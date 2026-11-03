Spagna, la strage dei treni scuote Sánchez a un mese dalle elezioni Sessantanove morti nell'incidente di Urda. Il governo sotto pressione per la sicurezza ferroviaria

La Spagna si prepara alle elezioni del 29 novembre in un clima segnato dal lutto, dalla paura e da una crescente sfiducia nella sicurezza ferroviaria. La collisione tra due treni nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, ha provocato 69 morti, trasformandosi in una delle più gravi tragedie ferroviarie della storia recente del Paese. Il disastro ha interrotto la campagna elettorale e aperto un nuovo confronto politico sulla gestione delle infrastrutture.

Per il presidente del governo Pedro Sánchez, la tragedia arriva in un momento particolarmente delicato. Il leader socialista cercava di recuperare consensi in vista delle elezioni anticipate, dopo mesi di tensioni politiche e difficoltà per la maggioranza. Ora deve rispondere alle domande sulla sicurezza di una rete ferroviaria che per decenni ha rappresentato uno dei simboli della modernizzazione spagnola.

L'opposizione attribuisce all'esecutivo responsabilità politiche nella gestione del settore, mentre il governo promette un'indagine rigorosa e interventi per impedire nuovi incidenti. Le cause precise dello scontro restano oggetto di accertamenti.

La tragedia di Urda e i 69 morti

L'incidente è avvenuto il 28 ottobre 2026, nei pressi di Urda, lungo il collegamento ferroviario tra Madrid e Siviglia.

La collisione ha coinvolto un convoglio della società Iryo e un treno dell'operatore pubblico Renfe. Secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità e dalla stampa internazionale, uno dei due treni si trovava fermo quando si è verificato lo scontro.

Il bilancio aggiornato è di 69 vittime, oltre a numerosi feriti. Le operazioni di soccorso e identificazione hanno impegnato per giorni vigili del fuoco, personale sanitario, forze di sicurezza e autorità giudiziarie.

Il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Le principali forze politiche hanno sospeso gli appuntamenti elettorali immediatamente successivi alla tragedia, con l'eccezione di Vox, che ha mantenuto le proprie iniziative.

La gravità dell'incidente ha riaperto una discussione che in Spagna era già emersa all'inizio dell'anno.

Due disastri in nove mesi: 115 vittime sull'alta velocità

Il 18 gennaio 2026, un altro incidente ferroviario nei pressi di Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti.

Con la tragedia di Urda, il bilancio dei due disastri più gravi dell'anno sale dunque a 115 vittime.

Il fatto che entrambi gli incidenti abbiano interessato il corridoio ferroviario Madrid-Siviglia ha alimentato interrogativi sulle condizioni della rete e sui sistemi di controllo.

La Spagna dispone di una delle più estese reti ferroviarie ad alta velocità del mondo, sviluppata attraverso investimenti pubblici e una progressiva apertura alla concorrenza tra operatori.

Questa infrastruttura ha contribuito a ridurre i tempi di percorrenza tra le principali città e a modificare le abitudini di viaggio di milioni di passeggeri.

I due incidenti hanno però riportato al centro dell'attenzione la manutenzione, il funzionamento dei sistemi di segnalamento e la capacità delle strutture di controllo di prevenire situazioni pericolose.

Non è possibile attribuire automaticamente i due disastri a una causa comune. Le rispettive responsabilità devono essere accertate attraverso indagini distinte.

L'inchiesta sul sistema di sicurezza ferroviaria

Le prime ricostruzioni tecniche dell'incidente di Urda indicano un problema informatico che avrebbe disattivato una protezione del sistema di segnalamento.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha riferito che, dopo il malfunzionamento, dal centro di controllo sarebbe arrivata l'indicazione di riprendere la marcia senza restrizioni di velocità, nonostante una segnalazione di arresto ancora attiva.

È uno degli aspetti centrali dell'indagine.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come siano state gestite le informazioni disponibili, quali procedure fossero previste e perché i sistemi di sicurezza non abbiano impedito la collisione.

I sindacati ferroviari hanno invitato a non concentrare prematuramente le responsabilità su un singolo operatore, chiedendo invece di esaminare l'intera organizzazione della sicurezza.

Il confronto riguarda anche Adif, il gestore pubblico delle infrastrutture ferroviarie spagnole, e il funzionamento dei sistemi di controllo della circolazione.

Le conclusioni definitive non sono ancora disponibili.

Sánchez promette risposte alle famiglie

Il 2 novembre, intervenendo a Barcellona durante il forum World in Progress, Pedro Sánchez ha assicurato che il governo accompagnerà le famiglie delle vittime nella ricerca della verità e nel percorso di assistenza.

Il premier ha riconosciuto che la fiducia dei cittadini nell'alta velocità è stata profondamente compromessa e ha indicato come priorità il ripristino della sicurezza.

Ha inoltre annunciato un decreto di aiuti da sottoporre al Consiglio dei ministri del 3 novembre.

Il provvedimento prevede il raddoppio degli importi dell'assicurazione obbligatoria per i passeggeri, un sistema per anticipare gli indennizzi, misure specifiche di tutela per l'incapacità temporanea al lavoro e uffici dedicati all'assistenza delle persone coinvolte.

Il governo intende adottare un meccanismo analogo a quello già utilizzato dopo la tragedia di Adamuz.

Sánchez ha ribadito che la risposta dovrà comprendere sia l'accertamento delle responsabilità sia il rafforzamento delle infrastrutture pubbliche.

Il ministro Puente al centro delle polemiche

La pressione politica si concentra soprattutto sul ministro dei Trasporti Óscar Puente, chiamato a riferire davanti al Parlamento.

Le opposizioni chiedono chiarimenti sulla gestione della rete e sulle misure adottate dopo il precedente incidente di gennaio.

Le critiche arrivano anche da una parte della maggioranza.

Ada Colau, esponente del Frente Amplio, ha chiesto le dimissioni del ministro, ritenendo necessario un segnale di responsabilità politica dopo il disastro.

Puente ha respinto le richieste di lasciare l'incarico e ha sostenuto che la priorità debba essere l'accertamento dei fatti.

Il governo, per il momento, continua a sostenerlo.

La questione delle dimissioni è diventata così uno dei principali temi della campagna elettorale, mentre restano aperte le verifiche sulle cause dell'incidente.

Feijóo attacca il governo sulla gestione delle ferrovie

Il leader del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto un'indagine indipendente e una valutazione approfondita dello stato delle infrastrutture ferroviarie.

Secondo il principale partito d'opposizione, la responsabilità politica non può essere circoscritta al ministro dei Trasporti.

Feijóo ha contestato la gestione del governo e ha portato il tema della sicurezza dei trasporti al centro del confronto elettorale.

Anche Vox, guidato da Santiago Abascal, ha rivolto dure critiche all'esecutivo.

Le posizioni delle opposizioni sono tuttavia valutazioni politiche. L'attribuzione delle responsabilità tecniche e penali richiederà le conclusioni delle indagini.

Il rischio, denunciato da diversi osservatori, è che il confronto elettorale si sovrapponga al lavoro degli investigatori e alle esigenze delle famiglie delle vittime.

I sondaggi dopo la tragedia

La crisi ferroviaria arriva mentre le rilevazioni demoscopiche registrano una distanza tra il Partido Popular e il Partito socialista operaio spagnolo, il Psoe di Sánchez.

Un sondaggio realizzato da SocioMétrica per il quotidiano El Español, pubblicato dopo l'incidente, attribuisce al PP il 32,3% delle intenzioni di voto, al Psoe il 26,6% e a Vox il 19,1%.

La simulazione dei seggi associata alla rilevazione indica 137 deputati per il PP, 106 per i socialisti e 64 per Vox. Considerando anche Unión del Pueblo Navarro, il raggruppamento delle forze di destra raggiungerebbe 203 seggi nella proiezione.

Si tratta di una fotografia delle intenzioni di voto nel periodo della rilevazione, non di un risultato elettorale né di una previsione certa.

Un'altra rilevazione, condotta da Sigma Dos, attribuisce al Psoe il 24,6%, in calo di 1,5 punti rispetto alla misurazione precedente, al PP il 31,1% e a Vox il 19,3%.

I sondaggi utilizzano campioni e metodologie differenti e possono produrre risultati non coincidenti.

La lettura dei politologi: cambia il tema della campagna

Secondo il politologo spagnolo Pablo Simón, intervistato dalla stampa italiana, il disastro ferroviario ha modificato profondamente il contesto nel quale si svolge la campagna elettorale.

Prima della tragedia, Sánchez puntava a mobilitare una parte dell'elettorato progressista concentrando il confronto sui rischi di un governo sostenuto dalla destra e da Vox.

Ora l'attenzione pubblica si è spostata sulla gestione dei servizi, sulla sicurezza e sulla capacità dello Stato di prevenire nuove tragedie.

Simón ritiene che questo cambiamento possa penalizzare il Psoe, soprattutto se il dibattito continuerà a concentrarsi sulla permanenza di Puente al ministero.

È un'interpretazione politica, non una conseguenza elettorale già accertata.

Il voto del 29 novembre dipenderà anche da altri temi, tra cui la situazione economica, il costo delle abitazioni, l'immigrazione e la composizione delle possibili maggioranze parlamentari.

La sicurezza dei treni diventa una questione nazionale

La risposta del governo non riguarda soltanto l'assistenza alle vittime.

Tra le misure tecniche in discussione figurano nuovi limiti di velocità quando il sistema di segnalamento non funziona regolarmente, il rafforzamento del personale addetto al controllo della circolazione e un'accelerazione nell'installazione dei sistemi europei di gestione del traffico ferroviario.

Una delle ipotesi riportate dalla stampa prevede di limitare a 40 chilometri orari la marcia dei treni quando i macchinisti devono procedere sulla base dell'osservazione diretta per un guasto ai segnali.

Il ministro Puente dovrebbe illustrare in Parlamento il pacchetto di interventi.

Le misure annunciate dovranno essere valutate alla luce delle risultanze dell'inchiesta e delle indicazioni degli organismi competenti per la sicurezza ferroviaria.

Il 29 novembre il voto, ma prima vengono le risposte

La Spagna voterà il 29 novembre per rinnovare il Parlamento. La campagna elettorale ufficiale inizierà il 13 novembre, ma il confronto politico è già stato profondamente segnato dagli incidenti ferroviari.

Per Sánchez la priorità dichiarata è ristabilire la fiducia dei cittadini e garantire assistenza alle famiglie. Le opposizioni chiedono invece che alle promesse seguano responsabilità politiche e verifiche indipendenti.

La tragedia di Urda ha reso la sicurezza dei trasporti un tema centrale della discussione pubblica.

Resta però essenziale distinguere le responsabilità da accertare attraverso le indagini dalle conseguenze politiche che i partiti attribuiscono all'accaduto.

Per le famiglie delle 69 vittime, prima del risultato elettorale, conta conoscere perché due treni siano entrati in collisione e quali misure concrete possano impedire che una tragedia simile si ripeta.