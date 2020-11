Elezioni USA 2020, Biden ancora in vantaggio Trump parla di cospirazione ai suoi danni

I democratici si sono svegliati questa mattina cautamente ottimisti sull'andamento dei risultati presidenziali, con gli esponenti del partito che tengono d'occhio i quattro stati chiave: Arizona, Nevada, Georgia e Pennsylvania. Joe Biden è in testa sia in Arizona che in Nevada, due stati in cui si prevede che ci saranno più voti, ma la convinzione è che gli stretti margini ottenuti potrebbero ridursi man mano che arrivino tutti gli altri voti. La maggior parte dell'ottimismo democratico viene dalla Pennsylvania che ha dominato l'attenzione di Biden durante le elezioni generali.

Anche se Biden segue Trump nello stato con circa il 10% dei voti ancora da riportare, è da dove provengono quei voti - roccaforti democratiche come Philadelphia e Pennsylvania e le sue contee suburbane e nel sud-est, dove il partito repubblicano ripone ogni fiducia sulla vittoria. Una fonte ha riferito alla CNN, che ci sono circa 140.000 voti in sospeso, per lo più per corrispondenza, solo a Philadelphia. Anche se Trump gode di un vantaggio di oltre 160.000 voti, la maggior parte dei voti della Philadelphia dovrebbero andare a Joe Biden. Inoltre, ci sono ancora migliaia di voti in sospeso dalle zone intorno alla città ma, secondo le statistiche, Biden sta costantemente mantenendo un significativo vantaggio nelle votazioni per corrispondenza.

Poi c'è la Georgia, uno Stato che si è continuamente ristretto man mano che sono arrivati i voti della più democratica area metropolitana di Atlanta. La chiave per i democratici sarà quanti di queste preferenze arriveranno da aree democratiche affidabili come le contee di Fulton e DeKalb intorno ad Atlanta e Chatham vicino a Savannah.

La leadership del presidente Trump in Georgia si è ridotta a 18.540 voti, il segretario di Stato Brad Raffensperger ha dichiarato in un intervista televisiva, che rimangono meno di 25.000 voti da contare in tutto lo Stato: "Dovremmo finire entro mezzogiorno" (orario della costa orientale degli Stati Uniti).

La CNN riporta che Donald Trump e i suoi alleati rafforzano le teorie di cospirazione nel tentativo di minare il conteggio dei voti. Le affermazioni false e fuorvianti, che hanno attirato i rimproveri di Twitter e Facebook, hanno trovato eco anche in circa 9 milioni di sms inviati dalla campagna Melania Trump in 24 ore, secondo una società di informatica.