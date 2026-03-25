Sette cani fuggono dal macello e tornano a casa Nel Jilin percorrono 17 km uniti: commuove il branco guidato da un corgi

La fuga e il viaggio di ritorno. Sette cani sono riusciti a fuggire da un camion diretto al macello nel nord-est della Cina, nella provincia di Jilin, dando vita a una vicenda che ha rapidamente fatto il giro del mondo. Dopo la fuga, il gruppo ha intrapreso un lungo percorso di circa 17 chilometri, durato quasi due giorni, per tornare al villaggio di origine. Le immagini, diffuse sulla piattaforma Douyin, mostrano il branco muoversi compatto lungo le strade di campagna, mantenendo una formazione unita e apparentemente guidata da un piccolo corgi.

Il legame tra gli animali

A colpire maggiormente è stato il comportamento solidale del gruppo. Durante il viaggio, i cani avrebbero protetto e accompagnato un pastore tedesco ferito, rallentando il passo per non lasciarlo indietro. Un dettaglio che ha suscitato emozione tra milioni di utenti online, contribuendo alla viralità della storia e trasformandola in un simbolo di lealtà e cooperazione animale.

Dal camion al ritorno a casa

Secondo le ricostruzioni, i cani erano stati sottratti ai proprietari e caricati su un mezzo diretto a un macello. Durante il trasporto sarebbero riusciti a liberarsi, dando inizio alla fuga. Nonostante alcuni tentativi di soccorso da parte di volontari lungo il tragitto, gli animali hanno proseguito il loro cammino fino a raggiungere autonomamente il villaggio e ricongiungersi con i proprietari.

Un caso che riapre il dibattito

La vicenda ha riacceso l’attenzione internazionale sul commercio di carne di cane, ancora presente in alcune aree della Cina nonostante le crescenti pressioni dell’opinione pubblica e delle associazioni animaliste. La storia dei sette cani, tra fuga, resistenza e ritorno, si è trasformata così in un racconto simbolico che unisce emozione e denuncia.