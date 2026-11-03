Nepal, scontro tra due elicotteri vicino all'Everest: un morto Collisione durante l'atterraggio a Pheriche, nella valle del Khumbu. Tre persone ferite

Un turista morto e tre persone ferite. È il bilancio dello scontro tra due elicotteri avvenuto a Pheriche, un villaggio d'alta quota nella valle del Khumbu, in Nepal, lungo uno dei principali itinerari di trekking che conducono al campo base dell'Everest.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità locali, i velivoli appartenevano alle compagnie private Fishtail Air e Dynasty Air. Il primo stava trasportando turisti soccorsi, mentre il secondo era impegnato in un servizio di trasporto merci.

L'incidente si è verificato durante le manovre di atterraggio, in una zona montana dove gli elicotteri svolgono un ruolo fondamentale per i collegamenti, l'approvvigionamento dei villaggi e il recupero degli escursionisti in difficoltà.

Le immagini della collisione documentano il momento dello scontro, ma per stabilire la sequenza esatta delle manovre e le responsabilità sarà necessario attendere gli accertamenti delle autorità aeronautiche nepalesi.

La collisione durante le manovre di atterraggio

I due elicotteri si stavano preparando ad atterrare nell'area di Pheriche quando si è verificato l'impatto.

Uno dei mezzi era impiegato nel trasporto di turisti precedentemente soccorsi, una delle attività più frequenti nelle aree himalayane percorse dagli escursionisti. L'altro stava effettuando un servizio cargo, destinato al trasferimento di materiali e rifornimenti.

La presenza contemporanea di velivoli impegnati in operazioni differenti è una delle caratteristiche degli scali montani, dove gli spazi disponibili sono limitati e i movimenti devono essere coordinati con particolare attenzione.

Al momento non sono stati forniti elementi sufficienti per chiarire se la collisione sia avvenuta tra i velivoli ancora in volo oppure quando uno dei due si trovava già in prossimità del suolo.

Non sono inoltre disponibili informazioni complete sull'identità della vittima e dei feriti.

Il bilancio comunicato dalle autorità è di un morto e tre feriti.

Pheriche, un punto strategico sulla strada dell'Everest

Il villaggio di Pheriche si trova a circa 4.300 metri di altitudine, nella regione del Solukhumbu, uno dei territori più frequentati da chi affronta il trekking verso il campo base dell'Everest.

La località è un importante punto di passaggio per gli escursionisti che percorrono la valle del Khumbu, caratterizzata da sentieri di montagna, villaggi sherpa e strutture ricettive utilizzate durante l'avvicinamento alle quote più elevate.

A queste altitudini, gli spostamenti terrestri richiedono tempi lunghi e dipendono dalle condizioni dei percorsi.

Gli elicotteri rappresentano quindi un collegamento essenziale, soprattutto per le emergenze sanitarie e per le operazioni di evacuazione.

Il loro impiego consente di raggiungere rapidamente località che non dispongono di collegamenti stradali ordinari, ma comporta anche difficoltà operative legate all'ambiente montano.

Un elicottero trasportava turisti soccorsi

Uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente era utilizzato per trasferire turisti soccorsi.

Nel Khumbu, gli interventi di recupero possono rendersi necessari per malori, infortuni, problemi di acclimatazione e altre emergenze che impediscono agli escursionisti di proseguire autonomamente.

La ridotta disponibilità di strutture sanitarie avanzate nelle zone più remote rende spesso necessario il trasferimento aereo verso località meglio attrezzate.

In questo caso, tuttavia, le informazioni disponibili non consentono di stabilire per quale motivo i turisti fossero stati soccorsi né quale fosse la loro destinazione.

L'altro elicottero coinvolto svolgeva invece un'attività di trasporto merci.

I collegamenti cargo sono indispensabili per rifornire rifugi, strutture turistiche e comunità che vivono nelle aree montane, soprattutto quando il trasporto terrestre risulta particolarmente complesso.

Il turista morto era un cittadino indiano di 47 anni

Gli aggiornamenti delle autorità nepalesi hanno permesso di identificare la vittima: si tratta di Vasanthkumar Balaramudu, 47 anni, originario di Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu.

Tra i feriti figurano Saileshkumar Patel, 49 anni, cittadino neozelandese di origine indiana, e i piloti dei due elicotteri.

Patel e uno dei piloti sono stati trasferiti per le cure nell'area di Kathmandu, mentre l'altro pilota è stato assistito a Lukla.

Le immagini dello scontro e le indagini

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa nepalese, la collisione è avvenuta intorno alle 8.11 del mattino del 3 novembre, ora locale.

L'elicottero di Fishtail Air proveniva da Gorakshep, mentre quello di Dynasty Air era arrivato da Lukla.

Le immagini circolate online mostrano i due mezzi avvicinarsi alla stessa area di atterraggio e urtarsi quando si trovavano a pochi metri dal suolo. Secondo le prime ricostruzioni, le pale dei rotori sarebbero entrate in contatto durante la manovra.

La Civil Aviation Authority of Nepal ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Tra gli elementi da verificare figura il coordinamento delle comunicazioni tra i piloti. L'area di Pheriche si trova infatti al di fuori della copertura diretta della torre di controllo dell'aeroporto di Lukla, una circostanza che rende particolarmente importante lo scambio di informazioni tra gli equipaggi.

L'ipotesi di un problema nelle comunicazioni è stata indicata come preliminare dalle autorità aeronautiche e non costituisce ancora una conclusione dell'inchiesta.

La sicurezza dei voli in alta montagna

L'incidente è avvenuto durante una delle stagioni più frequentate dagli appassionati di trekking, quando migliaia di visitatori raggiungono la regione dell'Everest.

In questi territori gli elicotteri sono fondamentali per i soccorsi, il trasporto dei rifornimenti e i collegamenti tra località isolate.

Le operazioni richiedono però particolare attenzione. L'altitudine riduce le prestazioni disponibili degli aeromobili, mentre il terreno accidentato, la visibilità e le condizioni meteorologiche possono complicare le manovre.

La collisione di Pheriche riporta così al centro dell'attenzione la sicurezza delle operazioni aeree in una delle regioni montane più frequentate del mondo.

Le autorità dovranno ora ricostruire la sequenza dei movimenti dei due elicotteri e verificare se le procedure di avvicinamento e coordinamento siano state rispettate.