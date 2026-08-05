Culiacán, l’influencer Gastélum ucciso durante una diretta Due uomini in moto aprono il fuoco fuori da un fast food. Movente ancora ignoto

César Gastélum, giovane creatore di contenuti messicano conosciuto sui social come Cesarín, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta da Culiacán, capitale dello Stato di Sinaloa. L’agguato è avvenuto ieri sera nel parcheggio di un ristorante di cucina veloce del quartiere Tres Ríos, una delle zone commerciali più frequentate della città.

Gastélum era in compagnia di due amici e stava realizzando un contenuto nel quale il gruppo interpretava il ruolo di fattorini delle consegne. La registrazione mostra una motocicletta con due persone a bordo avvicinarsi al gruppo. Uno dei due uomini, entrambi con il volto coperto dal casco, punta l’arma contro l’influencer e spara prima della fuga. Gli amici che erano con lui non sono stati colpiti.

Una fonte della sicurezza dello Stato di Sinaloa ha confermato la morte. Sul luogo sono intervenuti militari, agenti della polizia preventiva e tecnici della Fiscalía General del Estado, incaricati di raccogliere bossoli, immagini e altre tracce utili. Non sono stati annunciati arresti e le autorità non hanno ancora indicato un possibile movente.

Gli ultimi secondi della trasmissione

L’attacco è avvenuto poco dopo le 20. Nella parte della diretta precedente all’omicidio, Gastélum e i suoi compagni avevano notato il passaggio della motocicletta e manifestato inquietudine per la presenza dei due uomini. Il mezzo sarebbe poi tornato davanti al parcheggio, dove si è consumato l’agguato in pochi secondi.

La trasmissione è stata interrotta immediatamente. Il contenuto originale è stato successivamente rimosso, ma frammenti della registrazione hanno continuato a circolare su altre piattaforme. La diffusione incontrollata delle immagini ha aggiunto al caso un problema ulteriore: la trasformazione di un omicidio reale in materiale virale, ripubblicato senza rispetto per la vittima e per i suoi familiari.

La registrazione rappresenta ora anche un elemento investigativo. Gli inquirenti possono ricavarne caratteristiche della motocicletta, abbigliamento degli aggressori, direzione della fuga e tempi dell’azione. Non è però noto se la qualità delle immagini consenta di identificare targhe, volti o altri dettagli decisivi.

Chi era César Gastélum

Gastélum aveva costruito la propria popolarità attraverso video comici, parodie della cultura del nord del Messico e scene ispirate alla vita quotidiana di Sinaloa. Il suo profilo TikTok contava circa 580 mila follower e oltre 22 milioni di apprezzamenti; era presente anche su YouTube e su altre piattaforme di intrattenimento.

Le diverse fonti pubblicate nelle prime ore hanno indicato età differenti, comprese tra i 23 e i 25 anni. In assenza di una comunicazione anagrafica ufficiale, il dato deve essere considerato ancora da consolidare. È invece confermata la sua notorietà digitale e il carattere prevalentemente umoristico dei contenuti che pubblicava.

Il luogo dell’agguato si trova nel settore urbano di Tres Ríos, a breve distanza dagli uffici della Procura statale. La scelta di una zona frequentata, l’orario serale e la presenza di testimoni mostrano un’azione compiuta senza particolare timore dell’intervento delle forze di sicurezza.

Nessun legame accertato con i cartelli

L’omicidio avviene nel pieno della crisi di sicurezza che da settembre 2024 coinvolge Culiacán e altre aree di Sinaloa. La disputa interna al Cartello di Sinaloa contrappone le organizzazioni indicate come Los Chapitos e La Mayiza, provocando omicidi, sequestri, scontri armati e spostamenti forzati della popolazione.

Tra l’inizio del conflitto e il marzo 2026 sono state registrate nello Stato oltre 2.600 vittime di omicidio, secondo i dati delle autorità di sicurezza messicane ricostruiti dalla stampa nazionale. Il picco più grave era stato raggiunto nel giugno 2025, con più di duecento uccisioni in un solo mese.

Questo contesto non consente tuttavia di attribuire automaticamente l’assassinio di Gastélum alla criminalità organizzata. La dinamica appare quella di un attacco mirato, ma non sono emerse rivendicazioni né comunicazioni ufficiali su eventuali collegamenti della vittima con gruppi criminali. Associare il suo nome a una fazione senza prove significherebbe trasformare lo scenario generale in una conclusione investigativa che le autorità non hanno formulato.

Negli ultimi anni diversi creatori di contenuti sono stati assassinati nello Stato. Alcuni erano stati indicati in volantini anonimi o sospettati di avere rapporti con ambienti criminali, ma ogni caso presenta circostanze differenti. Anche per questa ragione gli investigatori dovranno ricostruire le relazioni personali e professionali di Gastélum senza affidarsi soltanto alla notorietà della vittima o alla violenza diffusa nel territorio.

Il precedente di Valeria Márquez

Le modalità dell’omicidio hanno richiamato il caso di Valeria Márquez, la creatrice di contenuti beauty uccisa nel maggio 2025 mentre trasmetteva dal proprio salone a Zapopan, nello Stato di Jalisco. Anche in quella circostanza gli spettatori assistettero in tempo reale all’arrivo dell’aggressore e all’interruzione della diretta. L’inchiesta fu avviata applicando il protocollo previsto per i femminicidi.

Tra i due episodi non risulta alcun collegamento investigativo. Il confronto riguarda la modalità pubblica del delitto e la capacità delle piattaforme di trasformare una diretta in una testimonianza immediata, ma anche in un contenuto che può essere replicato migliaia di volte prima dell’intervento dei sistemi di moderazione.

Il punto non è che la trasmissione dal vivo provochi la violenza. La diretta può però rendere visibile la posizione di una persona, le sue abitudini e gli spostamenti in tempo reale. Per chi gode di grande notorietà, la combinazione tra geolocalizzazione, incontri pubblici e contenuti non differiti può ampliare l’esposizione a minacce, persecuzioni e aggressioni.

L’inchiesta e la responsabilità delle piattaforme

La priorità della Procura è identificare i due uomini sulla motocicletta e stabilire se Gastélum fosse seguito già prima dell’arrivo al ristorante. Le immagini delle telecamere stradali e degli esercizi commerciali potranno essere confrontate con la registrazione della diretta per ricostruire il percorso degli aggressori.

Resta aperta anche la questione della circolazione del filmato. La rimozione dalla piattaforma originaria non impedisce che copie, estratti e fotogrammi vengano ripubblicati altrove. La rapidità con cui questi materiali si diffondono mostra il limite di una moderazione che interviene spesso quando il contenuto è già stato salvato e distribuito da migliaia di utenti.

L’assassinio di César Gastélum racconta così due forme di esposizione. La prima è quella di una città in cui la violenza armata riesce a manifestarsi anche in luoghi affollati e vicini agli uffici delle istituzioni. La seconda è digitale: un delitto consumato davanti a una telecamera diventa immediatamente pubblico, sottraendo alla vittima persino la possibilità che i suoi ultimi istanti restino fuori dallo spettacolo dei social.