Iran, tre giorni di funerali di Stato per Ali Khamenei Le cerimonie si terranno a Teheran, Qom e Mashhad in data da definire

L'Iran si prepara a rendere l'ultimo omaggio a Ali Khamenei, la Guida Suprema della Repubblica Islamica morta all'età di 86 anni durante gli attacchi israeliano-statunitensi del 28 febbraio scorso, considerati l'inizio del conflitto che ha profondamente modificato gli equilibri del Medio Oriente.

Secondo quanto riferito da Mohammad-Amin Tavakolizadeh, vice sindaco di Teheran, il Paese organizzerà funerali di Stato della durata di tre giorni. La data non è stata ancora ufficialmente fissata, ma le autorità stanno valutando una finestra temporale che coinciderebbe con il periodo del mese di Muharram, previsto nella seconda metà di giugno.

Le celebrazioni in tre città simbolo

Le esequie si svolgeranno in tre luoghi altamente simbolici per la Repubblica Islamica. Una parte centrale delle cerimonie avrà luogo a Teheran, dove è prevista una commemorazione pubblica di almeno ventiquattro ore.

Le celebrazioni proseguiranno poi nelle città sante di Qom e Mashhad, uno dei principali centri religiosi sciiti del Paese. Proprio a Mashhad dovrebbe avvenire la sepoltura definitiva della Guida Suprema.

Le autorità iraniane prevedono una partecipazione eccezionale. Secondo Tavakolizadeh, tra i 15 e i 20 milioni di persone potrebbero prendere parte agli eventi commemorativi, numeri che renderebbero l'appuntamento uno dei più imponenti della storia recente iraniana.

La successione e il silenzio di Mojtaba Khamenei

Dopo la morte di Ali Khamenei, la guida della Repubblica Islamica è passata al figlio Mojtaba Khamenei, indicato come successore all'inizio di marzo.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità iraniane, Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito durante gli attacchi che hanno colpito la leadership del Paese. Da allora non è più apparso pubblicamente e continuerebbe a comunicare esclusivamente attraverso messaggi scritti.

L'assenza dalla scena pubblica del nuovo leader alimenta interrogativi sulla fase di transizione che l'Iran sta attraversando dopo quasi trentasette anni di guida di Ali Khamenei, figura centrale della politica e della strategia regionale di Teheran.

Un momento cruciale per la Repubblica Islamica

I funerali rappresenteranno non soltanto un evento religioso e commemorativo, ma anche una manifestazione politica destinata a mostrare la capacità di mobilitazione dello Stato iraniano dopo mesi di guerra e tensioni internazionali.

L'attenzione della comunità internazionale resta concentrata su Teheran, dove le celebrazioni potrebbero offrire anche indicazioni sul futuro assetto del potere iraniano e sulla direzione che il nuovo vertice politico intende imprimere al Paese.