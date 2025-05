Precipita in Cile un aereo ambulanza con sei persone a bordo L'incidente nei pressi di Curacaví poco dopo il decollo

In Cile, un aereo ambulanza bimotore è scomparso dai radar dopo il decollo alle 20:40 locali di ieri (le 2.40 di stamani in Italia) dall'aeroporto internazionale di Santiago con destinazione Arica. Poco dopo le autorità hanno confermato che il velivolo aveva subito un incidente nei pressi di Curacaví. L'aeronautica militare ha comunicato che era stata attivata una operazione di emergenza e che insieme a vigili del fuoco, agenti di polizia e soccorritori stavano cercando di raggiungere una zona di difficile accesso con i resti dell'aereo precipitato. A bordo c'erano 6 passeggeri, tra cui: l'equipaggio, il personale medico e due civili, uno dei quali era un paziente. Le ricerche sono state nel frattempo sospese a causa delle condizioni meteorologiche e di visibilità, ma si prevede che riprenderanno in giornata non appena le previsioni del tempo saranno migliorate