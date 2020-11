Motomondiale, vince Mir: "Un sogno diventato realtà" Franco Morbidelli: "Ho fatto di tutto per vincere"

"Non ho parole per descrivere cio' che sto sentendo in questo momento. E' un sogno questo titolo, diventato realta'. Sono davvero felicissimo, adesso posso iniziare a crederci anche se al momento non mi capacito completamente di quello che ho fatto". Cosi' lo spagnolo della Suzuki Joan Mir dopo aver conquistato il suo primo titolo Mondiale grazie al settimo posto nel Gran Premio di Valencia di MotoGP.

"E' incredibile il ritmo che abbiamo impresso, sono rimasto impressionato da questa performance. Ho optato per la gomma dura all'anteriore. Non eravamo sicuri di scegliere la media, dunque ho aggiustato un attimo il mio stile di guida. Alla fine sono riuscito a gestirla al meglio, anche se sapevo che Miller mi avrebbe messo il fiato sul collo. Ho fatto di tutto per vincere, e' stato un duello pulito e sportivo". Lo ha dichiarato il pilota italiano della Yamaha Petronas, Franco Morbidelli, dopo la vittoria nel Gran Premio di Valencia di MotoGP.

"E' stato un bellissimo duello all'ultimo giro con Morbidelli, soprattutto in un circuito complicato come questo. Ci sono motivi per cui essere felici, abbiamo dimostrato di avere il ritmo per stare li' davanti. Titolo a Mir? Gli faccio i miei complimenti". Lo ha detto l'australiano della Ducati Jack Miller dopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Valencia di MotoGP dietro a Franco Morbidelli.

(ITALPRESS).