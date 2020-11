Atletica, c'è il calendario del World tour Quattro tappe europee e due negli Stati Uniti

La Federazione Internazionale di Atletica Leggera prova a pensare positivo varando il calendario per la stagione indoor. Il momento clou dei ventisei eventi previsti, è sicuramente il "World Tour" che sarà strutturato su sei appuntamenti di livello assoluto. Si parte il 26 gennaio a Karlsruhe in Germania, il 6 febbraio è in programma la prima delle due tappe americane con protagonista la città di Boston, mentre la seconda andrà in scena il 13 a New York. Tra le due date a stelle e strisce c’è l’appuntamento di Lievin in Francia il 9 febbraio. Le ultime due tape prevedono il meting di Torun in Polonia il 17 febbraio e il gran finale il 24 a Madrid in Spagna.