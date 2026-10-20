Revolut down, pagamenti e prelievi bloccati: guasto a Google Cloud Un problema nei data center di Londra manda in crisi servizi bancari e piattaforme digitali europee

Una mattinata di pagamenti respinti, applicazioni irraggiungibili e difficoltà nel prelevare contanti. Il blocco che ha colpito Revolut nella giornata di martedì 20 ottobre ha coinvolto migliaia di clienti in diversi Paesi europei, Italia compresa. All'origine dei disservizi, secondo le ricostruzioni emerse, un'interruzione dell'infrastruttura di Google Cloud nella regione di Londra, dalla quale dipendono numerosi servizi digitali utilizzati da aziende e istituti finanziari.

Le prime anomalie sono state registrate intorno alle 8 del mattino, ora italiana. Gli utenti hanno segnalato difficoltà nell'accesso all'applicazione e nella consultazione dei conti, oltre a problemi con pagamenti elettronici, bonifici e prelievi agli sportelli automatici. Il malfunzionamento non ha interessato necessariamente tutte le operazioni e tutti i clienti nella stessa misura, ma ha provocato disagi diffusi.

Revolut rassicura i clienti: denaro e dati sono al sicuro

La banca digitale britannica ha riconosciuto ufficialmente l'interruzione, spiegando di aver avviato gli interventi tecnici fin dalla comparsa delle prime anomalie.

In una comunicazione pubblicata sui propri canali ufficiali, Revolut ha assicurato che il denaro depositato e le informazioni personali dei clienti non sono stati compromessi. La società ha inoltre presentato le proprie scuse per i disagi, confermando di essere impegnata nel ripristino delle funzionalità.

In Italia, dove Revolut ha recentemente raggiunto i sei milioni di clienti, le segnalazioni hanno riguardato anche le operazioni quotidiane più comuni. Il portale Downdetector, che raccoglie le comunicazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi digitali, ha registrato un forte aumento delle segnalazioni durante la mattinata.

Il problema nei data center Google di Londra

Il guasto è stato ricondotto alla regione informatica denominata europe-west2, che ospita infrastrutture di Google Cloud nell'area londinese. Il gruppo statunitense ha inizialmente segnalato un aumento degli errori e interruzioni intermittenti delle connessioni, confermando l'intervento dei propri tecnici.

Nel corso della giornata è emerso un elemento più preciso sulla natura dell'incidente. Secondo un aggiornamento riportato nel pomeriggio da Euronews, Google ha attribuito il malfunzionamento a un problema di alimentazione elettrica del data center, indicando una previsione di ripristino completo intorno alle 15, ora italiana.

La previsione non equivale tuttavia alla conferma dell'avvenuta normalizzazione di tutti i servizi. Il ritorno alla piena operatività delle singole piattaforme può richiedere tempi differenti, anche dopo la risoluzione del problema infrastrutturale.

Disservizi anche per altre banche e aziende europee

Le conseguenze del guasto non si sono limitate a Revolut. Nel Regno Unito sono state registrate segnalazioni riguardanti altri istituti finanziari, tra cui Lloyds, HSBC e Halifax. Problemi sono stati segnalati anche per servizi di consegna, operatori delle telecomunicazioni e piattaforme online.

Tra le aziende interessate dalle segnalazioni figurano Royal Mail, DPD, BT e il portale immobiliare Rightmove. Non per tutti gli operatori è stato accertato un collegamento diretto con il medesimo guasto, ma la coincidenza temporale ha evidenziato la vulnerabilità di numerosi servizi che dipendono da infrastrutture informatiche condivise.

La vicenda mostra come un problema concentrato in una singola area geografica possa produrre conseguenze su attività economiche distribuite in più Paesi. Applicazioni bancarie, sistemi di pagamento e piattaforme commerciali utilizzano infatti servizi cloud per gestire operazioni, comunicazioni e archiviazione dei dati.

La dipendenza dalle infrastrutture digitali

Il blackout riporta al centro dell'attenzione la continuità operativa dei servizi finanziari digitali. Per milioni di persone, applicazioni e carte di pagamento rappresentano ormai gli strumenti principali per accedere al proprio denaro. Un'interruzione tecnica può quindi trasformarsi rapidamente in un problema concreto, soprattutto quando impedisce di effettuare acquisti o prelevare contanti.

La diffusione del cloud ha consentito alle aziende di sviluppare piattaforme sempre più articolate, ma ha anche aumentato l'importanza dei sistemi di emergenza e delle infrastrutture alternative. La possibilità di trasferire rapidamente le operazioni su altri centri dati diventa essenziale per limitare gli effetti di eventuali guasti.

Per i clienti coinvolti, la raccomandazione è verificare lo stato dei servizi attraverso i canali ufficiali della banca e controllare l'esito delle operazioni prima di ripetere un pagamento, evitando il rischio di transazioni duplicate.