Ex studente apre il fuoco a scuola, muoiono otto persone L'episodio nel liceo Borg di Graz (Stiria, Austria), stamane poco dopo le 10

Irruzione armata, stamane intorno alle10, nel liceo Borg di Dreierschützengasse, sono stati uditi una ventina di colpi. L’autore, ex studente dell’istituto, ha sparato ripetutamente in diverse classi. Sul posto sono arrivati immediatamente agenti in forze, unità speciali Cobra ed elicotteri, che hanno scortato una massiccia perquisizione e messo in sicurezza l’area.

Vittime e feriti

Il bilancio provvisorio conta otto morti: quattro alunne di quinta elementare, una studentessa uccisa all’esterno dell’edificio e tre studenti di terza media. Una trentina di persone, tra ragazzi e insegnanti, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti negli ospedali locali; alcuni risultano in condizioni gravi.

L’autore e il tragico epilogo

Testimoni e fonti locali riferiscono che l’aggressore, fortemente vessato a scuola, è stato identificato come un ex studente dell’istituto. Dopo essersi barricato in un bagno, si è tolto la vita. Le autorità hanno confermato la morte del presunto responsabile sul luogo.

Intervento istituzionale

Il primo ministro Karl Nehammer, il cancelliere e vari ministri — tra cui Esteri e Interni — hanno annullato impegni e conferenze per seguire l’evolversi della tragedia. Il ministro dell’Interno Gerhard Karner si è recato sul posto. Si tratta di uno dei peggiori episodi di violenza scolastica nella storia recente dell’Austria, in una città ancora sotto shock dopo una strage con veicolo del 2015.

Prossimi passi

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’attacco e il possibile movente legato agli abusi subiti dall’autore. È previsto un ulteriore approfondimento da parte della polizia. Nelle prossime ore, saranno rilasciati aggiornamenti sull’identità ufficiale delle vittime, sulla gravità dei feriti e sulle misure per prevenire simili tragedie.