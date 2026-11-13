Caso Nvidia, Trump e l'amico Huang: cosa si agita dietro lo scandalo Dopo le dimissioni del manager, la Casa Bianca deve rispondere sui rapporti con la Cina

Le dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia aprono un problema politico che investe direttamente Donald Trump. Il presidente americano aveva difeso il fondatore del colosso dei semiconduttori nonostante gli avvertimenti dell'intelligence sui rapporti del manager con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata di lavorare per Pechino. Ora che il caso è esploso, l'attenzione si sposta sulle ragioni di quella protezione e sugli interessi economici che legano la Casa Bianca alla Silicon Valley.

Il punto non è soltanto la relazione extraconiugale che ha travolto il manager. Huang guidava un'azienda strategica per la supremazia americana nell'intelligenza artificiale e sosteneva una politica commerciale più aperta verso la Cina, proprio mentre Washington cercava di limitarne l'accesso ai microchip più avanzati.

Gli avvertimenti ignorati e il rapporto con Trump

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, Trump sarebbe stato informato almeno due volte dei sospetti sulla relazione tra Huang e la dirigente cinese. Anche il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe richiamato l'attenzione della presidenza sui rischi per la sicurezza nazionale.

Nonostante questo, il presidente aveva continuato a sostenere il manager, diventato uno degli interlocutori più influenti dell'amministrazione nelle decisioni sull'intelligenza artificiale.

La questione politica riguarda soprattutto le concessioni commerciali ottenute da Nvidia. Huang aveva insistito perché gli Stati Uniti consentissero maggiori esportazioni di semiconduttori verso il mercato cinese, sostenendo che restrizioni eccessive avrebbero favorito la crescita dei concorrenti asiatici.

Una posizione condivisa almeno in parte dalla Casa Bianca, ma contestata da diversi esponenti del Congresso, preoccupati per il possibile impiego militare delle tecnologie americane.

Il nodo dei chip e i sospetti su Megaspeed

A rendere ancora più delicata la vicenda sono i rapporti commerciali tra Nvidia e Megaspeed International, società con sede a Singapore nella quale Alice Huang ricopriva un ruolo dirigente.

L'azienda è finita sotto osservazione per il sospetto che processori avanzati americani potessero raggiungere la Cina aggirando le restrizioni sulle esportazioni.

Le autorità di Singapore non hanno raccolto prove sufficienti per contestare reati ad Alice Huang, mentre gli Stati Uniti non hanno concluso che fosse una spia cinese. Nvidia ha inoltre dichiarato di non avere elementi per ritenere compromessi i propri segreti industriali.

Il sospetto di spionaggio resta quindi distinto da qualsiasi responsabilità accertata.

Il Congresso apre un fronte contro la Casa Bianca

Le dimissioni di Huang non hanno chiuso lo scandalo. Anzi, hanno rafforzato le richieste bipartisan di verificare le decisioni dell'amministrazione sulle esportazioni tecnologiche.

Il Congresso americano vuole ascoltare l'ex amministratore delegato e il segretario al Commercio Howard Lutnick, mentre crescono le pressioni per limitare ulteriormente le vendite di chip avanzati alla Cina.

Intanto Nvidia, affidata provvisoriamente a Colette Kress, deve affrontare la successione del fondatore e le preoccupazioni degli investitori.

Per Trump il rischio è soprattutto politico. Dovrà chiarire perché abbia continuato a difendere un manager al centro di segnalazioni dell'intelligence e quale peso abbiano avuto gli interessi industriali nelle decisioni commerciali.

La vicenda mette in evidenza una contraddizione della strategia americana: contenere l'espansione tecnologica cinese senza compromettere i profitti delle grandi aziende statunitensi.

È su questo equilibrio, più che sulla vita privata di Huang, che si giocheranno le conseguenze dello scandalo.