Kamala Herris, la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti “Ai ragazzi: sognate con ambizione”

"We did it, Joe", "Ce l'abbiamo fatta, Joe": queste le parole pronunciate dalla prima donna eletta vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Herris.

Figlia di genitori immigrati in America, madre di origine indiana e padre giamaicano, la scorsa notte ha fatto la storia. Nel suo discorso agli Stati Uniti ha riconosciuto la lunga battaglia che le donne hanno dovuto affrontare per il diritto di voto e per entrare nei ranghi più alti della politica americana: "ogni ragazzina che guarda" in tutto il Paese ora sa di poterlo fare. "Anche se sarò la prima donna in questo ufficio, non sarò l'ultima", ha detto Harris. "Ai bambini, indipendentemente dal vostro sesso, il nostro Paese vi ha mandato un messaggio chiaro: sognate con ambizione, agite con convinzione e vedete voi stessi in un modo in cui gli altri potrebbero non vedervi, semplicemente perché non l'hanno mai visto prima. E noi vi applaudiremo ad ogni passo", ha detto.

Nel suo discorso, Kamala Harris ha anche espresso la sua gratitudine a Joe Biden e alla sua famiglia, ringraziando il Presidente eletto e sua moglie, Jill Biden, "per aver accolto la nostra famiglia nella loro in questo incredibile viaggio". Ha anche menzionato Beau Biden, il figlio defunto del Presidente, che Harris ha conosciuto per la prima volta quando erano procuratori generali della California.

Ha poi ricordato sua madre, Shyamala Gopalan Harris, immigrata negli Stati Uniti dall'India da giovane e morta nel 2009: "Quando è arrivata qui a 19 anni, non poteva immaginare questo momento, ma credeva in un'America dove momenti come questi sono possibili. Penso a lei e alle generazioni di donne - donne nere, asiatiche, bianche, latine e nativi americani - che in tutta la storia della nostra nazione hanno aperto la strada a questo momento. Donne che hanno combattuto e sacrificato così tanto per l'uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti, comprese le donne nere, che troppo spesso vengono trascurate, ma così spesso dimostrano di essere la spina dorsale della nostra democrazia".

Ha concluso il suo discorso ringraziando il neo eletto presidente Biden per aver rotto le barriere e di aver scelto una donna come vicepresidente degli Stati Uniti d'America.