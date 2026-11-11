Israele, la nuova Knesset nasce nel caos: scontro tra Netanyahu ed Eisenkot Urla, accuse e proteste durante l'insediamento. I partiti arabi al centro dello scontro politico

Doveva essere la giornata delle istituzioni, del giuramento dei nuovi parlamentari e dell'avvio di una legislatura chiamata ad affrontare una delle fasi più difficili della storia israeliana. Si è trasformata invece in una seduta segnata da urla, insulti, contestazioni e abbandoni dell'aula. La Knesset, il Parlamento di Israele, ha inaugurato la sua 26esima legislatura mostrando immediatamente tutte le fratture politiche, religiose e sociali che attraversano il Paese.

Al centro dello scontro il premier uscente Benjamin Netanyahu e il leader incaricato di formare il nuovo governo, Gadi Eisenkot. Il confronto, già difficile dopo le elezioni, è precipitato durante la seduta inaugurale, fino alla decisione di Eisenkot di cancellare un incontro previsto con una delegazione del Likud.

Il giuramento si trasforma in uno scontro

Le tensioni sono emerse fin dai primi momenti della cerimonia. Quando nell'aula è risuonato l'inno nazionale israeliano, l'Hatikvah, i deputati della Lista Unita Araba hanno lasciato l'emiciclo, manifestando il proprio dissenso rispetto a un testo che richiama esplicitamente l'identità ebraica dello Stato.

Diversa la scelta di Mansour Abbas, leader del partito arabo Ra'am, rimasto in piedi al proprio posto senza cantare. Accanto a lui anche Yaakov Asher, esponente ultraortodosso di Giudaismo della Torah Unito, ha osservato in silenzio la cerimonia.

Il clima è diventato ancora più acceso durante il giuramento del deputato palestinese Yousef Jabareen. Il ministro della destra radicale Itamar Ben-Gvir lo ha interrotto con un'accusa provocatoria, chiedendogli se intendesse impegnarsi nei confronti di Hamas.

La contestazione ha alimentato ulteriormente la tensione tra i parlamentari, mentre all'esterno dell'edificio alcuni sostenitori del Likud protestavano contro i rappresentanti arabi.

Anche Sara Netanyahu, moglie del premier uscente, è intervenuta dalle tribune riservate al pubblico, rivolgendo parole di protesta a chi interrompeva il discorso del marito.

Netanyahu attacca gli arabi e gli ex alleati

Il momento politicamente più delicato è arrivato con l'intervento di Netanyahu. Il leader del Likud ha utilizzato il proprio discorso per attaccare le forze politiche che potrebbero sostenere il futuro esecutivo guidato da Eisenkot.

Particolarmente dure le parole rivolte ai partiti arabi, accusati dal premier uscente di sostenere il terrorismo e di rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Si tratta di accuse politiche che i suoi avversari contestano, denunciando il tentativo di delegittimare la rappresentanza parlamentare della minoranza araba.

Netanyahu ha inoltre invitato i partiti ultraortodossi a non fidarsi delle promesse dei nuovi interlocutori politici, sostenendo che un eventuale governo alternativo potrebbe non rispettare gli impegni assunti nei loro confronti.

Nel suo intervento ha anche sollevato sospetti su presunte interferenze straniere nel voto, provocando la reazione di Naftali Bennett e Yair Golan, che hanno richiamato le controversie riguardanti i rapporti tra persone vicine all'ufficio del premier e il Qatar.

I due esponenti politici hanno lasciato l'aula in segno di protesta.

Eisenkot cancella il vertice con il Likud

La reazione di Gadi Eisenkot è stata immediata. Il leader incaricato di formare il nuovo esecutivo ha giudicato l'intervento del premier uscente profondamente divisivo e ha deciso di annullare il colloquio previsto con i rappresentanti del Likud.

Una scelta che complica ulteriormente il tentativo di costruire un governo d'emergenza capace di affrontare le conseguenze dei conflitti e le tensioni che interessano il Medio Oriente.

Eisenkot ha ribadito l'intenzione di formare un esecutivo nel più breve tempo possibile, cercando il consenso parlamentare più ampio. Ma i numeri e le differenze politiche rendono difficile raggiungere l'obiettivo.

Tra i passaggi più importanti figura l'elezione del nuovo presidente della Knesset. La convergenza tra alcune forze dell'opposizione e i rappresentanti arabi potrebbe consentire l'elezione di Matan Kahana, ex ministro vicino a Eisenkot, sottraendo l'incarico al Likud.

Nel programma politico del possibile nuovo governo rientrano anche l'istituzione di una commissione d'inchiesta sugli attacchi del 7 ottobre e un approfondimento parlamentare sulle responsabilità politiche attribuite a Netanyahu.

Il peso decisivo dei partiti arabi

Uno degli elementi più significativi emersi dalle elezioni è il rafforzamento della rappresentanza araba nel Parlamento israeliano.

Secondo i risultati riportati, l'affluenza degli elettori arabi ha raggiunto il 77%, contro il 53% registrato nel 2022. Un incremento che ha contribuito all'elezione di 19 deputati, undici della Lista Unita e otto di Ra'am.

Il risultato restituisce un ruolo politico rilevante a una componente della popolazione che chiede maggiori investimenti nei comuni arabi, interventi contro la criminalità organizzata, una diversa gestione delle politiche abitative e la fine delle demolizioni nei villaggi non riconosciuti.

Tra i nuovi parlamentari figurano professionisti, insegnanti, amministratori locali e rappresentanti della società civile.

Abd al-Karim Masri, ex calciatore, allenatore, insegnante e imam, entra in Parlamento con Ra'am. Con lui Ibrahim al-Turi, farmacista e imprenditore di Rahat, nel Negev.

La formazione Balad porta alla Knesset anche Maha Karkabi Sabbah, sociologa dell'Università Ben Gurion, impegnata nello studio delle condizioni occupazionali delle donne arabe.

Sono profili che contribuiscono a rendere più articolata la rappresentanza politica della minoranza, spesso descritta nel dibattito pubblico israeliano esclusivamente attraverso le questioni della sicurezza e del conflitto israelo-palestinese.

Abbas punta al governo, la Lista Unita resta fuori

Le forze politiche arabe condividono diverse priorità sociali e territoriali, ma sono divise sulla strategia parlamentare.

Mansour Abbas, che nel 2021 aveva già partecipato all'esperienza di governo guidata da Bennett e Yair Lapid, si mostra disponibile a valutare un nuovo accordo con Eisenkot.

La prospettiva incontra però le resistenze di alcuni possibili alleati, tra cui Avigdor Lieberman, contrario all'ingresso di Ra'am nella coalizione.

La Lista Unita, invece, preferisce mantenere una posizione esterna, offrendo eventualmente un sostegno parlamentare su singoli provvedimenti e sulle votazioni istituzionali.

Questa differenza potrebbe risultare decisiva per la formazione del nuovo esecutivo. Il sostegno dei deputati arabi può contribuire alla costruzione di una maggioranza, ma allo stesso tempo alimenta le contestazioni della destra nazionalista.

Gli ultraortodossi divisi sul governo, uniti sulla leva

Un altro nodo riguarda gli undici parlamentari ultraortodossi, il cui eventuale sostegno potrebbe modificare gli equilibri della maggioranza.

Le formazioni religiose sono attraversate da differenze politiche, culturali e comunitarie. Il Giudaismo della Torah Unito riunisce componenti aschenazite, mentre lo Shas rappresenta prevalentemente l'elettorato ultraortodosso sefardita.

A unire queste forze è soprattutto la contrarietà all'obbligo del servizio militare per gli studenti delle scuole religiose.

La questione della leva costituisce uno dei problemi più controversi della politica israeliana, soprattutto in una fase segnata dalle esigenze di mobilitazione delle forze armate.

Yitzhak Goldknopf e altri esponenti ultraortodossi difendono le esenzioni militari, mentre una parte dei partiti laici chiede una distribuzione più equilibrata degli obblighi di servizio.

Il confronto riguarda anche i diritti civili, il ruolo delle donne negli spazi religiosi e le politiche nei confronti della comunità Lgbtq. Temi sui quali le distanze tra le formazioni religiose e alcune componenti della possibile coalizione guidata da Eisenkot appaiono particolarmente ampie.

Un Parlamento chiamato a ricostruire la fiducia

La seduta inaugurale ha lasciato spazio anche a momenti di commozione. I parlamentari hanno applaudito i nuovi eletti che hanno perso familiari durante la guerra, tra cui lo stesso Eisenkot, e il riservista Elisha Meidan, rimasto gravemente ferito a Gaza.

Sono stati momenti brevi, in una giornata dominata dallo scontro politico.

Il nuovo Parlamento dovrà affrontare questioni che riguardano la sicurezza nazionale, le conseguenze della guerra, i rapporti con l'Iran, la ricostruzione delle istituzioni e la convivenza tra le diverse comunità israeliane.

Per Eisenkot la priorità resta formare un governo capace di ottenere una maggioranza stabile. Per Netanyahu, invece, la battaglia politica prosegue dall'opposizione al progetto di un nuovo esecutivo.

L'apertura della legislatura ha mostrato quanto sia difficile ricomporre le divisioni del Paese. La Knesset torna al centro della vita politica israeliana, ma la prima giornata ha restituito l'immagine di una democrazia attraversata da contrasti profondi, nella quale la ricerca di una maggioranza rischia di diventare una sfida tanto complessa quanto le emergenze che il nuovo governo sarà chiamato ad affrontare.