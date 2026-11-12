Kit di sopravvivenza per 72 ore: cosa serve e come prepararlo L'Europa lo raccomanda dal 2025 per affrontare blackout, calamità e interruzioni dei servizi

Un blackout prolungato, un'alluvione, un terremoto o un'interruzione delle comunicazioni possono mettere in difficoltà intere comunità nel giro di poche ore. Per questo l'Unione europea ha invitato i cittadini a preparare un kit di sopravvivenza per almeno 72 ore, una dotazione di beni essenziali che consenta di affrontare autonomamente i primi tre giorni di un'emergenza, in attesa del ripristino dei servizi o dell'arrivo dei soccorsi.

L'indicazione risale al 26 marzo 2025, quando la Commissione europea ha presentato la strategia per la preparazione alle crisi, nota come Preparedness Union Strategy. Un piano nato per rafforzare la capacità di risposta dell'Europa davanti a calamità naturali, emergenze sanitarie, attacchi informatici, interruzioni energetiche e tensioni geopolitiche. Non si tratta di un allarme per una guerra imminente, ma di una raccomandazione preventiva rivolta a famiglie e istituzioni.

Cosa deve contenere il kit di emergenza

La prima necessità è l'acqua potabile. Una scorta minima indicativa è di due litri per persona al giorno, pari a sei litri per affrontare 72 ore. Una famiglia di quattro persone dovrebbe quindi conservare almeno 24 litri, prevedendo quantità maggiori per cucinare, per l'igiene o in presenza di esigenze particolari.

Altrettanto importante è predisporre alimenti a lunga conservazione che non richiedano frigorifero, fornelli o elettricità. Conserve, legumi in scatola, cracker, biscotti secchi, frutta secca e barrette energetiche permettono di organizzare una riserva alimentare semplice ed economica. È utile avere anche un apriscatole manuale.

Nel kit non devono mancare i medicinali abitualmente utilizzati, soprattutto da chi segue terapie continuative, insieme a una dotazione di primo soccorso con garze sterili, cerotti, bende, disinfettante e guanti monouso. Particolare attenzione va riservata alle esigenze di bambini, anziani, persone con disabilità e animali domestici.

Un altro capitolo fondamentale riguarda la possibilità di affrontare un blackout. Servono una torcia a LED con batterie di ricambio, una radio portatile a batterie o a dinamo per ricevere eventuali comunicazioni delle autorità e un power bank carico per il telefono. È consigliabile aggiungere coperte, indumenti caldi e prodotti essenziali per l'igiene personale.

Documenti, contanti e uno zaino pronto per l'evacuazione

In caso di emergenza potrebbe essere necessario abbandonare rapidamente l'abitazione. Per questo è opportuno tenere a disposizione uno zaino leggero con copie dei documenti d'identità, tessere sanitarie, prescrizioni mediche, numeri telefonici importanti e chiavi di riserva.

È utile conservare anche una piccola somma di denaro contante, preferibilmente in banconote di piccolo taglio. Durante un'interruzione elettrica o delle reti telefoniche, infatti, bancomat e pagamenti elettronici potrebbero non funzionare.

Lo zaino deve essere facilmente trasportabile, mentre le scorte più pesanti, come l'acqua, possono essere conservate separatamente in casa. Tutto il materiale dovrebbe essere controllato periodicamente per verificare scadenze, integrità delle confezioni e funzionamento dei dispositivi.

Quanto costa prepararsi e perché non servono acquisti costosi

Realizzare un kit per 72 ore non significa acquistare attrezzature professionali o prodotti destinati a situazioni estreme. Molti oggetti sono già presenti nelle abitazioni e devono soltanto essere raccolti e organizzati.

Il costo varia in base al numero dei familiari e alle dotazioni disponibili. Una radio portatile, una torcia e un caricabatterie esterno rappresentano generalmente le spese principali, mentre acqua e alimenti possono essere inseriti nella normale gestione della dispensa.

Esistono anche kit preconfezionati, ma non sempre contengono tutto il necessario. La soluzione più pratica resta quella di preparare una dotazione personalizzata, evitando acquisti inutili e verificando che ogni componente della famiglia abbia accesso ai beni indispensabili.

La strategia europea e il ruolo della Protezione Civile

La raccomandazione delle 72 ore si inserisce in una politica europea che punta a diffondere una maggiore cultura della prevenzione. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, considera infatti la preparazione dei cittadini un elemento importante della capacità di risposta collettiva alle emergenze.

In Italia, anche il Dipartimento della Protezione Civile richiama da tempo l'importanza di conoscere i rischi del territorio, predisporre materiali essenziali e seguire le indicazioni delle autorità in caso di calamità.

Il messaggio di Bruxelles è chiaro: non bisogna attendere che si verifichi un'emergenza per organizzarsi. Avere acqua, cibo, medicinali e strumenti di comunicazione disponibili per tre giorni può ridurre i disagi e consentire ai soccorritori di concentrarsi sulle persone maggiormente esposte al pericolo.