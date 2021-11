Cop26, Von der Leyen: "Dall’Ue 1 miliardo per le foreste" "Di questi, 250 milioni andranno al Bacino del Congo"

"La Commissione europea destinerà un miliardo di euro all'Impegno globale per le foreste. Di questi, 250 milioni andranno al Bacino del Congo". Ad annunciarlo, durante la Cop26 A Glasgow, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La presidente ha anche assicurato l'impegno della Ue a ridurre le emissioni di metano, sottolineando come l'Unione Europea e oltre 80 Paesi del mondo abbiano aderito all'iniziativa per la riduzione delle emissioni di metano del 30% entro il 2030. Per Von der Leyen, centrare l'obiettivo di "ridurre il gas serra di un terzo rallenterà il cambiamento climatico". "Tagliare le emissioni di metano - ha osservato - è l'obiettivo più a portata di mano". (Italpress)