Germania, stretta antiterrorismo: più controlli e pene più dure Il governo reagisce all’attentato al Pride di Berlino con un pacchetto su sicurezza, giustizia e pre

Più sorveglianza per le persone considerate ad alto rischio, maggiori possibilità di utilizzare i dati delle comunicazioni, pene più severe e un intervento sul sistema delle libertà vigilate. Il governo tedesco cambia passo nella strategia contro il terrorismo islamista dopo l’attentato che lo scorso luglio ha colpito il Christopher Street Day di Berlino, provocando la morte di una donna e il ferimento di almeno 31 persone.

Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt e la ministra della Giustizia Stefanie Hubig hanno presentato un pacchetto articolato in dieci direttrici. L’impianto dovrà essere tradotto nei singoli provvedimenti legislativi, ma segna già l’orientamento scelto dall’esecutivo: anticipare il più possibile l’intervento delle autorità nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi e rafforzare gli strumenti penali quando la radicalizzazione sfocia nella violenza.

Più controlli sui soggetti considerati pericolosi

Uno dei cardini riguarda i cosiddetti Gefährder, persone che le autorità ritengono potenzialmente capaci di commettere gravi reati di matrice politica o terroristica pur in assenza, in quel momento, di elementi sufficienti per procedere a un arresto.

Il governo vuole utilizzare con maggiore frequenza i braccialetti elettronici e punta a rendere più uniformi tra Stato federale e Länder gli strumenti di prevenzione, compresa la possibilità di ricorrere alla custodia preventiva nei casi previsti dalla legislazione. Dobrindt ha indicato proprio nel controllo dei soggetti già conosciuti dagli apparati di sicurezza una delle priorità emerse dopo l’attacco di Berlino.

La questione è diventata centrale perché il presunto attentatore del Pride era già noto alle autorità per la propria radicalizzazione. Poche settimane prima dell’attacco era stato condannato dal Tribunale di Tiergarten a un anno e dieci mesi secondo il diritto penale minorile per fatti connessi al tentativo di raggiungere la Siria e unirsi allo Stato Islamico. La pena non era stata immediatamente eseguita mentre era in corso una fase di valutazione sulla possibile sospensione.

Coltelli, la pena minima sale a un anno

Il governo interviene anche sulla violenza commessa con coltelli e altri strumenti considerati particolarmente pericolosi. Nei casi più gravi, quando l'aggressione mette in pericolo la vita della vittima o rischia di provocare conseguenze rilevanti sulla salute, la fattispecie dovrebbe essere qualificata come reato più grave e comportare una pena minima di un anno di carcere.

La modifica non sarebbe limitata ai reati di terrorismo. Lo stesso Dobrindt ha precisato che l'inasprimento riguarderebbe in generale le aggressioni commesse con queste modalità, indipendentemente dalla matrice ideologica.

Braccialetti elettronici e dati delle comunicazioni

Una parte rilevante del piano riguarda gli strumenti tecnologici. Oltre all’impiego più esteso dei dispositivi elettronici di controllo, Berlino vuole rafforzare la possibilità di conservare determinati dati di connessione utili alle indagini e alla prevenzione.

La proposta punta a consentire anche alle autorità dei Länder, e non soltanto agli organismi federali, di chiedere agli operatori la conservazione temporanea di dati di traffico quando esistano elementi relativi a un reato già commesso oppure a una concreta situazione di pericolo. Non si tratta del contenuto delle comunicazioni, ma di informazioni relative alle connessioni che potrebbero risultare utili alle successive attività investigative.

Il tema resta particolarmente sensibile in Germania, dove l’ampliamento della conservazione dei dati e dei poteri di sorveglianza è tradizionalmente sottoposto a un confronto serrato sulla tutela della privacy e sui limiti costituzionali dell’intervento statale.

Nuovi reati contro propaganda e finanziamenti

Nel mirino del governo finisce anche l’attività che precede o accompagna la violenza terroristica. L’obiettivo è ampliare le norme sulla diffusione della propaganda delle organizzazioni vietate, compreso lo Stato Islamico, e intervenire con maggiore precisione sull’utilizzo dei loro simboli.

È prevista inoltre una nuova fattispecie penale per la raccolta di denaro destinato alle organizzazioni terroristiche. L’intenzione del ministero della Giustizia è intervenire prima che le somme raccolte vengano concretamente utilizzate per finanziare un attentato o un’altra specifica attività criminale.

Anche le piattaforme digitali vengono coinvolte nella nuova strategia. Il governo chiede una maggiore responsabilità nel contrasto alla circolazione di contenuti estremisti e considera il web uno dei luoghi decisivi sia per la propaganda sia per i processi di radicalizzazione, soprattutto tra i più giovani.

Libertà vigilata, più peso alla sicurezza collettiva

Il caso dell’attentatore di Berlino ha riaperto anche il confronto sulle decisioni relative alla sospensione delle pene. Il piano stabilisce che, nella valutazione della libertà vigilata e della sospensione dell’esecuzione di una condanna, i giudici debbano considerare in maniera più esplicita anche l’interesse alla sicurezza della collettività.

Un altro intervento riguarda i giovani tra i 18 e i 21 anni. Quando un tribunale decide di applicare a un maggiorenne il diritto penale minorile, dovrà motivare espressamente questa scelta. Il governo non elimina quindi la possibilità prevista dall’ordinamento tedesco, ma vuole rendere più stringente la giustificazione della decisione.

La prevenzione resta nel piano

La risposta di Berlino non è costruita soltanto attorno a controlli e sanzioni. Hubig ha insistito anche sulla prevenzione, indicando nella capacità di fermare i percorsi di radicalizzazione prima che arrivino alla violenza uno degli strumenti fondamentali della sicurezza.

Il pacchetto prevede quindi il rafforzamento dei programmi educativi e di deradicalizzazione insieme a Länder e comuni, oltre ad attività di prevenzione sociale nelle comunità musulmane. La strategia dichiarata dal governo punta a intervenire soprattutto sui giovani che mostrano segnali di avvicinamento all’estremismo.

L’attentato al Christopher Street Day ha accelerato un confronto che in Germania era già aperto. Il governo considera il terrorismo islamista una minaccia concreta, mentre le nuove misure dovranno ora confrontarsi con il percorso parlamentare, con le competenze dei Länder e con i vincoli costituzionali che regolano sorveglianza, libertà personale e protezione dei dati.

La stretta annunciata da Dobrindt e Hubig punta così a intervenire contemporaneamente prima, durante e dopo il reato: controllando più da vicino i soggetti giudicati pericolosi, ampliando gli strumenti investigativi e rendendo più severe alcune conseguenze penali. Sarà l’attuazione legislativa a stabilire quanto di questo impianto entrerà effettivamente e con quali limiti nell’ordinamento tedesco.