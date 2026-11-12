Brooklyn, crolla una palazzina di tre piani: due morti e diversi feriti Una donna e un bambino estratti vivi dalle macerie. Sotto accusa i lavori nel cantiere adiacente

Un palazzo di tre piani che si sgretola improvvisamente, le pareti degli appartamenti squarciate e le urla dei residenti tra polvere e macerie. È il bilancio drammatico di un crollo avvenuto a Brooklyn, nel quartiere residenziale di Flatbush, a New York. Due persone hanno perso la vita e altre dieci sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata poco dopo le 16, ora locale, quando un edificio residenziale è precipitato nella voragine di un immobile adiacente interessato da lavori di demolizione. Il cedimento è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra Bedford Avenue e Flatbush Avenue, trasformando in pochi istanti una zona abitata in uno scenario di devastazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, avviando una complessa operazione di ricerca tra i detriti. Con l'ausilio di droni, fari e attrezzature specializzate, i soccorritori hanno lavorato anche dopo il tramonto nella speranza di individuare altre persone intrappolate.

Una donna e un bambino salvati dalle macerie

Tra le immagini più significative dell'emergenza ci sono quelle dei salvataggi. Una donna è stata estratta viva dai resti dell'edificio, mentre poco dopo i soccorritori sono riusciti a recuperare anche un bambino. Due interventi che hanno alimentato la speranza delle squadre impegnate nelle ricerche.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, in uno dei quattro appartamenti dell'immobile abitava una famiglia composta da sei persone. Non è ancora chiaro quante persone si trovassero effettivamente all'interno della palazzina al momento del cedimento.

A raccontare gli attimi di terrore è stata Melissa Orna, 53 anni, che si trovava nelle vicinanze mentre accompagnava la figlia dal parrucchiere. La testimone ha descritto il rumore improvviso, le vibrazioni e poi il crollo dell'intera struttura, accompagnato dalle grida delle persone presenti.

La donna ha riferito di aver visto i soccorritori portare fuori una persona sulla quale sono state praticate manovre di rianimazione cardiopolmonare. Un racconto che restituisce la violenza del cedimento e la concitazione dei primi minuti.

Il cantiere vicino e le violazioni già accertate

L'attenzione degli investigatori si concentra ora sui lavori in corso nell'area confinante. Inizialmente si era diffusa la notizia del crollo di un edificio in costruzione, ma le verifiche successive hanno chiarito che a collassare è stata una palazzina residenziale risalente al 1930, nella quale erano presenti quattro appartamenti.

Accanto all'immobile era aperto un cantiere per la demolizione di un'altra struttura. Proprio le attività svolte in quell'area potrebbero aver contribuito al cedimento, anche se le cause dovranno essere accertate attraverso verifiche tecniche.

Un elemento particolarmente delicato riguarda i precedenti controlli delle autorità municipali. Nel marzo scorso il Dipartimento dell'Edilizia di New York aveva effettuato un sopralluogo nel cantiere, ordinando al proprietario dell'immobile di interrompere i lavori.

L'attività sarebbe tuttavia proseguita nonostante il provvedimento. Durante una successiva ispezione, gli ispettori avevano quindi contestato la violazione, disponendo una sanzione di 10mila dollari.

Si tratta di circostanze destinate ad assumere un peso centrale nella ricostruzione delle responsabilità. Resta da stabilire se esista un collegamento diretto tra le lavorazioni effettuate e il collasso della palazzina adiacente.

L'appello del sindaco Mamdani

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è intervenuto pubblicamente chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi alla zona interessata dal disastro, per consentire alle squadre di emergenza di operare senza ostacoli.

Il primo cittadino ha confermato la chiusura al traffico di Flatbush Avenue, nel tratto compreso tra Clarendon Road e Bedford Avenue, mentre le autorità lavorano per mettere in sicurezza l'area e assistere i residenti.

Mamdani ha inoltre rivolto un messaggio di vicinanza alle persone coinvolte e all'intera comunità di Flatbush, profondamente colpita dalla tragedia.

Le indagini e il timore di altri cedimenti

Oltre alla ricerca di eventuali dispersi, una delle priorità riguarda la stabilità delle strutture rimaste in piedi. Il crollo ha infatti lasciato esposti gli interni degli appartamenti, rendendo evidente la gravità dei danni e la necessità di verificare le condizioni degli immobili circostanti.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica del cedimento, il rispetto delle prescrizioni imposte al cantiere e le eventuali responsabilità di chi aveva continuato a lavorare nonostante l'ordine di sospensione.