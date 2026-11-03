Ucraina, Zelensky denuncia 26 morti in un raid su una scuola Attacco russo a Zaporizhzhia. Mosca annuncia colloqui trilaterali con Kiev e Washington ad Abu Dhabi

La guerra in Ucraina torna a mostrare il suo volto più drammatico con la notizia di un bombardamento russo che avrebbe colpito una scuola nella regione di Zaporizhzhia, provocando 26 morti. A denunciare l'attacco è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre da Mosca arriva l'annuncio di un possibile nuovo appuntamento diplomatico: un incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, previsto per il 10 e 11 novembre.

Le due notizie, diffuse nella stessa giornata, descrivono la contraddizione che accompagna il conflitto: da una parte i bombardamenti e le vittime, dall'altra i tentativi di riaprire un confronto politico per individuare una via d'uscita dalla guerra.

Il bilancio di 26 morti è quello riferito da Zelensky e richiede conferme indipendenti. Anche l'incontro annunciato dal Cremlino dovrà essere verificato attraverso le comunicazioni delle altre parti coinvolte.

Il bombardamento denunciato da Zelensky

Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino, un attacco russo avrebbe colpito un edificio scolastico nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese.

Il bilancio indicato da Zelensky è di 26 persone uccise. Al momento, dalle informazioni disponibili nel titolo della diretta, non emergono dettagli sufficienti per stabilire l'identità delle vittime, il numero dei feriti o le condizioni nelle quali l'edificio veniva utilizzato al momento del bombardamento.

Non è quindi possibile precisare se tra le persone uccise vi fossero studenti, insegnanti o altri civili.

La denuncia del presidente ucraino richiama comunque l'attenzione sulle conseguenze degli attacchi contro aree abitate e infrastrutture civili.

Le norme del diritto internazionale umanitario impongono alle parti in conflitto di distinguere tra obiettivi militari e popolazione civile. Gli edifici scolastici sono normalmente beni civili e godono della relativa protezione, salvo circostanze specifiche previste dal diritto bellico.

Per stabilire la natura dell'attacco e le eventuali responsabilità saranno necessari ulteriori accertamenti.

Zaporizhzhia, una regione al centro della guerra

La regione di Zaporizhzhia occupa una posizione strategica nel conflitto russo-ucraino.

Situata nel sud-est dell'Ucraina, collega territori di grande importanza militare e logistica ed è attraversata da una linea del fronte che continua a essere teatro di combattimenti.

Dal 2022, parti della regione sono sotto controllo russo, mentre la città di Zaporizhzhia rimane sotto amministrazione ucraina.

L'area è conosciuta anche per la presenza della centrale nucleare di Enerhodar, uno degli impianti atomici più importanti d'Europa, occupato dalle forze russe nelle prime fasi dell'invasione su larga scala.

La vicinanza tra attività militari, centri abitati e infrastrutture strategiche rende particolarmente delicata la situazione.

Gli attacchi contro edifici e servizi civili hanno inoltre conseguenze che vanno oltre le vittime immediate: interrompono la vita quotidiana, ostacolano l'istruzione e aggravano le difficoltà delle comunità già colpite da anni di guerra.

Il Cremlino annuncia un trilaterale ad Abu Dhabi

Mentre arrivano le notizie del bombardamento, il Cremlino annuncia un possibile nuovo incontro diplomatico.

Secondo quanto riferito da Mosca, rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina dovrebbero riunirsi il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

L'annuncio suggerisce la volontà russa di mantenere aperto un canale negoziale che coinvolga direttamente Washington e Kiev.

La scelta di Abu Dhabi si inserisce nel ruolo diplomatico svolto dagli Emirati Arabi Uniti in diversi contatti tra le parti durante il conflitto.

La sede offre un contesto nel quale possono svolgersi incontri riservati e trattative tecniche, anche quando le posizioni politiche restano molto distanti.

L'esistenza di un annuncio russo, tuttavia, non equivale alla conferma di un accordo sull'agenda o sulla partecipazione delle delegazioni.

Per questo sarà importante verificare le comunicazioni ufficiali del governo ucraino e dell'amministrazione statunitense.

La scuola era diventata un centro per gli aiuti umanitari

Le verifiche sulle notizie del bombardamento permettono di precisare un elemento essenziale: la struttura colpita a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, non ospitava lezioni. Era utilizzata come punto di distribuzione degli aiuti umanitari e come rifugio per la popolazione.

Secondo i servizi di emergenza ucraini, tra le 26 vittime figurano due soccorritori e quattro agenti di polizia. Altre cinque persone sono state ricoverate, mentre risultano ancora dispersi sotto le macerie.

Zelensky sostiene che l'attacco sia avvenuto in due fasi. Dopo il primo bombardamento, altre bombe avrebbero colpito il rifugio dove alcune persone avevano cercato protezione e dove erano intervenuti i soccorritori.

La ricostruzione, riportata anche da Reuters e Associated Press, resta attribuita alle autorità ucraine. Non risultano disponibili verifiche indipendenti complete sulle circostanze del raid.

La tregua di Oleshky e il ritorno dei bombardamenti

La strage arriva subito dopo la conclusione di una tregua umanitaria di sei giorni nell'area di Oleshky, nella regione di Kherson, che aveva consentito la distribuzione di aiuti e l'evacuazione di civili.

Secondo quanto dichiarato da Melania Trump, quasi 800 persone hanno potuto lasciare la zona durante la sospensione delle ostilità.

Il presidente ucraino ha accusato Mosca di aver respinto la possibilità di proseguire con ulteriori misure umanitarie.

La fine della tregua e il bombardamento di Komyshuvakha hanno riportato al centro del confronto internazionale la protezione dei civili e delle strutture utilizzate per l'assistenza alla popolazione.

Ad Abu Dhabi si discuterà anche di sicurezza e de-escalation

Per il 10 e 11 novembre è previsto un incontro tra delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.

La prospettiva dei colloqui è stata riferita anche da un alto funzionario statunitense. Tra i temi indicati figurano le condizioni per porre fine al conflitto, le future garanzie di sicurezza e le misure di de-escalation.

La riunione rappresenterebbe un nuovo passaggio diplomatico, ma non costituisce di per sé un accordo di pace né una garanzia di sospensione delle operazioni militari.

Zelensky avverte: possibili nuovi attacchi alle infrastrutture

Il presidente ucraino ha inoltre dichiarato di disporre di informazioni su un possibile nuovo attacco russo su larga scala contro le infrastrutture energetiche e logistiche del Paese.

L'allarme arriva mentre Kiev continua a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa aerea e missili intercettori.

Il timore è che nuovi bombardamenti possano aggravare le difficoltà della popolazione con l'avvicinarsi dell'inverno.

Tra la ricerca dei dispersi a Komyshuvakha e la preparazione dei colloqui negli Emirati Arabi Uniti, la guerra continua dunque su due piani: quello delle operazioni militari e quello di una diplomazia che non ha ancora prodotto una cessazione generale delle ostilità.