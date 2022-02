Crisi Russia-Ucraina: gli aggiornamenti in diretta Putin lancia "un'invasione su vasta scala"

L'ambasciatore russo, Sergey Razov, è stato convocato questa mattina dal segretario generale del ministero degli Esteri italiano, Ettore Francesco Sequi, riferisce Angela Giuffrida dalla capitale italiana. Sequi ha detto a Razov che il governo italiano condanna fermamente “il gravissimo, ingiustificato e non provocato attacco di Mosca contro l'Ucraina, che costituisce una chiara violazione del diritto internazionale”.

Tutti i partiti dell'ampia coalizione di governo del primo ministro Mario Draghi sono stati unanimi nella condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Enrico Letta, leader del Pd di centrosinistra, ha dichiarato: "L'Italia deve condannare senza ambiguità l'attacco all'Ucraina e, insieme ai nostri alleati, reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa". Matteo Salvini, il leader della Lega che nel 2019 è stato elogiato da Putin per essere stato “accogliente” in Russia, ha scritto sui social: "Un giovedì orribile, immagini che non avremmo mai voluto rivedere, speriamo finisca presto e la ragione torni a prevalere".

Ha aggiunto che la Lega condanna fermamente qualsiasi forma di aggressione militare e ha sostenuto Draghi per una risposta comune tra gli alleati, mentre esorta i partner della coalizione a non usare la tragedia come scusa per "litigi interni". Salvini ha precedentemente descritto il presidente russo come uno dei più grandi statisti viventi e ha definito “idiote” le sanzioni contro la Russia.