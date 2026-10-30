Christa Pike, sopravvissuta all'esecuzione: «Il dolore non mi abbandona» La 50enne rompe il silenzio un mese dopo la doppia iniezione letale fallita in Tennessee

«Da quella notte non c'è stato un solo momento in cui non abbia provato dolore». Sono le prime parole pubbliche di ?????????????? ????????, la donna americana di 50 anni sopravvissuta a un'esecuzione mediante iniezione letale il 30 settembre scorso, nel carcere di massima sicurezza di ??????????????????, a ??????????????????, nello Stato del ??????????????????. A distanza di un mese, la detenuta ha deciso di raccontare quanto accaduto attraverso una dichiarazione dettata ai suoi avvocati. Un racconto segnato dalle conseguenze fisiche della procedura, dalla sofferenza psicologica e dall'incertezza su un futuro che, fino a poche settimane fa, credeva di non avere.

«Mi fa male il corpo, mi fanno male le braccia, le mani e la gola. Faccio ancora fatica a parlare. E il dolore non è soltanto fisico, è anche nella mia mente e nella mia anima», ha dichiarato ????????, descrivendo le conseguenze di una procedura che avrebbe dovuto provocarne la morte e che invece l'ha lasciata in condizioni gravissime.

La testimonianza, diffusa venerdì 30 ottobre dai legali, riapre il confronto sulla pena capitale negli ?????????? ?????????? e sulle modalità con cui vengono eseguite le condanne.

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Il 30 settembre ?????????????? ???????? era entrata nella camera della morte convinta che quelli sarebbero stati gli ultimi istanti della sua vita. Aveva salutato le persone care, ringraziato quanti le erano rimasti accanto durante i lunghi anni di detenzione e si era preparata alla fine.

«Avevo fatto pace con me stessa», ha raccontato. Non aveva immaginato un'esistenza oltre quella notte, né la possibilità di risvegliarsi dopo un tentativo di esecuzione.

Durante la procedura, il personale penitenziario ha incontrato difficoltà nell'accesso alle vene della detenuta. Sono state somministrate due dosi di pentobarbital, il farmaco utilizzato per l'iniezione letale, senza ottenere il risultato previsto. Nonostante il trattamento, la donna ha continuato a respirare. L'esecuzione è stata interrotta e sono intervenuti i soccorritori.

Trasportata d'urgenza in ospedale, ???????? è rimasta in condizioni critiche ed è stata sottoposta a ventilazione meccanica. I suoi avvocati temevano che non sarebbe sopravvissuta. Invece, dopo diversi giorni, ha ripreso conoscenza.

Il ricordo di quel momento è uno dei passaggi più dolorosi della dichiarazione: si è risvegliata sola, in una stanza d'ospedale, confusa e incapace di comprendere immediatamente quanto fosse accaduto.

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La donna è stata successivamente trasferita nuovamente nel carcere femminile ?????????? ??. ?????????????? ???????????????????????????? ????????????, dove continua a ricevere assistenza sanitaria.

Secondo i legali, il tentativo di esecuzione ha provocato gravi lesioni alle braccia, con ustioni, gonfiori e vesciche. Gli esperti hanno ipotizzato che una parte del farmaco possa essere penetrata nei tessuti circostanti anziché raggiungere correttamente la circolazione sanguigna. La dinamica esatta resta comunque oggetto di accertamento.

Alle conseguenze fisiche si aggiunge il peso dell'isolamento. Nella sua dichiarazione, ???????? ha spiegato di trascorrere gran parte del tempo nel reparto medico del penitenziario, lontana dai contatti umani che considera fondamentali per affrontare la convalescenza.

Dopo aver trascorso 28 anni nel braccio della morte in condizioni di isolamento, la donna sostiene che l'attuale situazione le faccia rivivere una parte particolarmente difficile della sua detenzione.

«Sto guarendo e so che sto diventando più forte», ha spiegato, precisando però che recuperare fisicamente non significa necessariamente stare bene.

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La vicenda giudiziaria di ?????????????? ???????? risale al 1995, quando aveva appena 18 anni. Fu condannata per l'omicidio di ?????????????? ??????????????, una ragazza di 19 anni che frequentava il suo stesso programma di formazione professionale.

La giovane vittima venne attirata in una zona isolata, aggredita, torturata e uccisa. Per quel delitto, commesso insieme al fidanzato dell'epoca, ???????? ricevette una condanna a morte nel 1996.

La gravità del crimine rimane un elemento centrale nella vicenda, così come il dolore dei familiari della vittima, che da oltre trent'anni convivono con le conseguenze dell'omicidio.

Nella dichiarazione diffusa dai legali, la detenuta ha voluto rivolgere un pensiero anche a loro. Ha affermato di continuare a pensare alla famiglia di ?????????????? ?????????????? e alla sofferenza provocata dalla sua perdita.

Un passaggio che accompagna le critiche rivolte alle autorità penitenziarie per quanto accaduto durante l'esecuzione, senza cancellare le responsabilità penali riconosciute dalla giustizia americana.

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Il fallimento della procedura ha provocato una crisi istituzionale in ??????????????????. Il governatore repubblicano ???????? ?????? ha ordinato un'indagine sulle modalità dell'esecuzione e disposto il rinvio dell'altra iniezione letale prevista nello Stato entro la fine del 2026.

L'obiettivo è accertare le responsabilità e verificare se siano stati rispettati i protocolli previsti. La vicenda ha riacceso le critiche sull'utilizzo dei farmaci nelle esecuzioni e sulle difficoltà tecniche che, in alcuni casi, possono provocare sofferenze prolungate ai condannati.

Gli avvocati di ???????? hanno chiesto al governatore di commutare la pena capitale in ergastolo, sostenendo che la donna non debba essere sottoposta a una seconda procedura.

La risposta del governatore, almeno per il momento, non ha aperto alla concessione della clemenza. ?????? ha dichiarato di ritenere che la condanna resterà invariata, salvo differenti decisioni delle autorità giudiziarie.

Rimane dunque irrisolta la questione più delicata: stabilire se e a quali condizioni lo Stato possa tentare nuovamente di eseguire una condanna che ha già cercato di portare a termine.

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Nella parte conclusiva della sua testimonianza, ?????????????? ???????? ha ringraziato i medici, gli infermieri e i soccorritori che le hanno salvato la vita, insieme agli avvocati e alle persone che le hanno manifestato solidarietà.

Ha raccontato di aver ricevuto messaggi di sostegno da numerosi Paesi e di trovare proprio in queste dimostrazioni di vicinanza una ragione per affrontare il difficile percorso di recupero.

Non ha però nascosto la paura e l'incertezza. Non sa perché sia sopravvissuta, né cosa le riserveranno i prossimi mesi. La sua condanna rimane in vigore e l'indagine sulle responsabilità della fallita esecuzione è ancora aperta.

Per adesso, ha spiegato, cerca di affrontare una giornata alla volta, concentrandosi sulla guarigione e sul sostegno delle persone che continuano a starle accanto.

La sua vicenda pone nuovamente al centro del dibattito americano una questione destinata a dividere l'opinione pubblica: il rapporto tra l'applicazione della pena capitale, la tutela della dignità umana e il diritto dei familiari delle vittime a ottenere giustizia.