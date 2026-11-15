Ucraina, il Cremlino minaccia l'Europa: «Senza accordo useremo la forza» Peskov avverte l'Ue, Lavrov attacca Bruxelles. Mosca alza la pressione sui negoziati di pace

La Russia torna a minacciare l'Europa e lo fa nel momento in cui la diplomazia internazionale cerca di riaprire uno spazio per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il messaggio arriva direttamente dal Cremlino: se non sarà possibile raggiungere un accordo politico con i Paesi europei, Mosca continuerà a perseguire i propri obiettivi attraverso la forza.

A pronunciare l'avvertimento è stato Dmitrij Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, durante un'intervista alla televisione russa. Una dichiarazione che segna un nuovo irrigidimento del confronto diplomatico e mette in evidenza quanto siano ancora distanti le posizioni delle parti coinvolte.

La minaccia non equivale all'annuncio di un attacco militare contro un Paese dell'Unione europea. Rappresenta però un chiaro segnale della volontà russa di utilizzare la pressione militare come strumento negoziale, collegando la fine del conflitto ucraino a una revisione più ampia degli equilibri di sicurezza continentali.

Peskov: senza un'intesa continueremo a usare la forza

Il portavoce del Cremlino ha sostenuto che la Russia sarà costretta a raggiungere i propri obiettivi attraverso mezzi militari qualora non esistessero prospettive concrete di accordo con l'Europa.

Secondo Peskov, discutere della soluzione del conflitto ucraino e della futura architettura di sicurezza europea sarebbe inutile se i governi dell'Unione non dimostrassero una reale volontà di arrivare alla pace.

Il rappresentante di Mosca ha inoltre accusato i Paesi europei di essere divisi e incapaci di assumere decisioni tempestive. Una frammentazione politica che, nella lettura russa, rallenterebbe il processo diplomatico e impedirebbe di costruire una posizione comune.

Il Cremlino sostiene di non voler escludere il confronto con l'Europa, ma pretende che gli interlocutori accettino di discutere anche le richieste strategiche avanzate dalla Russia.

È proprio questo il nodo principale della trattativa. Mosca non considera sufficiente un accordo limitato alla cessazione delle ostilità in Ucraina, ma vuole affrontare contemporaneamente il ruolo della Nato, la presenza militare occidentale nell'Europa orientale e le future garanzie di sicurezza del continente.

Lavrov attacca Bruxelles: «Vogliono salire sull'ultimo treno»

Alle parole di Peskov si sono aggiunte quelle del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che ha accusato i governi europei di cercare tardivamente un posto al tavolo dei negoziati.

Secondo Lavrov, l'Unione europea avrebbe compreso soltanto adesso il rischio di essere esclusa dalle decisioni decisive sul futuro dell'Ucraina e della sicurezza continentale.

Il capo della diplomazia russa ha utilizzato l'immagine dell'ultimo treno in partenza per descrivere il tentativo europeo di inserirsi in un processo negoziale nel quale gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo centrale.

Lavrov ha criticato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, contraria ad affrontare il riassetto della sicurezza europea prima di un cessate il fuoco, e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri Kaja Kallas, che ha ribadito la necessità di evitare accordi capaci di compromettere la sicurezza del continente.

Per Mosca queste posizioni dimostrerebbero l'indisponibilità europea a riconoscere gli interessi strategici russi. Per Bruxelles, invece, le richieste del Cremlino rischiano di trasformare una trattativa per la pace in uno strumento per ridimensionare l'autonomia politica e militare degli Stati europei.

La Nato e il ritorno agli equilibri del 1997

La controversia riguarda soprattutto le condizioni che la Russia vorrebbe imporre per ridisegnare la sicurezza europea.

Mosca continua a chiedere limitazioni all'espansione della Nato e alla presenza di infrastrutture militari occidentali nei Paesi entrati nell'Alleanza dopo il 1997.

Le richieste richiamano le condizioni avanzate dal Cremlino prima dell'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022 e riguardano direttamente Paesi come Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Un eventuale arretramento militare dell'Alleanza modificherebbe profondamente gli equilibri costruiti dopo la fine della Guerra fredda, riducendo la presenza delle forze occidentali proprio nelle aree considerate più esposte alle pressioni russe.

La posizione del Cremlino si scontra con quella dei governi europei, che considerano la libertà di ciascuno Stato di scegliere le proprie alleanze un principio non negoziabile.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito nei giorni scorsi che non possono esserci decisioni sull'Ucraina senza la partecipazione di Kiev, né accordi sull'Europa senza il coinvolgimento diretto degli europei.

La questione è diventata ancora più delicata dopo l'ipotesi di un possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato in cambio del ritiro delle sue forze dalle porzioni di Donbass ancora controllate da Kiev.

Una prospettiva sulla quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto garanzie precise, senza assumere impegni definitivi.

Tajani: sui territori deve decidere soltanto Kiev

Nel confronto diplomatico è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha ribadito la posizione del governo sulle eventuali concessioni territoriali.

Secondo il titolare della Farnesina, soltanto gli ucraini possono decidere sul futuro dei territori del proprio Paese. Qualsiasi ipotesi di cessione o modifica dei confini deve essere discussa dai presidenti Zelensky e Putin, senza imposizioni esterne.

Tajani ha inoltre spiegato che l'Italia non è contraria, in linea di principio, all'ingresso dell'Ucraina nella Nato, sottolineando però che una decisione del genere richiede il rispetto delle procedure e delle valutazioni degli alleati.

Il ministro ha confermato che l'Italia parteciperà al gruppo europeo coinvolto nel percorso negoziale e ha invitato alla prudenza rispetto alle intenzioni del presidente russo.

Per Roma, il dialogo resta necessario, ma non può prescindere dalla sovranità ucraina e dalla sicurezza degli Stati europei.

Il negoziato resta bloccato sulle garanzie di sicurezza

La partecipazione europea ai colloqui è uno dei principali punti di tensione tra Mosca e Washington.

Gli inviati americani hanno sostenuto la necessità di coinvolgere i governi europei nelle discussioni sul futuro assetto di sicurezza, mentre il Cremlino ha finora mantenuto una posizione più restrittiva.

Peskov ha dichiarato che i rappresentanti europei incaricati delle interlocuzioni non avrebbero ancora stabilito contatti diretti con la Russia.

L'eventuale delegazione dovrebbe comprendere rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea e di alcuni dei principali Paesi del continente, tra cui Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito.

La difficoltà maggiore consiste nel definire l'oggetto del negoziato. L'Europa vuole evitare che il futuro dell'Ucraina diventi il pretesto per rimettere in discussione l'intero sistema di sicurezza atlantico. Mosca, al contrario, considera proprio quella revisione una condizione essenziale per un accordo duraturo.

La minaccia militare pesa sul futuro della pace

Le dichiarazioni del Cremlino arrivano in una fase nella quale i contatti diplomatici proseguono, ma senza risultati decisivi sulle questioni fondamentali.

Il controllo dei territori occupati, la permanenza delle forze russe, le garanzie occidentali per Kiev e il futuro rapporto tra Ucraina e Nato restano questioni irrisolte.

La posizione espressa da Peskov conferma che Mosca continua a considerare l'azione militare un'alternativa concreta alla trattativa, qualora le proprie condizioni non vengano accolte.

Una strategia che rischia di aumentare la pressione sugli interlocutori europei proprio mentre cresce l'urgenza di individuare una soluzione politica.

Per l'Unione europea la sfida è duplice: contribuire alla fine della guerra senza accettare un accordo che comprometta la sicurezza dei propri Stati membri.