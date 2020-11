Elezioni USA 2020, Biden è il 46esimo presidente 273 i voti che l’hanno portato alla vittoria

Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America.

Le proiezioni della CNN parlano chiaro, con la vittoria in Pennsylvania, stato in cui è nato, ha raggiunto i 270 voti per la presidenza. Biden, prima di diventare il candidato alle elezioni per il partito democratico, è stato il vice presidente nel governo Obama. Durante la sua campagna elettorale, ha sostenuto che in gioco c'era "l'anima della Nazione" ed aveva promesso di guarire gli Stati Uniti dalla frattura del governo Trump.

Intanto, l'ex presidente Trump tuona ancora sui brogli elettorali.