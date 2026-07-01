Anversa, rogo in un palazzo: almeno sei morti Fiamme e fumo in un edificio di dieci piani nel quartiere Linkeroever

Ad Anversa, in Belgio, un incendio in un edificio residenziale di dieci piani ha provocato almeno sei morti e molti feriti. Il rogo è divampato nel quartiere di Linkeroever, area residenziale alla periferia della città, in un palazzo abitato da oltre duecento persone distribuite in circa ottanta appartamenti. La polizia locale ha confermato il bilancio provvisorio e l’evacuazione dell’edificio, mentre una colonna di fumo si è alzata sopra il complesso, rendendo più complesse le operazioni di soccorso.

La fuga dai balconi

La scena più drammatica è stata quella dei residenti intrappolati ai piani alti. Secondo le immagini diffuse dalle televisioni locali e riprese dalle agenzie internazionali, almeno una persona è stata vista cercare aria affacciandosi da un balcone avvolto dal fumo, prima di spostarsi verso una finestra. I soccorritori hanno raggiunto diversi appartamenti con scale e attrezzature speciali, mentre l’evacuazione proseguiva tra corridoi invasi dal fumo e piani difficili da raggiungere.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie della polizia di Anversa. Le autorità hanno attivato un piano medico d’emergenza per evitare il sovraccarico degli ospedali della zona. Tra le unità impiegate anche una squadra specializzata con droni, utilizzata per verificare dall’esterno le condizioni dell’edificio e individuare eventuali persone ancora bloccate ai piani superiori.

Fumo nell’aria e residenti chiusi in casa

Le autorità hanno invitato gli abitanti dell’area a tenere porte e finestre chiuse e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione. L’allarme è stato lanciato per la forte concentrazione di fumo nell’aria, visibile a distanza. Gli evacuati sono stati accompagnati in strutture di accoglienza locali, mentre le squadre di emergenza continuavano a lavorare dentro e fuori dal palazzo.

Le prime ipotesi sull’origine

Secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dall’Associated Press, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto tecnico al piano terra, anche se i piani superiori risultano tra i più colpiti. La dinamica resta oggetto di accertamenti, perché la propagazione del fumo e delle fiamme in un edificio alto può rendere difficile ricostruire con immediatezza il punto esatto di sviluppo e la sequenza degli eventi.

Il cordoglio del governo

Il primo ministro belga Bart De Wever, già sindaco di Anversa, ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza ai residenti evacuati. Ha ringraziato i soccorritori impegnati nel tentativo di mettere in sicurezza l’edificio e assistere le persone coinvolte. Nel quartiere resta alta l’attenzione, mentre gli investigatori dovranno stabilire se il guasto ipotizzato sia l’unica causa del disastro e se le procedure di sicurezza dell’edificio abbiano funzionato correttamente.