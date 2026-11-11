Crociera senza fine, il sogno di 203 passeggeri finisce con un sequestro Avevano investito centinaia di migliaia di dollari per vivere sulla Odyssey

C'è chi aveva venduto la propria abitazione, chi aveva investito i risparmi di una vita e chi aveva deciso di trascorrere la pensione attraversando gli oceani. Per 203 persone, la Villa Vie Odyssey non era semplicemente una nave da crociera, ma una casa, un progetto di vita e la promessa di una libertà senza scadenza. Un sogno costato, in alcuni casi, centinaia di migliaia di dollari e interrotto improvvisamente in un porto della Cambogia. Adesso la situazione si è ulteriormente aggravata: la nave è stata sottoposta a sequestro giudiziario a Singapore e i suoi ex residenti si ritrovano senza certezze sui soldi investiti e, per alcuni, senza poter recuperare tutti gli effetti personali rimasti a bordo.

La promessa di una vita in mare

L'avventura era cominciata nell'ottobre 2024, quando la Odyssey aveva lasciato Belfast con un progetto insolito: trasformare una crociera intorno al mondo in una vera esperienza residenziale. Non una vacanza di qualche settimana, ma la possibilità di abitare stabilmente su una nave, acquistando o affittando una cabina e attraversando continenti senza dover continuamente preparare le valigie.

La società americana Villa Vie Residences, con sede in Florida, aveva costruito attorno a questa idea un modello commerciale rivolto soprattutto a pensionati e viaggiatori disposti a cambiare radicalmente le proprie abitudini. Le cabine interne venivano proposte a partire da circa 120mila dollari, mentre le sistemazioni più prestigiose potevano raggiungere i 440mila dollari. A queste cifre si aggiungevano le spese di permanenza, i servizi e gli eventuali investimenti nella società.

Per alcuni residenti l'impegno economico complessivo aveva raggiunto diverse centinaia di migliaia di dollari. E il prezzo non riguardava soltanto un posto letto: significava rinunciare alla vita precedente, lasciare una casa, salutare amici e familiari e trasferire sulla nave gran parte dei propri beni.

Lo sbarco improvviso in Cambogia

Il 28 ottobre 2026, durante una sosta nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, la promessa di una crociera senza fine si è infranta. Ai 203 passeggeri è stato comunicato che le operazioni erano sospese e che avrebbero dovuto lasciare la nave nel giro di poche ore.

Una decisione che ha trasformato una comunità di viaggiatori in un gruppo di persone costrette a cercare sistemazioni alternative, organizzare trasferimenti e affrontare spese impreviste. Alcuni hanno trovato rifugio negli alberghi della città, altri hanno raggiunto differenti destinazioni asiatiche o hanno cominciato a pianificare il ritorno nei rispettivi Paesi.

La compagnia ha attribuito la sospensione delle attività all'impennata dei costi del carburante, aggravata dal conflitto in Iran. Secondo i dati comunicati dalla società, una spesa mensile che in passato si aggirava intorno ai 1.800 dollari per cabina era arrivata, in alcune aree dell'Asia, a un valore stimato tra 6mila e 8mila dollari.

Un aumento che, secondo la proprietà, aveva reso insostenibile la gestione della nave. Ma le testimonianze raccolte dai media internazionali raccontano di difficoltà economiche emerse già diversi mesi prima dell'interruzione del viaggio.

I risparmi investiti e la paura di perdere tutto

Tra le storie dei passeggeri c'è quella di Holly Hennessey, che ha raccontato all'emittente irlandese RTÉ di aver speso poco meno di mezzo milione di dollari tra acquisto della cabina, investimenti societari e pagamenti anticipati.

Una cifra che potrebbe andare perduta se non verrà trovata una soluzione finanziaria capace di salvare il progetto. Per lei, però, il danno non è soltanto economico. Vivere sulla nave significava conoscere luoghi e persone con tempi diversi da quelli del turismo tradizionale, fermarsi per giorni nei porti e costruire relazioni con gli altri residenti.

Anche Darrell Carp, uno dei passeggeri intervistati dalla CBS, ha dichiarato di avere circa 250mila dollari a rischio. Il suo racconto ha portato alla luce un altro aspetto della vicenda: secondo alcuni residenti, le difficoltà finanziarie della compagnia erano molto più gravi di quanto inizialmente immaginato.

Durante una sosta a Singapore, nell'agosto scorso, i passeggeri erano arrivati a raccogliere denaro per consentire alla nave di acquistare carburante e ripartire. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, circa 400mila dollari furono versati direttamente a un fornitore attraverso il conto personale di un residente.

Un tentativo estremo di tenere in vita una comunità che, nel frattempo, aveva già cominciato a temere il peggio.

I conti della società e i debiti accumulati

Le informazioni emerse da documenti interni esaminati dalla CBS descrivono una situazione economica particolarmente delicata. Secondo una delle ricostruzioni contabili, la nave avrebbe registrato perdite anche viaggiando con tutte le cabine occupate.

Le spese operative mensili erano stimate in 3,1 milioni di dollari, a fronte di ricavi potenziali di 2,5 milioni. Un disavanzo di circa 600mila dollari al mese. Una fonte vicina alla compagnia ha tuttavia contestato questa stima, sostenendo che i costi effettivi fossero inferiori al milione di dollari.

Nel mese di agosto risultavano ancora invendute 139 delle 490 cabine disponibili. Nel frattempo si erano accumulate esposizioni verso fornitori di carburante, servizi portuali e approvvigionamenti.

Il fondatore e presidente esecutivo della società, Mikael Petterson, ha prospettato la possibilità di una ristrutturazione finanziaria. Ma per i residenti la questione è diventata sempre più urgente: capire se esista ancora una possibilità di recuperare il denaro versato e quali diritti possano far valere nei confronti della compagnia.

La nave sequestrata a Singapore

Il 4 novembre la Odyssey ha lasciato la Cambogia senza passeggeri, con circa cinquanta membri dell'equipaggio ancora a bordo. La destinazione era Singapore, dove la situazione ha conosciuto un nuovo e decisivo sviluppo.

Il 10 novembre le autorità marittime di Singapore hanno confermato che la nave è stata posta sotto sequestro in esecuzione di un provvedimento giudiziario. L'Autorità marittima e portuale di Singapore ha precisato che non ci sono passeggeri a bordo e che l'assistenza all'equipaggio viene gestita dai creditori.

Non sono stati comunicati ufficialmente tutti i dettagli delle ragioni del provvedimento. Secondo quanto riferito dal fondatore della compagnia alla CBS, la gestione dell'imbarcazione è ormai nelle mani dei creditori.

Per gli ex residenti significa che il ritorno sulla nave è diventato ancora più incerto. Alcuni sono riusciti a recuperare parte dei propri effetti personali prima della partenza dalla Cambogia. Altri hanno raccontato di aver lasciato a bordo oggetti ai quali non sanno se potranno nuovamente accedere.

Una casa perduta, un futuro da ricostruire

La vicenda della Odyssey solleva interrogativi che vanno oltre il fallimento di un ambizioso progetto turistico. Il modello delle crociere residenziali, basato sulla possibilità di acquistare una sistemazione per lunghi periodi o addirittura per tutta la vita, espone i clienti a rischi diversi da quelli di una normale vacanza.

Quando una nave diventa la propria abitazione, l'interruzione del servizio non significa soltanto rinunciare a un viaggio. Può significare perdere contemporaneamente un alloggio, una parte importante del patrimonio e la disponibilità dei propri oggetti.

Per i 203 passeggeri costretti a sbarcare, la speranza di riprendere la navigazione dipende ora dagli sviluppi giudiziari e finanziari. Non è ancora chiaro se la nave potrà tornare operativa, se verrà venduta per soddisfare i creditori o se sarà possibile trovare un nuovo investitore.

Resta soprattutto l'immagine di una comunità che aveva scelto il mare come casa e che si è ritrovata improvvisamente sulla terraferma, senza sapere quando, e soprattutto se, potrà recuperare ciò che ha lasciato alle spalle.