri di distanza.

Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha interrotto le vacanze e convocato una riunione d’emergenza con le autorità federali e della Sassonia. Sul tavolo ci sono la protezione degli aeroporti, il coordinamento tra polizia e forze armate e la necessità di estendere le capacità di contrasto anche agli operatori delle infrastrutture strategiche.

Una soglia nuova nel conflitto europeo

L’aspetto più delicato è il possibile trasferimento della minaccia dal territorio ucraino alle retrovie logistiche europee. Finora la guerra ibrida si è manifestata soprattutto attraverso cyberattacchi, campagne di disinformazione, incendi dolosi e operazioni di spionaggio. Un drone con esplosivo all’interno di un grande aeroporto rappresenterebbe un salto di qualità, perché combinerebbe sabotaggio, rischio per l’aviazione civile e pressione politica.

Le indagini dovranno stabilire se vi fosse un obiettivo preciso, se il dispositivo abbia fallito e se il secondo oggetto sia stato impiegato per creare confusione o colpire il cargo. Fino ad allora resta corretto parlare di un grave incidente di sicurezza e di una possibile azione di sabotaggio, non di un attacco russo accertato.

La vicenda conferma comunque che le infrastrutture che sostengono l’Ucraina sono ormai parte del confronto strategico. Proteggerle significa non soltanto difendere aeroporti e merci, ma impedire che la paura e l’incertezza diventino strumenti capaci di condizionare il sostegno europeo a Kyiv.