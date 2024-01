Ecco perché e dove è stata operata la principessa Kate Middleton Giovane madre di tre figli, è sicuramente la figura più amata della monarchia britannica

Kate Middleton, la principessa del Galles, è stata ricoverata in una clinica privata di Londra per un intervento chirurgico addominale.

La famiglia reale non ha rivelato i dettagli esatti della sua malattia, escludendo solo che si tratti di un problema oncologico.

Secondo alcune fonti, la possibile diagnosi sarebbe quella di diverticolite acuta, una condizione che causa l’infiammazione di sacche presenti nel colon.

La diverticolite acuta è una patologia seria che richiede un trattamento tempestivo, altrimenti può portare a complicazioni come perforazione, peritonite, ascessi o fistole.

La London Clinic, dove si è fatta ricoverare Kate, è specializzata nella chirurgia colon-rettale, e ha tra i suoi medici il primo chirurgo colon-rettale britannico, John Nichols.

Il principe William ha visitato la moglie in ospedale e la sua espressione è stata interpretata come un segno di preoccupazione.

Gli inglesi e il mondo intero sono in attesa di notizie sulle condizioni di salute di Kate, che è una giovane madre con tre figli piccoli e una delle figure più amate della monarchia.