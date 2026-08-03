Ariana Grande si ferma: «Troppi giudizi sul mio corpo» Dopo il tour la popstar ridurrà le apparizioni pubbliche e lascia il musical di Sondheim

Ariana Grande ha deciso di sottrarsi, almeno temporaneamente, all’esposizione pubblica. La popstar statunitense ridurrà le apparizioni dopo la conclusione dell’Eternal Sunshine Tour, prevista il primo settembre a Londra, per proteggersi da quello che il suo entourage ha definito un giudizio continuo e incessante sulla sua persona.

Non si tratta di un addio alla musica né di un ritiro definitivo dalle scene. La formula scelta dai suoi rappresentanti è più prudente: un passo indietro dalla visibilità. Una distinzione importante, perché Ariana Grande porterà a termine le date già programmate, ma successivamente limiterà eventi, apparizioni promozionali e impegni capaci di riportarla al centro dell’attenzione mediatica.

La rinuncia al musical londinese

La prima conseguenza concreta è l’uscita dal cast di Sunday in the Park with George, il musical di Stephen Sondheim previsto al Barbican Centre di Londra nell’estate del 2027. Grande avrebbe dovuto recitare accanto a Jonathan Bailey, suo collega nei film di Wicked.

La produzione ha confermato che lo spettacolo andrà avanti e che sarà individuata una nuova interprete. La rinuncia segnala che la pausa non riguarderà soltanto i red carpet o le interviste, ma anche un progetto teatrale di grande rilievo, già annunciato e atteso dal pubblico britannico.

Il peso dei commenti sul corpo

All’origine della decisione c’è soprattutto la pressione sviluppatasi attorno all’aspetto fisico della cantante. Fotografie, esibizioni e video musicali vengono da anni analizzati attraverso confronti sul peso, ipotesi sulla salute e accuse relative alla chirurgia estetica.

La pubblicazione di Petal, ottavo album della cantante, e del video del brano omonimo ha riacceso il dibattito. Nel filmato Grande mette in scena una giovane artista sottoposta a valutazioni contraddittorie e umilianti: non è mai abbastanza brava, abbastanza naturale o abbastanza conforme alle aspettative di chi la osserva.

Il racconto trasforma la critica pubblica in una forma di controllo permanente. Qualunque scelta diventa una prova a suo carico e persino i commenti presentati come preoccupazione finiscono per contribuire alla stessa esposizione dalla quale l’artista ora cerca di allontanarsi.

La risposta già affidata ai social

Grande aveva affrontato direttamente il tema nell’aprile del 2023, dopo una nuova ondata di osservazioni sulla sua magrezza. In un video pubblicato su TikTok aveva spiegato che il corpo indicato da molti come il suo precedente modello di salute coincideva, in realtà, con uno dei periodi più difficili della sua vita.

Aveva raccontato di assumere antidepressivi, bere alcolici e alimentarsi male, invitando il pubblico a non dedurre lo stato di salute di una persona dalle sue dimensioni. Il messaggio centrale era semplice: nessuno conosce fino in fondo ciò che un’altra persona sta attraversando e anche un’osservazione apparentemente benevola può risultare dolorosa.

Tre anni dopo, quella richiesta di rispetto sembra non essere stata sufficiente. Il corpo della cantante è rimasto oggetto di una discussione collettiva che alterna derisione, allarme e diagnosi formulate a distanza, spesso senza informazioni verificabili.

Una carriera cominciata troppo presto

Nata nel 1993, Ariana Grande ha raggiunto la notorietà da adolescente grazie alla televisione per ragazzi, lavorando per Nickelodeon, non per Disney Channel. Il successo musicale è arrivato poco dopo, trasformandola in una delle artiste più esposte della sua generazione.

La celebrità precoce ha significato vivere gli anni della formazione sotto lo sguardo costante del pubblico. Cambiamenti fisici, relazioni sentimentali e momenti di fragilità sono stati interpretati come contenuti da consumare, invece che come aspetti di una vita privata.

Alla pressione ordinaria della fama si è aggiunto il trauma dell’attentato del 22 maggio 2017 alla Manchester Arena. L’esplosione avvenne al termine di un suo concerto e uccise 22 persone. Grande tornò successivamente nella città per il concerto benefico One Love Manchester, ma ha più volte parlato delle conseguenze emotive lasciate da quella notte.

Una pausa, non una scomparsa

La decisione annunciata non permette ancora di stabilire quanto durerà l’assenza. Anche la parola ritiro appare eccessiva: l’artista non ha comunicato la fine della carriera e restano possibili attività creative lontane dagli eventi pubblici.

Il punto, piuttosto, riguarda il diritto di stabilire una distanza tra il lavoro e l’accesso illimitato alla propria persona. Per una cantante la cui immagine è diventata materia di discussione quotidiana, fermarsi significa provare a recuperare il controllo sul tempo, sul corpo e sul modo in cui presentarsi al mondo.

Il tour continuerà fino alla data conclusiva di Londra. Dopo, Ariana Grande uscirà per un periodo dalla macchina promozionale che accompagna ogni sua apparizione. Non per respingere il pubblico, ma per sottrarsi a una forma di attenzione che ha smesso da tempo di riguardare soltanto la musica.