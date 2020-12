F1, sarà Pietro Fittipaldi il sostituto di Romain Grosjean Il pilota della Haas salterà il GP di Sakhir a causa delle ustioni alle mani

In seguito allo spaventoso incidente del pilota francese Romain Grosjean, è stato scelto chi lo sostituirà nel GP di Sakhir, in Bahrain, domenica prossima. Si tratta di Pietro Fittipaldi, nipote del campione del mondo Emerson. Nato a Miami, nel suo palmares conta un titolo nel campionato di Formula V8 3.5 e diverse importanti gare nella IndyCar. Con il team Haas ha provato la VF-18 nel 2018 e la VF-19 nell'anno seguente. In occasione delle prove libere di venerdì, il pilota brasiliano salirà per la prima volta sulla VF-20.

"Anzitutto, sono felice che Romain sia salvo - ha commentato Fittipaldi - e che le sue ferite siano relativamente lievi dopo un incidente così grave. Ovviamente, non è la circostanza ideale per il debutto ma sono estremamente grato a Gene Haas e Guenther Steiner per la loro fiducia".