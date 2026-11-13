Microsoft down nel mondo: Outlook e Teams in tilt, disagi anche per i voli Blackout globale da oltre 16 ore. Microsoft esclude attacchi hacker, problemi in 74 Paesi

Un'interruzione informatica di dimensioni mondiali ha messo in difficoltà milioni di persone, aziende, istituzioni pubbliche e persino il settore del trasporto aereo. Dalla serata di giovedì 12 novembre, i servizi di Microsoft hanno cominciato a funzionare a singhiozzo, rendendo impossibile per numerosi utenti accedere alla posta elettronica di Outlook, utilizzare alcune funzionalità di Teams o lavorare con l'assistente di intelligenza artificiale Copilot.

Il blackout si è esteso rapidamente dagli Stati Uniti all'Europa, fino all'Asia e all'Oceania. Secondo le segnalazioni raccolte da Downdetector, i problemi hanno interessato 74 Paesi e territori, compresa l'Italia. Una crisi che ha superato le sedici ore e che, nella mattinata di venerdì 13 novembre, non risultava ancora completamente risolta.

Non si tratta soltanto di caselle email inaccessibili. Il guasto ha coinvolto strumenti utilizzati ogni giorno per organizzare riunioni, scambiare documenti, gestire appuntamenti e coordinare attività professionali. In poche ore, un problema tecnico ha mostrato quanto una parte dell'economia mondiale dipenda da un numero ristretto di infrastrutture digitali.

Che cosa è successo ai server Microsoft

Le prime anomalie sono state individuate nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, quando negli Stati Uniti migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare l'impossibilità di accedere alle proprie caselle di posta.

Il problema principale ha riguardato Exchange Online, il sistema che gestisce posta elettronica, calendari e contatti per le organizzazioni che utilizzano Microsoft 365. Da qui le difficoltà si sono propagate ad altri servizi collegati, tra cui Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive e Copilot.

Al momento di maggiore criticità, negli Stati Uniti sono state registrate circa 130mila segnalazioni per Outlook. Un dato che rappresenta soltanto gli utenti che hanno comunicato il malfunzionamento alla piattaforma di monitoraggio, non il numero complessivo delle persone coinvolte.

La società di Redmond, nello Stato di Washington, ha inizialmente attribuito l'interruzione a un carico eccessivo sulla propria infrastruttura. Le verifiche successive hanno però evidenziato una situazione più complessa: numerosi server erano diventati improvvisamente indisponibili, concentrando le richieste sulle macchine ancora funzionanti.

I sistemi automatici incaricati di controllare lo stato dei server avrebbero inoltre contribuito a mantenerne una parte fuori servizio. Il risultato è stato un effetto a catena, con le risorse disponibili incapaci di sostenere il traffico degli utenti.

Microsoft: nessuna indicazione di un attacco hacker

Di fronte alle dimensioni dell'interruzione, una delle prime ipotesi circolate è stata quella di un attacco informatico. Microsoft ha però dichiarato di non avere individuato elementi riconducibili ad attività malevole.

Anche Charles Lamanna, vicepresidente del gruppo, ha escluso che al momento vi siano indicazioni di un'azione ostile contro i sistemi aziendali.

Gli interventi messi in campo durante la notte non hanno prodotto immediatamente i risultati sperati. I tecnici hanno tentato di riavviare i server, redistribuire il traffico verso infrastrutture meno congestionate e recuperare progressivamente la capacità di elaborazione.

In alcuni casi, tuttavia, le macchine tornate operative hanno ricominciato a manifestare problemi quando sono state nuovamente raggiunte dalle richieste degli utenti.

La società ha quindi sospeso temporaneamente aggiornamenti e modifiche alla configurazione, avviando ulteriori verifiche su alcuni processi responsabili della gestione delle connessioni sicure.

Nella mattinata del 13 novembre sono arrivati i primi segnali di stabilizzazione, ma il recupero è rimasto parziale. Microsoft non ha ancora fornito una ricostruzione definitiva delle cause né una tempistica certa per il completo ritorno alla normalità.

Il blackout arriva anche negli aeroporti

Le conseguenze dell'interruzione hanno raggiunto anche il settore dell'aviazione, dove i servizi digitali sono utilizzati per comunicare con passeggeri, operatori e strutture organizzative.

Le difficoltà hanno riguardato soprattutto le comunicazioni elettroniche e l'assistenza ai viaggiatori. Diverse compagnie hanno dovuto ricorrere a canali alternativi per gestire le richieste dei clienti, mentre sono aumentati i contatti attraverso applicazioni e centralini telefonici.

Tra i vettori coinvolti figurano IndiGo, Air India e Akasa Air, che hanno segnalato problemi o possibili ritardi nella gestione della posta elettronica. Le compagnie hanno comunque precisato che le operazioni di volo non risultavano compromesse dal guasto.

Anche Cathay Pacific ha confermato la regolarità dei collegamenti, avvertendo però che alcuni passeggeri potrebbero non ricevere tempestivamente le notifiche inviate agli indirizzi email gestiti attraverso Microsoft.

In Europa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il blackout ha interessato anche le modalità di comunicazione utilizzate nel settore del traffico aereo, con Eurocontrol costretta a ricorrere al telefono per alcune attività.

È importante distinguere le difficoltà amministrative e di comunicazione da un'interruzione dei sistemi di controllo del traffico aereo: al momento non emergono elementi per sostenere che il guasto abbia provocato un blocco generalizzato dei voli.

Governi, ospedali e imprese in difficoltà

L'impatto del blackout è andato ben oltre il settore tecnologico. In Nuova Zelanda, il ministero degli Esteri ha segnalato problemi nella ricezione dei messaggi, con ripercussioni anche sulle comunicazioni di ambasciate e consolati.

Difficoltà sono state registrate anche in Australia, Giappone, Singapore e nel Regno Unito, dove il malfunzionamento ha interessato organizzazioni pubbliche, istituti scolastici e alcune strutture del servizio sanitario nazionale.

Nel settore sanitario britannico sono stati segnalati rallentamenti nelle attività amministrative e nella gestione di alcune comunicazioni, mentre i servizi di emergenza hanno continuato a funzionare.

Il blocco ha avuto conseguenze anche sui mercati finanziari. Alcune società hanno rinviato comunicazioni economiche e appuntamenti con gli investitori. In determinati casi, per confermare operazioni e trasmettere informazioni, sono stati recuperati strumenti tradizionali come il telefono e il fax.

Anche Euronext, società che gestisce diversi mercati azionari europei, ha invitato le aziende quotate a utilizzare le comunicazioni telefoniche per evitare problemi legati all'indisponibilità della posta elettronica.

Coinvolti anche gli strumenti di intelligenza artificiale

L'interruzione ha mostrato gli effetti della crescente integrazione tra le piattaforme cloud e i sistemi di intelligenza artificiale.

Oltre a Microsoft Copilot, hanno registrato difficoltà alcuni collegamenti tra Microsoft 365 e servizi sviluppati da altre aziende tecnologiche.

OpenAI e Anthropic hanno segnalato problemi nei connettori utilizzati per accedere a email, calendari e documenti ospitati sui sistemi Microsoft.

Il malfunzionamento non ha comportato necessariamente l'indisponibilità generale degli assistenti di intelligenza artificiale, ma ha limitato alcune funzioni che dipendono dall'accesso ai dati aziendali conservati nel cloud.

Si tratta di un aspetto particolarmente significativo per le imprese che stanno introducendo l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani. Quando l'infrastruttura che custodisce le informazioni smette di rispondere, anche gli strumenti che utilizzano quei dati possono perdere parte delle proprie funzionalità.

Quando torneranno a funzionare Outlook e Teams

Il ripristino procede gradualmente e non riguarda necessariamente tutti gli utenti nello stesso momento.

Secondo gli aggiornamenti diffusi da Microsoft, una parte dei server è tornata operativa e gli interventi di correzione stanno producendo i primi miglioramenti. La capacità complessiva dell'infrastruttura, tuttavia, è rimasta inferiore ai livelli ordinari.

Per questo alcune persone riescono ad accedere nuovamente alla posta elettronica, mentre altre continuano a riscontrare errori di connessione, rallentamenti o ritardi nella consegna dei messaggi.

Chi utilizza Outlook per lavoro può verificare lo stato dei servizi attraverso le comunicazioni del proprio amministratore informatico. In caso di necessità, le organizzazioni possono ricorrere temporaneamente al telefono o ad altri canali di comunicazione già disponibili.

Non risulta invece utile reinstallare ripetutamente le applicazioni o modificare le impostazioni personali quando il problema dipende dall'infrastruttura centrale del fornitore.

La fragilità di un mondo che dipende dal cloud

Il blackout riporta al centro una questione che riguarda l'intera economia digitale. Le piattaforme cloud hanno reso più semplice lavorare a distanza, condividere informazioni e coordinare attività in tempo reale, ma hanno anche concentrato funzioni essenziali nelle infrastrutture di pochi grandi operatori.

Quando uno di questi sistemi subisce un'interruzione prolungata, le conseguenze possono raggiungere contemporaneamente uffici pubblici, banche, ospedali, compagnie aeree e aziende di ogni dimensione.

Non è la prima volta che un problema informatico di grandi proporzioni produce ripercussioni internazionali. Nel luglio 2024 un aggiornamento difettoso del software di sicurezza CrowdStrike provocò il blocco di milioni di computer Windows, causando disagi anche negli aeroporti. Le cause dei due episodi sono differenti, ma entrambi mostrano quanto sia importante prevedere procedure alternative per garantire la continuità dei servizi.