Elezioni USA 2020, Biden: la presidenza è vicina Trump: "Gli americani meritano totale trasparenza, perseguiremo ogni via legale"

Joe Biden è sempre più avanti nella conquista della White House. Il vantaggio è di oltre 12mila voti con il conteggio delle schede della Pennsylvania, che è uno degli stati chiave. Secondo i dati riportati dalla CNN, il candidato democratico è al 49,5% rispetto al 49,3 del presidente Trump: con un margine così ridotto ci potrebbe essere un riconteggio delle schede, secondo le leggi dello stato della Georgia. La richiesta deve avvenire entro due giorni dalla certificazione del voto, inolte, i risultati effettivi delle elezioni devono pervenire entro il 20 novembre. L’ex vicepresidente aumenta il suo vantaggio anche nello stato del Nevada.

Melania Trump si sbilancia sui risultati, affermando: “Le elezioni non sono finite, la falsa proiezione di Joe Biden come vincitore, basato sui risultati di quattro Stati, non sono definitivi. Il presidente Trump sarà rieletto”. I consiglieri di Trump si sono espressi ai media americani, esclamando: "Dio, chi lo sa!”, quando gli è stato chiesto cosa potrebbe fare dopo la sconfitta, ammettendo che ci sono stati più funzionari nella campagna elettorale e alla Casa Bianca che scuotevano la testa dopo le false dichiarazioni di Trump giovedì sera nella sala riunioni. Come riporta la CNN, un consulente della campagna elettorale ha descritto Trump come sempre più convinto nelle sue affermazioni di un'elezione rubata.