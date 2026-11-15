Ucraina, la Nato in cambio del Donbass: la proposta Usa divide Kiev e Mosca Zelensky rivela l'ipotesi americana. Putin rilancia le richieste per ridimensionare la Nato

L'ingresso nella Nato in cambio del ritiro dal Donbass. È l'ipotesi che gli Stati Uniti avrebbero sottoposto all'Ucraina per tentare di sbloccare il negoziato con la Russia. A rivelarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha raccontato come la questione sia stata sollevata dagli americani durante i colloqui di Abu Dhabi. Una prospettiva che potrebbe modificare radicalmente gli equilibri del conflitto, ma che resta lontana dal trasformarsi in un accordo concreto.

Il punto centrale riguarda i territori orientali ancora controllati dalle forze di Kiev. L'ipotesi americana prevederebbe il loro abbandono in cambio dell'adesione all'Alleanza Atlantica. Non si tratterebbe necessariamente di un riconoscimento della sovranità russa sulle aree occupate, eventualità che Zelensky continua a escludere, ma di una concessione militare e territoriale di enorme portata.

La proposta, tuttavia, non risulta formalizzata. Secondo il racconto del presidente ucraino, gli interlocutori statunitensi avrebbero inizialmente posto una domanda esplorativa, per verificare se l'ingresso nella Nato potesse modificare la posizione di Kiev sul Donbass.

Zelensky apre al confronto, ma chiede garanzie

Il presidente ucraino non ha accettato l'ipotesi americana, ma neppure escluso che possa essere sottoposta a una valutazione nazionale. La condizione è che Washington e gli alleati europei presentino un pacchetto di sicurezza completo, con impegni precisi e verificabili.

Kiev pretende garanzie da parte della Nato e dell'Unione europea, il mantenimento di un esercito numeroso e adeguatamente equipaggiato, finanziamenti militari di lungo periodo e un piano internazionale per la ricostruzione del Paese. Senza questi elementi, qualsiasi rinuncia territoriale rischierebbe di trasformarsi in una vulnerabilità permanente.

«Non ho il diritto di prendere questa decisione da solo», ha chiarito Zelensky, prospettando la possibilità di coinvolgere direttamente la popolazione, anche attraverso un referendum. Una scelta che metterebbe gli ucraini davanti a uno dei dilemmi più difficili dall'inizio dell'invasione russa del febbraio 2022: rinunciare al controllo di una parte del territorio nazionale per ottenere una protezione militare internazionale stabile.

Resta però irrisolto il problema della natura delle garanzie. L'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico stabilisce il principio della difesa collettiva, mentre l'articolo 4 prevede consultazioni tra gli alleati in presenza di minacce alla sicurezza. Le ipotesi discusse comprenderebbero anche accordi bilaterali sul modello dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, senza necessariamente prevedere lo schieramento di soldati americani sul territorio ucraino.

La Russia vuole riportare la Nato al 1997

Mentre Washington cerca una formula per fermare la guerra, Mosca continua a presentare richieste che vanno ben oltre il futuro dell'Ucraina. Secondo quanto riferito dal New York Times, un documento russo datato 10 novembre e circolato durante i negoziati di Abu Dhabi riproporrebbe condizioni già avanzate dal Cremlino prima dell'invasione del 2022.

La richiesta più significativa riguarda il ritorno della presenza militare della Nato alle posizioni del 1997, prima dell'allargamento dell'Alleanza nell'Europa centrale e orientale. Non significherebbe cancellare formalmente l'adesione dei Paesi entrati successivamente, ma ridimensionare drasticamente la presenza di truppe e infrastrutture alleate nei territori più esposti alla pressione russa.

Le conseguenze riguarderebbero direttamente Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, che considerano la protezione atlantica un elemento essenziale della propria sicurezza.

Il documento, privo di firma e intestazione ufficiale, chiederebbe inoltre lo stop a ulteriori allargamenti della Nato, restrizioni alle attività militari occidentali nell'Europa orientale, nel Caucaso meridionale e in Asia centrale e l'interruzione delle forniture di armamenti a Kiev.

Anche l'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea sarebbe subordinato, secondo le richieste russe, alla sua esclusione dai meccanismi di difesa comune. Sul piano nucleare, Mosca vorrebbe limitare la condivisione delle armi atomiche americane e impedire a Francia e Regno Unito di estendere la propria protezione nucleare ad altri Paesi europei.

Lo scontro sul futuro dell'Europa

Le condizioni attribuite alla Russia mostrano quanto il negoziato abbia assunto una dimensione più ampia rispetto alla semplice definizione dei confini ucraini. Il presidente Vladimir Putin punta a ottenere una revisione degli equilibri strategici costruiti dopo la fine della Guerra fredda.

Nel confronto diplomatico riemerge la logica delle sfere d'influenza, con un continente europeo nel quale Washington e Mosca tornerebbero a stabilire limiti reciproci alla presenza militare. Una prospettiva incompatibile con il principio secondo cui ogni Stato europeo deve poter scegliere autonomamente le proprie alleanze.

Zelensky ha avvertito che le ambizioni russe potrebbero coinvolgere anche Finlandia e Svezia, entrate recentemente nella Nato, oltre all'Ungheria e alla presenza americana nei Paesi baltici. Per questo insiste sulla necessità che qualsiasi discussione relativa alla sicurezza continentale coinvolga direttamente i governi europei.

L'Europa, del resto, non intende accettare che il proprio futuro strategico venga definito esclusivamente attraverso un'intesa tra Stati Uniti e Russia. Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, insieme alle istituzioni comunitarie, sono tra i protagonisti del coordinamento europeo per le prossime fasi negoziali.

Putin e il timore di una pace senza vittoria

A complicare ulteriormente la ricerca di un compromesso c'è la posizione politica del presidente russo. Secondo Abbas Gallyamov, ex autore dei discorsi di Putin e oggi politologo in esilio, il leader del Cremlino temerebbe le conseguenze interne di una pace che non possa essere presentata come una vittoria.

La prosecuzione del conflitto consentirebbe al potere russo di descrivere gli obiettivi non raggiunti come risultati ancora possibili. Una volta cessate le ostilità, invece, diventerebbe inevitabile interrogarsi sul prezzo umano, economico e politico della guerra.

Il problema riguarda soprattutto le promesse formulate nel febbraio 2022. La smilitarizzazione dell'Ucraina e il suo allontanamento dall'Occidente erano stati presentati come obiettivi fondamentali dell'invasione. Oggi Kiev dispone di forze armate profondamente trasformate dal conflitto e mantiene un forte legame militare e politico con i Paesi occidentali.

Nell'interpretazione di Gallyamov, anche la conquista dell'intero Donbass potrebbe non essere sufficiente a giustificare agli occhi della popolazione russa il costo di anni di combattimenti.

Si tratta di una lettura politica, non di una certezza sulle intenzioni del presidente russo, ma aiuta a comprendere perché il passaggio dalla guerra alla pace possa rappresentare una difficoltà anche per chi continua a chiedere nuove concessioni territoriali.

Trump cerca un'intesa, ma le distanze restano

L'amministrazione del presidente americano Donald Trump continua a cercare uno spazio di mediazione. Jared Kushner ha sottolineato la necessità di compromessi concreti e di un dialogo diretto tra Mosca e i partner europei.

I colloqui di Abu Dhabi non hanno però prodotto una svolta decisiva. L'ipotesi di uno scambio tra territorio e protezione atlantica presenta una contraddizione fondamentale: proprio mentre gli Stati Uniti verificano la disponibilità ucraina a considerare l'ingresso nella Nato come contropartita, la Russia continua a chiedere che l'Alleanza rinunci a espandersi e riduca la propria presenza nell'Europa orientale.

Sul tavolo resta anche la prospettiva del vertice del 19 novembre a Shenzhen, in Cina, tra Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping. L'incontro dovrebbe concentrarsi principalmente sugli armamenti nucleari e sulla crisi iraniana, mentre il negoziato ucraino seguirebbe un percorso diplomatico separato.

Per Kiev il problema non è soltanto ottenere una tregua, ma impedire che una sospensione delle ostilità si trasformi nell'anticamera di una nuova invasione. Per Mosca, invece, il Donbass sembra rappresentare soltanto una parte di una trattativa più vasta, che coinvolge il ruolo della Nato e gli equilibri dell'intero continente.