Cop31, Greta Thunberg ad Antalya: il clima divide i grandi della Terra Guterres chiede di accelerare l'uscita dai combustibili fossili. Molti leader assenti al vertice

Il ritorno di Greta Thunberg sulla scena delle conferenze internazionali sul clima arriva in un momento in cui l'emergenza ambientale rischia di perdere spazio nell'agenda politica mondiale. L'attivista svedese è arrivata ad Antalya, in Turchia, per partecipare alla Cop31, tornando a un appuntamento delle Nazioni Unite sul clima dopo cinque anni di assenza. La sua ultima partecipazione risaliva alla conferenza di Glasgow del 2021.

Il messaggio è quello che accompagna da anni le mobilitazioni ambientaliste: non bastano più dichiarazioni e promesse, servono decisioni concrete. Thunberg ha spiegato di voler esercitare pressione sui governi affinché traducano in interventi effettivi gli impegni discussi da decenni.

Ma la conferenza si svolge in un contesto internazionale profondamente segnato dalle crisi. La guerra in Ucraina, le tensioni geopolitiche e il confronto sull'intelligenza artificiale stanno assorbendo gran parte dell'attenzione dei governi. E il vertice dei leader, tradizionalmente uno dei momenti più importanti dei negoziati climatici, registra numerose assenze.

Guterres: la transizione energetica non può più essere un tabù

A richiamare i governi alle proprie responsabilità è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, intervenuto nella seconda giornata della conferenza.

Il suo messaggio riguarda soprattutto la necessità di superare le resistenze politiche che continuano a rallentare l'abbandono dei combustibili fossili. Per Guterres, la transizione energetica non può più essere trattata come una questione impossibile da affrontare.

L'obiettivo deve essere quello di trasformare gli impegni diplomatici in programmi concreti, individuando risorse finanziarie, strumenti di attuazione e responsabilità precise.

La questione resta una delle più controverse nei negoziati internazionali. Molti Paesi riconoscono la necessità di ridurre le emissioni, ma continuano a dipendere da petrolio, carbone e gas per sostenere la propria economia.

A complicare il confronto è anche la distanza tra le economie industrializzate, responsabili di una parte consistente delle emissioni storiche, e gli Stati più vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale.

Le grandi assenze e l'agenda internazionale

La Cop31 deve fare i conti con un vertice dei leader meno partecipato del previsto. Diversi capi di Stato e di governo europei hanno scelto di concentrare i propri impegni diplomatici su Dublino, dove sono in programma il vertice della Comunità politica europea e una riunione informale del Consiglio europeo.

Gli appuntamenti saranno dedicati anche all'intelligenza artificiale e alle strategie diplomatiche per affrontare la guerra in Ucraina.

Tra i leader europei assenti ad Antalya figurano i rappresentanti di Germania, Francia, Italia, Danimarca, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna.

Non sono attesi neppure il presidente cinese Xi Jinping, il premier indiano Narendra Modi, il primo ministro canadese Mark Carney e la premier giapponese Sanae Takaichi.

Particolarmente significativa l'assenza degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump non ha inviato una delegazione governativa, confermando la distanza della sua amministrazione dagli accordi internazionali sul clima.

È prevista invece la partecipazione di esponenti democratici americani, tra cui l'ex vicepresidente Al Gore e l'ex segretario di Stato John Kerry.

La mancanza di alcuni dei principali protagonisti delle emissioni mondiali rischia di ridurre il peso politico della conferenza, anche se i negoziati tecnici e ministeriali proseguono.

Per l'Italia partecipano il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Elettrificazione, il nuovo obiettivo è arrivare al 35% entro il 2035

Uno dei temi centrali della conferenza riguarda l'elettrificazione dei consumi energetici.

La proposta avanzata da Turchia e Australia punta a portare al 35% entro il 2035 la quota di elettricità sul consumo globale di energia, rispetto all'attuale 23%.

L'iniziativa ha raccolto il sostegno di Etiopia, Germania, Norvegia e Pakistan, ma resta aperta una questione fondamentale: stabilire quali fonti energetiche debbano alimentare questa crescita.

Il Regno Unito chiede che l'aumento dell'elettrificazione sia accompagnato dall'utilizzo di fonti pulite, evitando che la maggiore domanda elettrica venga soddisfatta attraverso nuove centrali alimentate a carbone e gas.

La distinzione è decisiva. L'elettrificazione può contribuire alla riduzione delle emissioni soltanto se procede insieme alla decarbonizzazione della produzione energetica.

Il presidente della conferenza, il ministro turco Murat Kurum, ha evitato per il momento di assumere una posizione definitiva sul punto, assicurando che le decisioni saranno il risultato di un confronto tra i Paesi partecipanti.

Il limite di 1,5 gradi e il rischio di superamento

Un'altra parola chiave dei negoziati è overshoot, il termine utilizzato per indicare il superamento temporaneo della soglia di 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale rispetto all'epoca preindustriale.

Il limite rappresenta uno dei riferimenti fondamentali dell'Accordo di Parigi, ma l'andamento delle emissioni continua a rendere difficile il suo rispetto.

Secondo gli scenari climatici richiamati nel dibattito internazionale, senza un'accelerazione nella diffusione delle energie rinnovabili e nella riduzione dei gas serra, il riscaldamento globale potrebbe raggiungere livelli sensibilmente superiori entro la fine del secolo.

Il superamento della soglia di 1,5 gradi non avrebbe conseguenze soltanto ambientali. Aumenterebbero i rischi legati alle ondate di calore, agli eventi meteorologici estremi, alla siccità e all'innalzamento del livello dei mari.

Per questo la conferenza è chiamata a discutere non soltanto della riduzione delle emissioni, ma anche delle misure necessarie per adattare territori, infrastrutture e sistemi produttivi a un clima che sta già cambiando.

La battaglia sui finanziamenti ai Paesi più poveri

Il terzo grande capitolo della Cop31 riguarda le risorse economiche.

La transizione energetica richiede investimenti ingenti, soprattutto nei Paesi che dispongono di minori capacità finanziarie e che spesso subiscono gli effetti più gravi del cambiamento climatico pur avendo contribuito in misura limitata alle emissioni storiche.

L'obiettivo discusso alla conferenza è mobilitare finanziamenti per centinaia di miliardi di dollari, con particolare attenzione al sostegno delle economie più vulnerabili.

Il rappresentante dei Paesi meno sviluppati, Adão Soares Barbosa, ha avvertito che senza un adeguato sostegno internazionale sarà estremamente difficile accelerare la conversione verso fonti energetiche pulite.

Al centro del confronto figura anche il fondo per le perdite e i danni, destinato ad aiutare gli Stati colpiti dagli effetti più gravi della crisi climatica.

Il nodo resta quello della distribuzione degli oneri. I Paesi più poveri chiedono contributi certi e accessibili, mentre le economie avanzate discutono sulle modalità di finanziamento e sulle responsabilità da assumere.

La contraddizione della Turchia tra clima e petrolio

La posizione del Paese ospitante riflette le difficoltà che attraversano l'intero negoziato.

La Turchia si presenta come promotrice di nuovi obiettivi sull'elettrificazione e sull'adattamento climatico, ma continua contemporaneamente a valorizzare lo sviluppo delle proprie risorse fossili.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha recentemente rivendicato i progressi della produzione petrolifera nazionale, annunciando il raggiungimento di 84mila barili estratti da 184 pozzi e la scoperta di nuovi giacimenti.

Un messaggio che evidenzia la distanza tra gli impegni internazionali sulla decarbonizzazione e le politiche energetiche perseguite dai singoli governi.

La transizione dai combustibili fossili, già al centro della conferenza di Dubai del 2023, resta così una delle questioni più difficili da affrontare.

La presidenza turca punta a concludere i lavori con un documento condiviso che affronti il contenimento dell'aumento delle temperature, l'adattamento e il finanziamento delle perdite e dei danni.

Il futuro della Cop31 tra diplomazia e risultati concreti

L'arrivo di Greta Thunberg ha riportato l'attenzione sulla distanza tra le richieste della società civile e la lentezza dei negoziati internazionali.

Ma il successo della conferenza dipenderà soprattutto dalla capacità dei governi di trasformare le discussioni in impegni verificabili.

L'elettrificazione, la riduzione delle emissioni, la protezione dei Paesi vulnerabili e il finanziamento della transizione rappresentano questioni strettamente collegate.

Senza un accordo sulle risorse economiche, molti Stati non potranno accelerare la trasformazione dei propri sistemi energetici. Senza un percorso credibile di riduzione dei combustibili fossili, gli obiettivi climatici continueranno ad allontanarsi.

Ad Antalya la sfida non è soltanto ottenere una dichiarazione finale condivisa. È dimostrare che la cooperazione internazionale sul clima può ancora produrre risultati, nonostante le guerre, le rivalità geopolitiche e le divisioni tra le grandi economie.