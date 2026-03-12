Missile vicino alla Spianata delle Moschee, tensione altissima a Gerusalemme Allarme nella Città Vecchia dopo l’impatto di un razzo nei pressi del complesso religioso

Paura nella Città Vecchia. Un missile è caduto nelle vicinanze della Spianata delle Moschee a Gerusalemme, uno dei luoghi religiosi più delicati e contesi al mondo. L’impatto, avvenuto a poca distanza dal complesso che ospita la Moschea di Al-Aqsa e la Cupola della Roccia, ha fatto scattare immediatamente l’allarme sicurezza nella Città Vecchia. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità israeliane, il razzo sarebbe stato intercettato o caduto in un’area limitrofa senza colpire direttamente i luoghi sacri. Non risultano al momento danni significativi alle strutture religiose, ma l’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti e i fedeli presenti nella zona. Le sirene di allarme hanno risuonato in diversi quartieri della città mentre le forze di sicurezza israeliane hanno rafforzato i controlli attorno al complesso religioso e agli accessi della Città Vecchia.

Un luogo simbolo del conflitto

La Spianata delle Moschee, chiamata Haram al-Sharif dai musulmani e Monte del Tempio dagli ebrei, è uno dei punti più sensibili del conflitto tra israeliani e palestinesi. Ogni episodio di violenza o incidente nell’area rischia di provocare una rapida escalation. Il complesso ospita la Moschea di Al-Aqsa, terzo luogo santo dell’Islam, e la Cupola della Roccia, simbolo religioso e architettonico della città. Per gli ebrei, invece, l’area corrisponde al sito degli antichi templi biblici. Proprio per la sua centralità religiosa e politica, qualsiasi attacco nelle vicinanze del sito suscita immediatamente reazioni internazionali e un aumento della tensione tra le parti.

Sicurezza rafforzata e timori di escalation

Dopo l’incidente, le autorità di Israele hanno rafforzato la presenza militare attorno alla Città Vecchia e nei principali punti di accesso alla Spianata. I controlli sui visitatori sono stati intensificati mentre le unità di sicurezza monitorano l’area per prevenire ulteriori lanci di razzi. Fonti di sicurezza temono che l’episodio possa alimentare nuove tensioni nei territori palestinesi e nella regione. Gli sviluppi delle prossime ore saranno cruciali per capire se l’evento resterà un episodio isolato o se rischia di trasformarsi in un nuovo fronte di escalation.