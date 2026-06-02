Iran-Usa, segnali contrastanti sui negoziati: scambi sospesi per Teheran Media iraniani parlano di stop ai contatti, Rubio vede vicino un accordo

Le trattative tra Iran e Stati Uniti mostrano segnali apparentemente contraddittori. Da un lato, l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Guardiani della Rivoluzione, riferisce che lo scambio di messaggi tra le due parti sarebbe fermo da alcuni giorni. Dall'altro, da Washington arrivano dichiarazioni improntate all'ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato dalla fonte citata dall'agenzia iraniana, il più recente messaggio inviato da Teheran a Washington avrebbe riguardato la situazione in Libano, considerata un elemento centrale nel quadro delle crescenti tensioni regionali. Il contenuto sarebbe stato interpretato come un segnale politico preciso sulle dinamiche che stanno interessando il Medio Oriente.

La versione di Teheran

La notizia diffusa da Fars suggerisce una fase di stallo nei contatti che dovrebbero portare alla definizione di un primo memorandum d'intesa. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni della sospensione né sulla durata prevista dell'interruzione.

L'indiscrezione si inserisce in un contesto regionale particolarmente delicato, segnato da tensioni che coinvolgono diversi attori mediorientali e che potrebbero influenzare il percorso negoziale tra i due Paesi.

L'ottimismo di Rubio

Di tono diverso le dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenuto durante un'audizione al Senato. Rubio ha affermato che l'operazione militare denominata "Epic Fury" ha raggiunto i propri obiettivi e ha sottolineato che, nonostante ciò, l'Iran conserva ancora una significativa capacità produttiva nel settore dei droni.

Sul fronte diplomatico, il capo della diplomazia statunitense ha confermato che i colloqui sono in corso e che esiste una concreta prospettiva di accordo. Secondo Rubio, l'intesa potrebbe arrivare "oggi, domani o la settimana prossima", parole che riflettono la fiducia dell'amministrazione americana nella prosecuzione del dialogo.

Il quadro internazionale

Le differenti ricostruzioni evidenziano la complessità del negoziato tra i due storici rivali. Mentre le fonti iraniane descrivono una fase di pausa nelle comunicazioni, Washington continua a trasmettere un messaggio di fiducia sulla possibilità di una svolta diplomatica.

Nei prossimi giorni sarà probabilmente più chiaro se la sospensione segnalata da Teheran rappresenti una semplice battuta d'arresto tattica oppure un ostacolo più significativo nel percorso verso un accordo.