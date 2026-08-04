L’intelligenza artificiale diventa il nuovo motore dell’economia Usa Data center, chip e Borsa sostengono la crescita, ma aumentano i rischi di dipendenza

L'intelligenza artificiale non è più soltanto una promessa tecnologica o una scommessa delle grandi società della Silicon Valley. Negli Stati Uniti sta diventando una delle principali forze capaci di orientare investimenti, crescita, mercati finanziari e consumi delle famiglie.

Le aziende tecnologiche stanno impegnando centinaia di miliardi di dollari nella costruzione di data center, nell’acquisto di semiconduttori, server e software, nei sistemi di raffreddamento e nelle nuove infrastrutture energetiche. Una corsa che coinvolge non soltanto i produttori di chip e i grandi gruppi digitali, ma anche imprese edilizie, società elettriche, amministrazioni locali e mercati del credito.

Secondo le stime citate dal Wall Street Journal, l’insieme degli investimenti e degli effetti finanziari riconducibili al boom dell’IA potrebbe avere generato circa un terzo della recente crescita economica americana. Una proporzione che rende evidente la forza del fenomeno, ma anche la vulnerabilità di un sistema sempre più dipendente dalla sua prosecuzione.

La nuova corsa alle infrastrutture

Il cambiamento più visibile riguarda i data center. Le strutture necessarie per addestrare e utilizzare i modelli di intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di potenza di calcolo, energia e acqua. Attorno ai grandi impianti stanno crescendo cantieri, collegamenti elettrici, sistemi di emergenza e reti di telecomunicazione.

La spesa statunitense per software, apparecchiature informatiche, sistemi di comunicazione e costruzione di data center, mantenendo il ritmo registrato negli ultimi mesi, raggiungerebbe circa 1.500 miliardi di dollari su base annua. Due anni prima il valore era vicino ai mille miliardi.

Nel solo mese di giugno, la spesa per la costruzione dei centri di elaborazione avrebbe raggiunto un ritmo annualizzato di 68,3 miliardi di dollari, con un aumento di oltre 21 miliardi rispetto all’anno precedente. Nello stesso intervallo, gli investimenti nelle altre costruzioni private, dalle abitazioni agli ospedali e ai centri commerciali, sono diminuiti. Il contrasto mostra come il capitale si stia spostando verso le infrastrutture digitali anche mentre altri comparti edilizi rallentano.

La crescita complessiva delle costruzioni americane rimane infatti debole. A giugno la spesa totale è scesa dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e del 3,2 per cento su base annua, penalizzata soprattutto dagli alti tassi sui mutui. Il boom dei data center rappresenta quindi una delle poche grandi eccezioni in un mercato altrimenti in difficoltà.

Il capitale delle grandi aziende

Dietro i cantieri ci sono i programmi di investimento dei maggiori gruppi tecnologici. Le società che gestiscono servizi cloud e piattaforme digitali stanno acquistando chip sempre più potenti e costruendo impianti capaci di ospitare decine di migliaia di processori.

Una parte degli investimenti viene finanziata ricorrendo al debito. La necessità di anticipare capitali enormi, mentre i ricavi futuri dei servizi di intelligenza artificiale restano difficili da calcolare, sta modificando anche il rapporto tra le aziende tecnologiche e il mercato obbligazionario.

Il meccanismo produce effetti immediati sull’economia reale. I progetti generano ordinativi per l’edilizia e l’industria, assunzioni specializzate e nuove entrate fiscali per città e contee. Creano inoltre una domanda crescente di elettricità, tanto da costringere alcuni territori a ripensare reti, centrali e sistemi di distribuzione.

Gli investimenti nell’hardware e nel software legati all’IA hanno già fornito un contributo fuori scala alla domanda americana. Gli economisti avvertono tuttavia che il loro effetto sul prodotto interno lordo è inferiore alla cifra complessivamente spesa, perché molti componenti vengono prodotti all’estero.

La dipendenza dalle importazioni

Chip di memoria, semiconduttori avanzati, server e apparecchiature elettroniche arrivano in larga parte dall’Asia. Nei primi cinque mesi del 2026 gli Stati Uniti avrebbero importato da Taiwan circa 90 miliardi di dollari di computer, semiconduttori e altri componenti elettronici. Nello stesso periodo del 2024 il valore era vicino ai 20 miliardi.

Le importazioni permettono alle imprese americane di costruire rapidamente la capacità di calcolo necessaria, ma sottraggono una parte del beneficio alla produzione interna. Nella contabilità nazionale, infatti, i beni importati vengono esclusi dal calcolo del Pil.

Nel primo trimestre del 2026 gli investimenti collegati all’intelligenza artificiale avrebbero aggiunto circa 0,73 punti percentuali alla crescita statunitense. La loro incidenza reale sarebbe stata maggiore senza il peso dell’hardware acquistato all’estero. Nel secondo trimestre la forte domanda di componenti ha continuato a sostenere gli investimenti, ma l’aumento delle importazioni ha contribuito a limitare l’espansione complessiva del Pil.

La ricchezza creata dalla Borsa

L’altro grande canale attraverso il quale l’IA influenza l’economia passa da Wall Street. L’aumento delle quotazioni dei produttori di semiconduttori e delle imprese considerate meglio posizionate nella nuova rivoluzione tecnologica ha moltiplicato il valore dei portafogli finanziari.

Il patrimonio netto delle famiglie americane avrebbe raggiunto circa 174 mila miliardi di dollari, con un aumento di 13 mila miliardi rispetto al 2025, attribuito in larga misura ai guadagni azionari. La successiva crescita dell’indice S&P 500 avrebbe incrementato ulteriormente questa ricchezza.

L’effetto si riflette sui consumi. Quando il valore di azioni, fondi e investimenti aumenta, le famiglie tendono a spendere una piccola parte dei guadagni, anche se non vendono immediatamente i titoli. La spinta si concentra soprattutto sui nuclei con i redditi più elevati, che possiedono la maggioranza delle attività finanziarie e rappresentano una quota decisiva della domanda americana.

Il fenomeno aiuta a spiegare perché i consumi abbiano mantenuto una certa solidità nonostante i tassi elevati e il rincaro dell’energia. Ma rende anche le famiglie più esposte a un’eventuale correzione dei titoli tecnologici. Le azioni occupano ormai una quota record della ricchezza americana e un ribasso potrebbe frenare rapidamente la spesa.

La grande vulnerabilità

La domanda che accompagna il boom è quanto a lungo possa durare. Le imprese stanno investendo sulla previsione che la domanda di servizi basati sull’IA cresca abbastanza da remunerare impianti, chip ed energia. Non è ancora certo, però, che i ricavi e gli aumenti di produttività riescano a procedere alla stessa velocità della spesa.

L’aumento dei prezzi dei semiconduttori riduce inoltre la quantità di potenza di calcolo che le aziende possono acquistare con la stessa somma. Una parte della crescita nominale degli investimenti riflette quindi l’inflazione dei componenti, non soltanto un incremento delle dotazioni tecnologiche.

Finché la corsa proseguirà, gli Stati Uniti potranno contare su un potente sostegno agli investimenti e alla ricchezza. Una frenata improvvisa avrebbe invece conseguenze sui cantieri, sulle società indebitate, sulle quotazioni azionarie e sui consumi.

L’IA appare così come una rivoluzione industriale reale, sostenuta da investimenti e domanda, ma accompagnata da dinamiche speculative concentrate in alcuni settori. Non è soltanto una possibile bolla e non è neppure un motore privo di rischi. È ormai una componente strutturale dell’economia americana, tanto importante da rendere difficile immaginare la stessa capacità di resistenza senza il suo impulso.