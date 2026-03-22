Deepfake porno, scandalo in Germania: "Violata virtualmente" L’attrice Fernandes accusa l’ex marito, Berlino valuta una legge

Uno scandalo legato all’uso dell’intelligenza artificiale sta scuotendo la Germania. L’attrice Collien Fernandes ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima per anni della diffusione di contenuti pornografici falsi realizzati con la tecnica del deepfake. Secondo quanto rivelato in un’intervista allo Spiegel, la protagonista di quei video non era lei, ma il suo volto era stato sovrapposto digitalmente a corpi di attrici porno, creando contenuti estremamente realistici.

Le accuse all’ex marito

Nel mirino della denuncia c’è l’ex marito e collega Christian Ulmen, accusato di aver prodotto, diffuso e persino venduto online questi materiali manipolati. “Mi hai stuprata virtualmente”, avrebbe dichiarato Fernandes, sintetizzando l’impatto devastante di una violazione che, pur non essendo fisica, ha avuto conseguenze profonde sul piano personale e professionale. La vicenda, ancora in fase di accertamento, ha sollevato un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica tedesca, riaprendo il dibattito sui limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Il vuoto normativo

Il caso evidenzia le lacune legislative esistenti. In molti ordinamenti europei, infatti, la produzione e diffusione di deepfake pornografici non è ancora regolata in modo specifico, rendendo difficile perseguire i responsabili. Le immagini generate con l’IA possono risultare indistinguibili da quelle reali, amplificando i danni reputazionali e psicologici per le vittime.

La risposta politica

Alla luce dello scandalo, il governo di Berlino starebbe valutando l’introduzione di una normativa ad hoc per contrastare l’uso illecito dei deepfake, in particolare in ambito sessuale. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle vittime e prevedere sanzioni più severe per chi crea o diffonde contenuti manipolati senza consenso. Il caso Fernandes potrebbe diventare un precedente importante per l’intera Unione europea, dove il tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale è già al centro del dibattito.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, la diffusione dei deepfake ha registrato una crescita esponenziale, favorita dalla disponibilità di strumenti sempre più accessibili. Le vittime sono spesso donne, colpite da contenuti che sfruttano la loro immagine senza consenso.

La vicenda raccontata da Collien Fernandes mette in luce una nuova forma di violenza digitale, capace di colpire identità, reputazione e dignità personale.