Auto sulla folla a Berlino: stesso luogo dell'attentato del 2016 Il conducente ha tentato di scappare: una trentina i feriti, forse c'è una vittima

Ha provato a fuggire ma è stato bloccato e consegnato alla polizia l'uomo alla guida di una piccola Renault che questa mattina a Berlino ha travolto una folla di persone provocando un morto e una trentina di feriti. A segnalare la presenza di una vittima è stato il quotidiano tedesco Bild, ma la polizia non ha confermato questa notizia. Le forze dell'ordine hanno confermato che il conducente della vettura è stato arrestato. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un incidente stradale o di un atto intenzionale, ha spiegato il portavoce della polizia di Berlino Martin Dams. L'incidente è avvenuto a Rankestrasse, vicino a Breitscheidplatz, rinomata zona commerciale nell'area di Charlottenburg. Alcune foto e immagini provenienti da Rankestrasse mostrano una pila di sedie e diversi tavolini distrutti nell'incidente. Si vede, in altre foto, un'auto color argento schiantata contro la vetrina di un grande magazzino. L'incidente è avvenuto vicino al luogo teatro di un attacco mortale nel 2016, quando Anis Amri, un richiedente asilo tunisino sospettato di legami con il fondamentalismo islamico, dirottò un camion, uccise l'autista e poi si lanciò alla guida del mezzo contro un affollato mercatino di Natale di Berlino: ci furono undici morti e decine di feriti.