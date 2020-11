Elezioni USA 2020, scontro all'ultimo voto Il destino delle presidenziali è determinato dallo spoglio degli Stati chiave

E' scontro all'ultimo voto tra Biden e il presidente Trump: probabilmente serviranno giorni per arrivare ad un risultato certo, poiché da conteggiare ci sono ancora le schede inviate tramite posta. I due condidati alla presidenza hanno fatto le loro dichiarazioni nel corso dello spoglio delle schede, Joe Biden invita alla pazienza: "Siamo sulla strada per la vittoria, va contata ogni scheda", mentre Donald Trump parla di brogli: "Vogliono rubarci le elezioni, andremo alla Corte Suprema". Una dichiarazione che i media americani hanno definito senza precedenti. In Pennsylvania posticipato il conteggio di 275mila voti: ciò renderà difficile dichiarare nelle prossime ore il vincitore nello Stato che conta 20 grandi elettori. Anche il Michigan e il Wisconsin non annunceranno il vincitore oggi.

Il destino delle elezioni americane è determinato dallo spoglio degli Stati chiave: Wisconsin, Michigan, Nevada, Georgia e Pennsylvania che potrebbero essere decisivi per determinare chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. In Wisconsin Biden ha un vantaggio ridotto, in Michigan e Pennsylvania ci sono decine di migliaia di schede ancora da contare. Nessuno dei candidati è certo di raggiungere i 270 voti elettorali necessari per essere eletto: l'affluenza alle urne è stata da record (+67%).

Stati con maggioranza dei voti per Trump: Utah, New Hampshire, Kansas, North e South Dakota, Montana, Louisiana, Nebraska, Wyoming, Indiana, Iowa, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Texas, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Idaho e Mississippi.

Stati che hanno votato per il democratico Biden: Arizona, Oregon, Washington, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Connecticut, Virginia, Vermont, Massachussetts, Maryland, Minnesota, Delaware, New Jersey, Rhode Island, New York, New Mexico e il District of Columbia.