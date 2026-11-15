Nvidia, rivolta per Huang: Musk guida i big tech contro la cacciata Oltre 115mila firme per il ritorno del fondatore. La Silicon Valley si divide sul potere dei manager

La caduta di Jensen Huang dalla guida di Nvidia sta provocando un terremoto nella Silicon Valley. Il fondatore dell'azienda simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha lasciato la carica di amministratore delegato dopo l'emergere di una relazione sentimentale con una donna sospettata dall'intelligence americana di avere legami con i servizi segreti cinesi. Accuse ancora oggetto di verifiche, che hanno però innescato una crisi ai vertici di una delle società tecnologiche più importanti del mondo.

La reazione dell'industria digitale è stata immediata. Imprenditori, investitori, azionisti e dipendenti si sono mobilitati per chiedere il ritorno di Huang. A guidare la protesta è Elon Musk, affiancato da alcuni dei protagonisti più influenti dell'economia tecnologica americana. La loro convinzione è che l'estromissione del fondatore possa compromettere il futuro di Nvidia proprio mentre la competizione mondiale sull'intelligenza artificiale entra in una fase decisiva.

Ma dietro la solidarietà personale si nasconde una questione molto più ampia: chi deve comandare nelle grandi aziende tecnologiche? Il fondatore che ne ha costruito il successo oppure il consiglio d'amministrazione incaricato di controllarne l'operato?

La petizione per riportare Huang alla guida di Nvidia

La mobilitazione si è concretizzata attraverso una campagna internazionale denominata Stand with Jensen, che chiede al consiglio d'amministrazione di reintegrare Huang almeno fino alla conclusione dell'indagine indipendente avviata sulla vicenda.

Secondo i dati riportati il 14 novembre da TechCrunch, la petizione aveva superato le 115mila adesioni, comprese quelle di quasi 6mila dipendenti dell'azienda, oltre mille ex lavoratori e più di 63mila azionisti. Numeri che testimoniano una mobilitazione significativa, sebbene le qualifiche dichiarate dai firmatari non siano tutte verificate.

Tra i sostenitori figurano Elon Musk, il fondatore di Epic Games Tim Sweeney, il responsabile di Y Combinator Garry Tan e l'amministratore delegato di Replit Amjad Masad.

La richiesta è precisa: consentire a Huang di tornare al comando mentre vengono accertati i fatti, evitando che una decisione irreversibile preceda le conclusioni delle verifiche. I promotori sostengono che il fondatore non abbia ricevuto un trattamento adeguato e contestano la rapidità con cui si è arrivati alla sua uscita.

La pressione è anche economica. Nvidia occupa una posizione centrale nella produzione dei semiconduttori necessari per addestrare e utilizzare i sistemi avanzati di intelligenza artificiale. La sua capacità di sviluppare tecnologie, assicurarsi clienti e programmare investimenti influenza un intero settore industriale.

Per molti sostenitori della petizione, Huang non sarebbe semplicemente un amministratore delegato sostituibile, ma il principale artefice delle relazioni commerciali e della strategia che hanno trasformato l'azienda in un colosso mondiale.

Le dimissioni e l'inchiesta sui presunti legami con la Cina

La crisi è esplosa dopo le notizie relative alla relazione tra Huang e Alice Huang, dirigente tecnologica con attività a Singapore, sulla quale sarebbero sorti sospetti di collegamenti con l'intelligence di Pechino.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche americane, gli investigatori starebbero valutando possibili implicazioni per la sicurezza nazionale, in particolare rispetto alla circolazione dei semiconduttori avanzati verso aziende cinesi. Non risulta tuttavia accertato che la donna abbia svolto attività di spionaggio, né che il fondatore di Nvidia abbia consapevolmente favorito operazioni illegali.

Il coinvolgimento delle istituzioni americane rende particolarmente delicata la vicenda. Il Congresso ha chiesto approfondimenti sui possibili rischi per la sicurezza tecnologica degli Stati Uniti, in un momento in cui il controllo delle esportazioni dei chip più potenti rappresenta uno degli strumenti principali della competizione strategica con la Cina.

La società ha comunicato ufficialmente il 12 novembre che Huang aveva lasciato gli incarichi di presidente, amministratore delegato e consigliere. La documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission indica l'11 novembre come data effettiva delle dimissioni.

Al suo posto è stata nominata amministratrice delegata ad interim Colette Kress, già responsabile finanziaria del gruppo, mentre Harvey Jones ha assunto la presidenza del consiglio d'amministrazione. La società ha avviato la ricerca di un successore permanente.

Musk e la difesa dei fondatori delle grandi aziende

La battaglia per Huang assume un valore particolare perché coinvolge imprenditori spesso concorrenti, ma accomunati da una concezione simile della leadership aziendale.

Per Elon Musk, il fondatore di Nvidia rappresenta un interlocutore strategico. I semiconduttori sviluppati dalla società sono fondamentali per i sistemi di intelligenza artificiale e per le infrastrutture tecnologiche sulle quali investono le imprese del miliardario.

L'uscita di Huang viene percepita come un rischio per la continuità delle relazioni commerciali, oltre che come un precedente capace di influenzare i rapporti tra gli amministratori delegati e i rispettivi consigli d'amministrazione.

Il caso riapre così il dibattito sulla cosiddetta era degli amministratori delegati imperiali, una stagione nella quale il successo dell'intelligenza artificiale ha rafforzato enormemente il potere personale dei fondatori delle imprese tecnologiche.

Figure capaci di orientare investimenti giganteschi, determinare le strategie industriali e influenzare le decisioni politiche vedono ora riaffermarsi l'autorità degli organismi societari.

La questione non riguarda soltanto Nvidia. Se un imprenditore considerato indispensabile può essere allontanato nel pieno del successo aziendale, nessun altro protagonista della Silicon Valley può ritenersi completamente al riparo da decisioni analoghe.

Da Steve Jobs a Sam Altman, i precedenti che dividono la Silicon Valley

Nel dibattito sono tornate anche due vicende che hanno segnato la storia dell'industria tecnologica americana.

La prima riguarda Steve Jobs, allontanato nel 1985 dalla guida operativa di Apple e tornato nell'azienda nel 1997, dopo una lunga crisi che aveva messo in discussione il futuro del gruppo.

La seconda è quella di Sam Altman, estromesso nel novembre 2023 dalla guida di OpenAI e reintegrato dopo pochi giorni, in seguito a una mobilitazione di dipendenti e investitori.

I sostenitori di Huang considerano questi episodi la dimostrazione che un consiglio d'amministrazione può sottovalutare il valore di un fondatore e provocare conseguenze difficili da controllare.

Ma esiste anche una lettura opposta. Le società quotate devono rispettare obblighi di governance, trasparenza e tutela degli azionisti. Il successo industriale di un dirigente non può garantire automaticamente l'immunità dalle verifiche interne, soprattutto quando emergono potenziali questioni di sicurezza nazionale.

Il punto più controverso riguarda proprio il rapporto tra responsabilità individuale e interesse dell'impresa. I sostenitori del reintegro chiedono di attendere gli accertamenti. Chi difende l'autonomia del consiglio ritiene invece che la stabilità di un gruppo non possa dipendere esclusivamente dalla permanenza di un singolo uomo.

Il futuro di Nvidia e il peso della politica americana

Il ritorno di Huang non dipende dal numero delle firme raccolte. La petizione rappresenta uno strumento di pressione pubblica, ma non può obbligare il consiglio d'amministrazione a modificare le proprie decisioni.

La procedura per un eventuale reintegro resta nelle mani degli organi societari, mentre la ricerca di un nuovo amministratore delegato è già stata avviata.

La vicenda si intreccia inoltre con la politica industriale dell'amministrazione di Donald Trump. Nvidia è una società strategica per il primato tecnologico americano e per la capacità degli Stati Uniti di mantenere un vantaggio sulla Cina nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Un eventuale coinvolgimento del Congresso potrebbe quindi spostare il confronto dal piano societario a quello della sicurezza nazionale, complicando ulteriormente la possibilità di una soluzione rapida.

Per Nvidia la sfida immediata è dimostrare che l'azienda può mantenere la propria leadership anche senza il fondatore alla guida. La nuova amministratrice delegata Colette Kress ha assicurato continuità operativa e strategica, ma dovrà confrontarsi con un mercato che ha identificato per oltre trent'anni il successo del gruppo con la figura di Huang.

La sfida tra potere personale e regole aziendali

La rivolta dei grandi protagonisti della Silicon Valley mette in evidenza una trasformazione profonda del capitalismo tecnologico.

L'intelligenza artificiale ha concentrato risorse e potere nelle mani di un numero ristretto di imprese e dei loro fondatori. Alcuni di questi dirigenti sono diventati figure centrali non soltanto nell'economia, ma anche nella politica e nelle relazioni internazionali..