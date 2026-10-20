Svalbard, acqua non potabile: il permafrost libera metalli pesanti Nell'Artico norvegese lo scioglimento del terreno ghiacciato contamina le riserve idriche

n uno dei luoghi più freddi e isolati del pianeta, l'acqua del rubinetto non è più considerata sicura da bere. Accade a Longyearbyen, il principale centro abitato delle isole Svalbard, nell'Artico norvegese, dove lo scioglimento del permafrost sta alterando la composizione delle risorse idriche. Il terreno che per millenni è rimasto congelato si scongela progressivamente, esponendo rocce e minerali all'azione dell'acqua e dell'ossigeno. Il risultato è la liberazione di sostanze che raggiungono i bacini utilizzati per rifornire la popolazione.

Per circa 2.600 abitanti, vivere nell'estremo Nord significa ormai fare i conti con una difficoltà che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile: non poter consumare direttamente l'acqua che arriva nelle proprie abitazioni. Le autorità locali raccomandano di non berla dal settembre 2025, quando le analisi avevano evidenziato una concentrazione anomala di manganese.

La situazione non si è risolta. Nonostante la successiva diminuzione di questo elemento, le concentrazioni di nichel e solfati hanno continuato a superare i valori di riferimento. L'amministrazione ha mantenuto le restrizioni e organizzato la distribuzione gratuita di acqua purificata.

Il permafrost si scioglie e cambia la chimica dell'acqua

Per comprendere quanto sta accadendo bisogna osservare il territorio che circonda Longyearbyen, sull'isola di Spitsbergen, la maggiore dell'arcipelago norvegese.

La città ricava gran parte della propria acqua dolce dal lago artificiale Isdammen, un bacino lungo circa due chilometri e mezzo che raccoglie le risorse idriche provenienti dall'ambiente circostante. Per decenni questo sistema ha garantito l'approvvigionamento della comunità, pur con difficoltà legate alla presenza naturale di sedimenti.

Il cambiamento climatico ha però modificato gli equilibri del sottosuolo. Il permafrost, lo strato di terreno che rimane congelato per almeno due anni consecutivi, costituisce una caratteristica fondamentale dell'ambiente artico. Quando le temperature aumentano, porzioni sempre più profonde di terreno possono scongelarsi, favorendo nuove infiltrazioni d'acqua e reazioni chimiche.

Secondo Marjolaine Verret, ricercatrice specializzata nello studio del permafrost e docente di geologia artica allo University Centre in Svalbard, uno degli elementi decisivi è la presenza di pirite nelle rocce sedimentarie della zona.

La pirite, un minerale composto da ferro e zolfo, può ossidarsi quando entra in contatto con acqua e ossigeno. Questo processo produce acidità e favorisce la mobilizzazione di metalli presenti nelle rocce, che possono essere trasportati dalle acque di superficie fino ai bacini destinati all'approvvigionamento idrico.

Il fenomeno è particolarmente significativo in un territorio segnato anche da una lunga storia di attività minerarie. La composizione geologica locale contribuisce infatti a rendere più complessa la qualità delle acque.

Manganese oltre i limiti, poi l'aumento di nichel e solfati

Le prime analisi che hanno portato alle restrizioni, nel settembre 2025, avevano rilevato concentrazioni di manganese fino a 25 volte superiori al valore di riferimento di 50 microgrammi per litro indicato dalle autorità sanitarie norvegesi.

Si è trattato di un segnale particolarmente preoccupante, perché un'esposizione prolungata a concentrazioni elevate di manganese può comportare conseguenze sul sistema nervoso, soprattutto nei bambini più piccoli.

Successivamente i valori sono diminuiti. Nei controlli diffusi dall'amministrazione locale nel maggio 2026, il manganese era sceso a circa 200 microgrammi per litro, una concentrazione ancora superiore al riferimento normativo ma che, secondo le autorità, non rappresentava più una preoccupazione sanitaria significativa.

Nel frattempo sono emerse altre criticità. Le misurazioni hanno rilevato concentrazioni di solfati prossime ai mille milligrammi per litro e livelli di nichel fino a 30 microgrammi per litro, superiori al limite norvegese di 20.

Non tutti questi elementi presentano gli stessi rischi. Gli elevati livelli di solfati possono provocare disturbi gastrointestinali, soprattutto nelle persone più vulnerabili, mentre per il nichel assumono particolare importanza le condizioni individuali e la sensibilità alla sostanza.

Le autorità hanno chiarito che per gli adulti sani il consumo non comporterebbe necessariamente conseguenze immediate, ma la qualità dell'acqua non rispetta comunque tutti i requisiti previsti. Per questo resta in vigore la raccomandazione di non berla e di limitarne l'utilizzo nella preparazione degli alimenti.

L'acqua corrente può invece continuare a essere utilizzata per lavarsi, fare la doccia e svolgere le normali attività domestiche che non ne prevedono il consumo.

La vita quotidiana cambia: acqua purificata distribuita gratuitamente

Nella cittadina artica, dove gli inverni sono lunghi e le temperature possono scendere molto al di sotto dello zero, anche un'attività semplice come procurarsi acqua potabile è diventata più complicata.

L'amministrazione locale ha predisposto un sistema di distribuzione gratuita presso il supermercato Svalbardbutikken, dove i residenti possono riempire i propri contenitori.

L'acqua viene trattata attraverso un impianto gestito dal birrificio locale, Svalbard Bryggeri, che utilizza un sistema di osmosi inversa per rimuovere le sostanze indesiderate e renderla conforme ai requisiti sanitari.

La soluzione ha permesso di garantire l'approvvigionamento senza dover ricorrere esclusivamente al trasporto di acqua confezionata dall'esterno. Rimane però una misura temporanea, che richiede ai cittadini di modificare abitudini consolidate.

Per chi vive alle Svalbard, la sicurezza dell'acqua potabile è sempre stata un elemento essenziale della vita quotidiana. La necessità di trasportare contenitori e rifornirsi presso un punto di distribuzione collettivo rappresenta una trasformazione significativa, soprattutto per gli anziani e le famiglie.

L'Artico si riscalda fino a sette volte più velocemente

Il caso di Longyearbyen assume un valore particolare perché le Svalbard sono tra le regioni del mondo nelle quali il riscaldamento climatico procede con maggiore rapidità.

Secondo gli studi scientifici citati nell'inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico The Guardian, le temperature nell'arcipelago stanno aumentando a un ritmo compreso tra cinque e sette volte quello della media globale. In alcune rilevazioni, l'aumento delle temperature autunnali raggiunge valori fino a quattro gradi per decennio.

Il fenomeno è legato anche all'amplificazione artica, un meccanismo attraverso il quale la perdita di neve e ghiaccio riduce la capacità della superficie terrestre di riflettere la radiazione solare. Le superfici più scure assorbono maggiore energia, contribuendo a intensificare ulteriormente il riscaldamento.

Le conseguenze non riguardano soltanto i ghiacciai o gli habitat degli animali polari. Il disgelo del permafrost può compromettere la stabilità degli edifici, danneggiare infrastrutture, modificare il drenaggio del terreno e aumentare l'esposizione delle risorse idriche a sostanze presenti nel sottosuolo.

La contaminazione dell'acqua potabile dimostra quindi come il cambiamento climatico possa incidere direttamente sui servizi essenziali di una comunità, anche in un Paese economicamente avanzato come la Norvegia.

Il sindaco: servono nuove infrastrutture idriche

Il sindaco di Longyearbyen, Terje Aunevik, ha riconosciuto la complessità della situazione e la necessità di individuare una soluzione strutturale.

L'amministrazione sta valutando interventi che potrebbero modificare profondamente il sistema di approvvigionamento della cittadina. Tra le possibilità considerate figurano l'installazione di nuovi impianti di filtrazione collegati al lago Isdammen e la realizzazione di un sistema di desalinizzazione dell'acqua marina.

Quest'ultima soluzione consentirebbe di utilizzare una risorsa alternativa rispetto alle acque superficiali, riducendo la dipendenza dal bacino contaminato. Richiederebbe però investimenti elevati, consumi energetici significativi e apparecchiature capaci di funzionare in condizioni climatiche estreme.

Un impianto di desalinizzazione nell'Artico deve infatti affrontare problemi differenti rispetto a quelli presenti nelle regioni temperate, compresi il congelamento delle condutture, la gestione delle temperature dell'acqua e la continuità delle operazioni durante i mesi più freddi.

Secondo il sindaco, potrebbe rendersi necessaria una trasformazione molto ampia dell'intera rete idrica. Non si tratta soltanto di intervenire sulle concentrazioni di metalli, ma di costruire un sistema in grado di adattarsi a condizioni ambientali destinate a mutare.

Il rischio si estende ad Alaska e Canada settentrionale

La vicenda norvegese viene osservata con attenzione dagli studiosi perché non rappresenta necessariamente un fenomeno isolato.

Condizioni geologiche simili, con presenza di rocce contenenti pirite e metalli potenzialmente mobilizzabili, esistono anche in altre aree dell'Artico. Lo scioglimento del permafrost potrebbe quindi favorire fenomeni analoghi nelle regioni settentrionali del Canada, in Alaska e in altre comunità che dipendono da piccoli bacini e corsi d'acqua locali.

La ricercatrice Marjolaine Verret ha richiamato proprio questo rischio, sottolineando che la combinazione tra disgelo del terreno e composizione minerale delle rocce può compromettere la qualità dell'acqua dolce.

La contaminazione non deve essere considerata una conseguenza inevitabile del riscaldamento in ogni territorio artico. Il rischio dipende dalla geologia, dalle caratteristiche idrologiche e dalle modalità di gestione dei bacini. Tuttavia, il caso delle Svalbard dimostra che il problema è concreto e che i sistemi tradizionali di approvvigionamento potrebbero non essere più sufficienti.

Per le comunità più remote, la realizzazione di nuove infrastrutture comporta costi particolarmente elevati, mentre il trasporto di materiali e attrezzature può risultare difficoltoso durante lunghi periodi dell'anno.

Il cambiamento climatico minaccia anche l'acqua potabile

L'emergenza di Longyearbyen evidenzia un aspetto della crisi climatica meno visibile rispetto allo scioglimento dei ghiacciai o agli eventi meteorologici estremi: il progressivo deterioramento della qualità dell'acqua.

Temperature più elevate, precipitazioni intense, siccità e modifiche delle caratteristiche chimiche dei terreni possono compromettere risorse idriche che per decenni sono state considerate affidabili.

L'aumento delle temperature può favorire il rilascio di sostanze naturali dalle rocce, mentre eventi alluvionali più intensi possono trasportare sedimenti e contaminanti nei bacini di raccolta. In altri territori, il problema può assumere forme differenti, dalla concentrazione degli inquinanti durante periodi di siccità alla salinizzazione delle falde costiere.

La disponibilità di acqua dolce, dunque, non coincide necessariamente con la presenza di acqua sicura da consumare. Un territorio può disporre di laghi, fiumi e abbondanti precipitazioni, ma perdere comunque parte delle proprie risorse potabili.

Per Longyearbyen, il prossimo passaggio sarà comprendere quali infrastrutture possano garantire una fornitura stabile e sicura nel lungo periodo. Le indagini scientifiche in corso dovranno inoltre chiarire l'evoluzione delle concentrazioni di metalli e il ruolo delle trasformazioni geologiche e climatiche.

Nelle Svalbard, la crisi dell'acqua è diventata una delle dimostrazioni più concrete di come il riscaldamento globale possa trasformare le condizioni di vita di un'intera comunità. Non si tratta più soltanto di vedere cambiare il paesaggio artico, ma di dover ripensare anche il gesto quotidiano di aprire un rubinetto.