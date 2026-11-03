Re Carlo sotto il diluvio ad Antigua: «Mi cresce l'erba addosso» Il sovrano resta senza ombrello durante la parata per l'indipendenza. Poi scherza con il premier

Un diluvio tropicale, un ombrello che non arriva e un re d'Inghilterra costretto a guardare il cielo mentre la pioggia gli inzuppa il vestito. A salvare Carlo III dall'imbarazzo è stato quel senso dell'umorismo britannico che il sovrano sembra aver ereditato dal padre, il principe Filippo, duca di Edimburgo, celebre per le sue battute fulminanti e spesso irriverenti.

La scena si è svolta il primo novembre ad Antigua e Barbuda, durante le celebrazioni per il 45esimo anniversario dell'indipendenza del Paese caraibico dal Regno Unito. Un appuntamento solenne, trasformato per qualche minuto in una commedia degli equivoci a causa di un improvviso acquazzone.

Mentre la regina Camilla riusciva a mettersi al riparo sotto un ombrello trasparente, Carlo rimaneva esposto alla pioggia, cercando con gesti sempre più eloquenti di richiamare l'attenzione del personale al seguito.

Alla fine, quando il peggio era ormai passato, il sovrano ha trovato la battuta giusta per sciogliere la tensione. Rivolgendosi al primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, ha scherzato sul fatto che il suo abito fosse diventato talmente umido da poterci coltivare il crescione.

Il re cerca un ombrello, Camilla è già al riparo

Tutto è accaduto al Sir Vivian Richards Stadium, lo stadio di cricket trasformato per l'occasione in una grande piazza d'armi.

Il programma prevedeva una parata militare, l'ispezione delle truppe e le cerimonie ufficiali per ricordare l'indipendenza conquistata il primo novembre 1981.

L'arrivo della coppia reale è stato però accompagnato da un violento temporale.

La regina Camilla ha ricevuto rapidamente il suo caratteristico ombrello trasparente ed è stata accompagnata verso i posti riservati agli ospiti. Per il re, invece, nessuna protezione immediata.

Le immagini mostrano Carlo III, 77 anni, mentre alza le braccia, si volta verso il seguito e cerca di farsi capire. La richiesta è semplice: «Dov'è l'ombrello?».

L'ombrello tarda ad arrivare. Il sovrano rimane sotto la pioggia battente, mentre i militari schierati sul campo continuano a mantenere le proprie posizioni.

Dopo alcuni minuti, un aiutante riesce finalmente a consegnargli un ombrello scuro.

Carlo riprende quindi il programma ufficiale e passa in rassegna le truppe, ricevendo gli applausi del pubblico.

Il temporale dura complessivamente circa cinque minuti, ma sono sufficienti a trasformare un piccolo inconveniente organizzativo in uno degli episodi più commentati della visita reale.

La battuta a Gaston Browne: «Mi cresce il crescione sul vestito»

Il momento più divertente arriva quando il re incontra il primo ministro Gaston Browne.

Carlo guarda il proprio abito ancora bagnato e commenta, in inglese, che presto potrebbe cominciare a crescerci del crescione.

Il riferimento è alla watercress, una pianta commestibile che cresce in ambienti ricchi d'acqua.

È un'immagine tipicamente britannica: invece di soffermarsi sull'incidente, il sovrano esagera ironicamente le conseguenze della pioggia, trasformando il vestito in una sorta di orto improvvisato.

La battuta, ripresa anche in un video diffuso attraverso i canali della famiglia reale, è stata riportata dalla stampa internazionale.

Nelle diverse riprese e ricostruzioni giornalistiche compaiono leggere variazioni tra il riferimento al completo e quello ai pantaloni. Il senso, però, è identico: il re è talmente fradicio da immaginare che sul tessuto possa germogliare una pianta.

Una trovata che ha riportato alla memoria lo stile del padre Filippo, capace di affrontare anche le situazioni più formali con un'osservazione inattesa.

Il principe Filippo e le battute che hanno fatto storia

Il principe Filippo, scomparso nel 2021, aveva costruito negli anni una reputazione particolare: quella di un uomo poco incline alle formule diplomatiche e sempre pronto a spezzare la rigidità del cerimoniale.

Il suo umorismo poteva essere affettuoso, tagliente o decisamente fuori dagli schemi. Alcune battute sono entrate nella memoria collettiva, altre hanno provocato polemiche proprio per la loro scarsa attenzione alle convenzioni.

Durante una visita ai Caraibi, nel 1966, gli viene attribuita una frase diventata celebre: «Voi avete le zanzare, noi la stampa».

Un modo per ironizzare sull'insistenza dei giornalisti che accompagnavano la famiglia reale, paragonati a un fastidio dal quale era difficile liberarsi.

Nel 1983, durante una visita negli Stati Uniti con la regina Elisabetta II, Filippo avrebbe contestato le disposizioni dei servizi di sicurezza che prevedevano spostamenti in automobile con i fari spenti.

Secondo l'aneddoto, il duca avrebbe osservato che la folla era lì proprio per vedere i reali, rivendicando quindi la necessità di rimanere visibili.

Un altro episodio, ambientato a Roma nel 2000, racconta di Filippo che, davanti a una selezione di vini pregiati, avrebbe chiesto semplicemente una birra.

Sono aneddoti spesso ripresi nei racconti sul duca di Edimburgo, anche se non tutti dispongono di una documentazione diretta che permetta di ricostruirne con certezza le parole esatte.

Restano comunque rappresentativi dell'immagine pubblica di Filippo: un principe capace di sorprendere gli interlocutori e di ridimensionare con una battuta la solennità delle occasioni ufficiali.

Carlo e l'autoironia dopo gli imprevisti

Per Carlo III, la scena di Antigua non è il primo inconveniente diventato virale.

Nel settembre 2022, poco dopo l'ascesa al trono, il sovrano era stato ripreso mentre manifestava irritazione per una penna che perdeva inchiostro durante una cerimonia in Irlanda del Nord.

Le immagini avevano fatto rapidamente il giro del mondo, attirando commenti sul carattere del nuovo monarca.

Successivamente Carlo aveva dimostrato di saper scherzare sull'accaduto, ironizzando sull'affidabilità delle penne utilizzate negli appuntamenti ufficiali.

Anche ad Antigua la reazione iniziale, segnata da gesti di insofferenza per la mancanza dell'ombrello, ha lasciato spazio all'autoironia.

È proprio questo passaggio ad aver reso l'episodio particolarmente curioso: il re non ha nascosto il fastidio del momento, ma ha poi trovato il modo di raccontarlo con leggerezza.

Antigua festeggia 45 anni di indipendenza

Al di là dell'incidente, la giornata aveva un significato istituzionale importante.

Antigua e Barbuda celebra infatti 45 anni dall'indipendenza dal Regno Unito, raggiunta nel 1981.

Il Paese è una monarchia costituzionale e mantiene Carlo III come capo dello Stato, rappresentato localmente da un governatore generale.

La visita del sovrano si inserisce in un viaggio caraibico che comprende appuntamenti legati al Commonwealth, l'organizzazione che riunisce numerosi Stati con legami storici con l'ex impero britannico.

Le celebrazioni hanno offerto l'occasione per ricordare la storia nazionale e il percorso compiuto dall'arcipelago dopo la fine del dominio coloniale.

La presenza della coppia reale ha assunto anche un significato diplomatico, in una regione dove il rapporto con la monarchia britannica è oggetto di riflessione e dibattito.

Il viaggio reale e il confronto sul passato coloniale

La visita di Carlo e Camilla avviene mentre nei Caraibi continuano le discussioni sulle responsabilità storiche della Gran Bretagna nella tratta transatlantica degli schiavi.

Diversi governi e rappresentanti della società civile chiedono un riconoscimento più esplicito delle conseguenze economiche e sociali dello schiavismo, accompagnato da iniziative concrete di riparazione.

Il sovrano britannico ha già espresso dolore per le sofferenze provocate dalla schiavitù, ma il tema delle scuse formali e delle eventuali riparazioni rimane politicamente delicato.

Si tratta di questioni che accompagnano il confronto tra Londra e gli Stati caraibici e che non possono essere ridotte agli aspetti cerimoniali delle visite ufficiali.

L'episodio dell'ombrello ha attirato l'attenzione per il suo carattere insolito, ma si è svolto all'interno di una missione istituzionale segnata da temi storici e diplomatici di notevole importanza.

Una risata per chiudere l'imprevisto

La parata è proseguita regolarmente dopo il temporale e Carlo ha completato l'ispezione delle truppe.

La pioggia si è fermata quasi con la stessa rapidità con cui era arrivata, lasciando dietro di sé qualche immagine destinata a circolare sui social e una battuta che potrebbe entrare nella raccolta degli aneddoti reali.

Per una volta, il cerimoniale impeccabile della monarchia britannica ha dovuto fare i conti con qualcosa che nessun protocollo può controllare: il clima tropicale.

E il re, dopo aver cercato inutilmente un ombrello, ha trovato nella propria ironia la risposta più efficace.

Un piccolo episodio che richiama la memoria del principe Filippo e dimostra come, anche nei momenti più solenni, una battuta possa diventare la parte più ricordata di una visita ufficiale.