Terremoto Nvidia, Jensen Huang si dimette: crolla il titolo in Borsa Scandali e sospetti di spionaggio travolgono il fondatore. Colette Kress nominata ceo ad interim

Un terremoto scuote la Silicon Valley e i mercati finanziari internazionali. Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, si è dimesso con effetto immediato dalla guida della società che ha trasformato in uno dei principali protagonisti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. A travolgerlo sono state le rivelazioni su due relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna sospettata dagli apparati di intelligence americani di avere legami con lo spionaggio cinese.

L'annuncio è arrivato al termine di giorni di crescenti tensioni all'interno del consiglio di amministrazione. Huang lascia non soltanto la carica di amministratore delegato, ma anche quella di presidente e il proprio posto nel board. Una rottura che segna la fine di un'epoca per il gruppo californiano, fondato nel 1993 e diventato una potenza tecnologica mondiale grazie ai processori utilizzati per sviluppare i sistemi di intelligenza artificiale.

La reazione dei mercati è stata immediata. Le azioni Nvidia hanno perso oltre il 10% nelle contrattazioni precedenti all'apertura di Wall Street, alimentando una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici e aumentando i timori sulla stabilità di uno dei gruppi più influenti dell'economia globale.

Gli scandali che hanno travolto Jensen Huang

La crisi è esplosa dopo le indiscrezioni sulla relazione tra Jensen Huang, 63 anni, e Alice Huang, imprenditrice cinese legata alla società tecnologica Megaspeed, attiva nel settore dei data center.

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, la donna sarebbe sospettata dagli apparati di intelligence statunitensi di avere collegamenti con attività di spionaggio a favore di Pechino. Si tratta di sospetti oggetto di approfondimenti, non di responsabilità accertate.

Il caso ha assunto una dimensione particolarmente delicata per il ruolo strategico di Nvidia nella produzione dei semiconduttori più avanzati e per le restrizioni americane sulle esportazioni di tecnologie sensibili verso la Cina.

Huang aveva ammesso la relazione extraconiugale, scusandosi con la famiglia e con i dipendenti. Il consiglio di amministrazione aveva inizialmente confermato la propria fiducia nel manager, annunciando però l'apertura di un'indagine indipendente per verificare eventuali rischi per la sicurezza nazionale e la tutela delle informazioni riservate dell'azienda.

A complicare ulteriormente la posizione del fondatore sono arrivate le rivelazioni su una seconda presunta relazione, questa volta con Kimberly Powell, dirigente della divisione sanitaria di Nvidia. La circostanza ha sollevato interrogativi anche sul rispetto delle regole aziendali riguardanti i rapporti personali e i possibili conflitti di interesse.

Il consiglio di amministrazione rompe con il fondatore

La svolta è maturata nelle ultime ore, quando il consiglio di amministrazione ha affrontato il futuro della leadership aziendale. I vertici erano stati chiamati a valutare la permanenza di Huang alla guida del gruppo, mentre aumentavano le pressioni degli investitori e le preoccupazioni per le conseguenze reputazionali e istituzionali della vicenda.

Il comunicato diffuso dalla società ha ufficializzato le dimissioni immediate, senza entrare nel merito delle accuse che hanno preceduto la decisione.

Il consiglio ha riconosciuto il contributo determinante di Huang alla crescita dell'azienda, ringraziandolo per il lavoro svolto in oltre tre decenni. Ma l'uscita del fondatore rappresenta una cesura profonda per una società nella quale le decisioni strategiche, lo sviluppo tecnologico e le principali relazioni commerciali sono rimasti a lungo concentrati nelle mani dello stesso amministratore delegato.

Alla presidenza del consiglio di amministrazione arriva Harvey C. Jones, mentre viene avviata la ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente.

Chi è Colette Kress, la manager chiamata a guidare Nvidia

A prendere temporaneamente il comando è Colette Kress, fino a oggi vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria del gruppo. La manager manterrà anche l'incarico di responsabile delle finanze durante la fase di transizione, in attesa della nomina del successore definitivo.

Entrata in Nvidia nel settembre 2013, Kress ha accompagnato una delle trasformazioni industriali più rilevanti dell'ultimo decennio. Sotto la sua supervisione finanziaria, la società è passata dall'essere conosciuta soprattutto per le schede grafiche destinate ai videogiochi a diventare il principale fornitore di infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale.

Prima di arrivare nel gruppo californiano, aveva maturato una lunga esperienza in ruoli finanziari presso Cisco e Microsoft, costruendo un profilo manageriale particolarmente apprezzato dagli investitori istituzionali.

La scelta del consiglio punta quindi sulla continuità amministrativa e sulla conoscenza dei meccanismi finanziari e industriali dell'azienda.

Nel suo primo intervento dopo la nomina, Kress ha richiamato la forza del personale Nvidia e l'importanza del lavoro svolto da Huang negli ultimi 33 anni, impegnandosi a proseguire lo sviluppo delle attività nell'intelligenza artificiale, a sostenere i clienti e a tutelare gli interessi degli azionisti.

Il crollo del titolo e i timori per l'intelligenza artificiale

L'uscita di Jensen Huang arriva in un momento particolarmente delicato per il settore tecnologico. Nvidia ha raggiunto una valutazione nell'ordine dei 4.000 miliardi di dollari, diventando uno dei pilastri dei mercati azionari americani e un punto di riferimento per l'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.

I suoi processori sono utilizzati dai grandi operatori tecnologici per addestrare e far funzionare i modelli di AI. La società intrattiene rapporti strategici con gruppi come Microsoft, Amazon, Google e Meta, che investono ingenti capitali nella costruzione di nuovi data center.

Per gli analisti, il problema principale non riguarda nell'immediato la qualità dei prodotti o la capacità tecnologica del gruppo, ma la gestione della transizione. Huang non era soltanto il volto pubblico di Nvidia. Aveva un ruolo centrale nelle decisioni industriali, nei rapporti con i fornitori e nelle trattative con i principali clienti.

La sua uscita improvvisa obbliga quindi il consiglio di amministrazione a dimostrare che la macchina aziendale può continuare a funzionare senza il suo fondatore.

Le perdite registrate dal titolo nelle contrattazioni preliminari riflettono proprio questa incertezza. La flessione superiore al 10% segnalata prima dell'apertura di Wall Street rappresenta un colpo significativo per una società le cui dimensioni possono influenzare l'andamento dei principali indici americani.

I rapporti con Trump e il nodo della Cina

Le dimissioni aprono anche una questione politica. Negli ultimi anni Jensen Huang aveva costruito un rapporto diretto con il presidente americano Donald Trump, intervenendo nel dibattito sulle limitazioni alla vendita di semiconduttori avanzati alla Cina.

La posizione del fondatore di Nvidia era stata spesso orientata a mantenere aperti, entro i limiti stabiliti dalle autorità americane, gli sbocchi commerciali verso il mercato cinese. Un approccio che aveva suscitato critiche tra quanti considerano i processori più sofisticati una tecnologia essenziale per la sicurezza nazionale.

Le rivelazioni riguardanti la presunta attività di intelligence hanno accentuato la sensibilità politica della vicenda, spingendo anche esponenti del Congresso a chiedere chiarimenti sui possibili rischi legati alle relazioni del manager.

La società aveva precisato, annunciando l'indagine indipendente l'8 novembre, di non avere elementi per ritenere compromessi segreti aziendali o informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale.

Resta dunque necessario distinguere le accuse e i sospetti dalle eventuali responsabilità che potranno essere accertate.

La successione e il futuro del colosso tecnologico

Il primo banco di prova per la nuova gestione sarà il prossimo appuntamento con i risultati finanziari. Nvidia ha confermato la pubblicazione dei conti del terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 per martedì 17 novembre.

Sarà un passaggio particolarmente seguito dagli investitori, interessati non soltanto ai risultati economici ma anche alle indicazioni sulla continuità operativa, sulle prospettive di crescita e sui tempi della successione definitiva.

Il consiglio di amministrazione ha annunciato che prenderà in considerazione candidati sia interni sia esterni. La scelta dovrà tenere conto della complessità di un'impresa che opera contemporaneamente nella progettazione dei semiconduttori, nei sistemi di calcolo avanzato, nelle infrastrutture per i data center e nelle piattaforme software per l'intelligenza artificiale.

Per Colette Kress si apre una fase decisiva. Dovrà rassicurare i mercati, conservare la fiducia dei grandi clienti e garantire stabilità a una struttura industriale che ha costruito gran parte della propria espansione attorno alla visione del fondatore.