Francia, trovati in una casa i corpi di cinque neonati La scoperta a Orange, nel Vaucluse: i resti erano custoditi dentro alcune scatole

Cinque corpi di neonati sono stati rinvenuti nell’abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse. La scoperta, avvenuta all’interno di alcune scatole, ha portato all’apertura di un’indagine giudiziaria sulle circostanze e sull’epoca dei decessi.

Secondo le prime informazioni diffuse da fonti vicine all’inchiesta, gli investigatori sarebbero entrati nella casa dopo il ricovero della donna, che lunedì aveva partorito un bambino trovato in buone condizioni di salute. Al momento non sono stati comunicati elementi che consentano di stabilire con certezza il legame tra la coppia e i cinque neonati.

Gli accertamenti nell’abitazione

La polizia ha posto sotto sequestro gli ambienti interessati dal ritrovamento per permettere alla scientifica di eseguire rilievi e raccogliere eventuali elementi utili. I resti saranno sottoposti ad autopsia e ad analisi genetiche.

Gli esami medico-legali dovranno accertare se i bambini siano nati vivi, stabilire approssimativamente quando siano avvenute le nascite e individuare, per quanto possibile, le cause della morte. Sarà inoltre necessario verificare da quanto tempo i corpi si trovassero nell’abitazione.

Le autorità francesi non hanno ancora reso note eventuali misure adottate nei confronti dei due adulti. In questa fase, ogni responsabilità personale resta da accertare e vale il principio di presunzione d’innocenza.

Il parto e l’avvio dell’indagine

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda il parto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento. Il neonato venuto alla luce lunedì sarebbe stato affidato alle cure dei sanitari e risulterebbe in buona salute.

Gli investigatori stanno ricostruendo la storia familiare e sanitaria della coppia, verificando anche l’esistenza di precedenti gravidanze. Le testimonianze dei vicini e delle persone vicine alla famiglia potrebbero contribuire a chiarire se vi fossero stati segnali o circostanze anomale.

Le risposte attese dagli esami medico-legali

L’indagine è ancora nella fase iniziale e le informazioni disponibili sono limitate. Le autopsie saranno determinanti per distinguere tra morti naturali, mancanza di assistenza dopo il parto o eventuali condotte volontarie.

Solo dopo i primi risultati la procura competente potrà definire con maggiore precisione le ipotesi di reato e la posizione della coppia. Resta protetta l’identità del bambino sopravvissuto, così come ogni informazione che possa consentirne il riconoscimento.