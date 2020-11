Elezioni USA, ecco chi è Joe Biden Il neo presidente si insedia alla Casa Bianca dopo anni vissuti al fianco di Barack Obama

Joe Biden è stato eletto da poche ore il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America, ma chi è il candidato democratico che è riuscito a strappare la Casa Bianca a Donald Trump?

È stato vicepresidente durante l'era Obama ed ha voluto fortemente l'approvazione dell'Affordable Care Act (legge federale che induce l'accesso dei cittadini statunitensi alle assicurazioni sanitarie). È un aspetto di cui Biden ha discusso spesso durante le conventions proprio per le esperienze personali che ha vissuto: ha perso la sua prima moglie e una figlia neonata in un incidente d'auto nel 1972 e nel 2015 suo figlio, Beau Biden, è morto di cancro al cervello. L'assistenza sanitaria, ha detto in un primo spot televisivo, è per lui una cosa "personale".

Tre curiosità sul neo presidente: Joe Biden è il presidente più anziano della storia al suo insediamento, all'età di 78 anni. È nato a Scranton, Pennsylvania, nel 1942, e si è trasferito nel Delaware da bambino. Nella sua attività ha mantenuto stretti legami politici con entrambi gli stati, anche se Trump l'ha accusato, durante la campagna elettorale, di aver "disertato" la Pennsylvania. Durante il mandato di Barack Obama aveva un ruolo importante, quello di vicepresidente: Biden parla spesso della loro amicizia e del lavoro che hanno svolto insieme, come l'assistenza sanitaria e la politica estera. Molti elettori Democratici, soprattutto afro-americani, hanno citato il suo rapporto con Obama e la nostalgia per quell'amministrazione, spiegando il loro sostegno a Biden.

Proprio dal former president Barack Obama, sono arrivati i primi complimenti, con un post su Instagram: "Non potrei essere più orgoglioso, congratulazioni al presidente Joe Biden e alla first lady, Jill. Congratulazioni anche a Kamala Harris come vicepresidente. Incoraggio ogni americano a dargli una possibilità e tutto il vostro sostegno. I rusultati delle elezioni dimostrano che il Paese è ancora fortemente e amaramente diviso, i tuoi sforzi hanno fatto la differenza, goditi questo momento".