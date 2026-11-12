Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca: almeno cinque feriti Paura nel quartiere di Logan Circle. Polizia e agenti federali impegnati nella caccia al sospettato

Una sparatoria nel cuore di Washington, a circa un chilometro e mezzo dalla Casa Bianca, ha provocato il ferimento di almeno cinque persone e fatto scattare una vasta operazione di sicurezza nella capitale degli Stati Uniti. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di giovedì 12 novembre, quando diverse segnalazioni di colpi d'arma da fuoco hanno mobilitato pattuglie della polizia, investigatori federali e mezzi di emergenza.

L'episodio si è verificato nel quartiere di Logan Circle, una zona centrale della città caratterizzata da abitazioni, locali commerciali, palestre e uffici. Le prime informazioni diffuse dalle autorità hanno indicato la presenza di più persone raggiunte dai proiettili, mentre il bilancio dei feriti è stato progressivamente aggiornato nel corso delle operazioni.

L'allarme in pieno giorno e la caccia all'uomo

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 8 del mattino, ora locale, nella zona compresa tra la 15esima strada e P Street Northwest. Alcuni residenti hanno raccontato di aver udito diverse detonazioni, seguite dall'arrivo di numerose pattuglie e dal sorvolo degli elicotteri.

La polizia di Washington ha immediatamente isolato parte del quartiere, invitando la popolazione a evitare l'area interessata dalle operazioni. Secondo le prime segnalazioni riportate dai media americani, il sospettato potrebbe indossare pantaloncini e una felpa grigi. La descrizione resta tuttavia da confermare ufficialmente.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell'uomo e di stabilire se i colpi siano stati esplosi in un unico punto oppure in più luoghi ravvicinati. Nelle prime fasi dell'emergenza non risultavano chiariti né il movente né l'eventuale rapporto tra l'aggressore e le persone ferite.

Strade chiuse, scuole bloccate e residenti in casa

La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata. Il dispositivo di sicurezza ha interessato in particolare l'isolato 1500 della 15th Street e le strade circostanti. Le autorità hanno disposto restrizioni alla circolazione e invitato chi si trovava nelle vicinanze a entrare negli edifici, rimanere al chiuso e allontanarsi dalle finestre.

Alcune scuole della zona sono state sottoposte a misure precauzionali di isolamento, mentre gli agenti hanno delimitato un ampio perimetro per consentire le verifiche e l'assistenza ai feriti.

Alle operazioni partecipano anche gli investigatori dell'FBI e gli agenti dell'ATF, l'agenzia federale competente anche per le indagini sulle armi da fuoco. La mobilitazione delle strutture federali conferma la particolare attenzione riservata a un episodio avvenuto in una delle aree più sensibili della capitale americana.

Gli spari nell'area di una palestra

Un ulteriore elemento è emerso dalle dichiarazioni della consigliera comunale Brooke Pinto, secondo cui la sparatoria avrebbe interessato l'area della palestra Vida Fitness, nel quartiere di Logan Circle.

La circostanza è al centro degli accertamenti, anche per comprendere se l'aggressione sia stata diretta contro persone specifiche oppure se abbia coinvolto cittadini presenti casualmente sul posto. Al momento delle prime comunicazioni ufficiali non erano disponibili informazioni sufficienti per stabilire la dinamica esatta.

La vicinanza alla Casa Bianca ha contribuito ad aumentare l'attenzione sull'accaduto, ma non sono emersi elementi verificati che colleghino la sparatoria alla presidenza americana o che indichino un attacco diretto contro le istituzioni federali.

La sicurezza nella capitale americana

L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza urbana a Washington, dove negli ultimi mesi la gestione della criminalità è stata anche oggetto di un confronto tra amministrazione cittadina e governo federale.

Nell'agosto 2025 il presidente Donald Trump aveva disposto un intervento federale sulla sicurezza della capitale, accompagnato dal dispiegamento di centinaia di membri della Guardia Nazionale. Una presenza proseguita anche nei mesi successivi e ancora in corso al momento della sparatoria.