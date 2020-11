Elezioni USA 2020, Biden a un passo dalla Casa Bianca Il voto decisivo è nelle mani degli stati chiave

Joe Biden a un passo dalla White House. Dopo aver conquistato la vittoria in Michigan e nel Wisconsin, al candidato democratico basta vincere in un altro stato chiave, tra il Nevada dove è in vantaggio, o tra la Georgia, North Carolina e Pennsylvania dove, invece, è in vantaggio Donald Trump. Attualmente Biden è a quota 264 grandi elettori. L'attuale presidente trema, prosegue la sua campagna contro i brogli elettorali su Twitter, e attacca minacciando di rivolgersi alla Corte Suprema.

Joe Biden ai media ha dichiarato: "E' chiaro che vinceremo negli stati per ottenere i 270 voti elettorali. Non sono qui per dichiarare che abbiamo già vinto ma per dirvi che quando il conteggio sarà finito riteniamo che saremo noi i vincitori. Ieri è stato provato ancora una volta che la democrazia è il cuore di questa Nazione. Anche in tempo di pandemia ha votato un numero di americani senza precedenti. Se mai se ne sia dubitato, il potere è nelle mani del popolo ed è il popolo che determina chi è il presidente degli Stati Uniti, non ci saranno stati rossi o stati blu quando vinciamo. Ci saranno gli Stati Uniti d'America".

Per conoscere il nome del prossimo inquilino della Casa Bianca sarà necessario il conteggio definitivo delle schede elettorali e del voto postale degli stati ancora in bilico.