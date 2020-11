Elezioni USA 2020, la Georgia è di Biden Twitter e Facebook censurano Trump

Con l'ultimo lotto di voti da conteggiare, Joe Biden ha un vantaggio di 5.587 voti nello stato della Pennsylvania. La corsa verso la Casa Bianca si è spostata in favore del democratico, quasi alla soglia dei 270 voti necessari per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti, in quanto ha ottenuto enormi margini tra le schede elettorali per corrispondenza scrutinate in queste ore. Biden è in vantaggio anche in Georgia per poco più di 1.000 voti rispetto a Trump. La sorprendente rimonta dell'ex vicepresidente in questo stato è dovuta all'enorme affluenza alle urne degli elettori nella contea di Fulton e degli altri sobborghi di Atlanta. Nessun candidato democratico alla presidenza ha vinto nello stato dopo Bill Clinton nel 1992.

Intanto, il presidente Trump e i suoi alleati continuano con le sfide legali e fanno circolare teorie complottistiche, tanto che sia Twitter che Facebook hanno censurato i suoi post.

Biden finora ha 253 voti elettorali e il presidente ne ha 213, secondo le proiezioni della CNN. Resta, infine, da tenere sott'occhio lo stato della Pennsylvania, il quale potrebbe portare Biden oltre la soglia dei 270 voti.