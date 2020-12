Cristiano Ronaldo: "Messi? Per me un privilegio affrontarlo" L'attaccante portoghese: "Questa vittoria è un'iniezione di fiducia importante"

"Ho sempre avuto un rapporto molto cordiale con Messi, negli ultimi 12-14 anni abbiamo condiviso tanti premi, ma non l'ho mai visto come un rivale, sia io che lui cerchiamo di dare il meglio per i nostri club e per le nostre nazionali".

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? É la domanda che nell'ultima decade ha diviso il mondo del calcio. Ieri ha vinto CR7 che con la sua Juventus ha espugnato il Camp Nou con un secco 0-3 che vale il primo posto nel girone di Champions. Per il fuoriclasse portoghese una doppietta che, nonostante quanto accaduto a Parigi con la sospensione di Psg-Basaksehir per le frasi razziste del quarto uomo, vale le prime pagine dei quotidiani iberici e non. Il giornale lusitano "Record" titola "Ronaldo arrasa Messi", mentre gli spagnoli di "AS" scelgono "Cristianazo".

Sul dualismo con Messi, Ronaldo aggiunge: "Io e lui abbiamo condiviso gli ultimi 14 anni della nostra vita, è sempre bellissimo affrontarlo, è ovvio che la gente parli della nostra rivalità, ma per me è soltanto un grande privilegio affrontarlo, l'ho fatto con la maglia del Manchester United, del Real e della Juventus, per quanto mi riguarda sono felice dei miei gol, è la fonte di gioia più grande magari anche quando segno alla squadra di Messi".

La vittoria di ieri può essere la gara della svolta per la Juventus di Andrea Pirlo, fin qui avanti tra alti e bassi. "É sempre complicato giocare qui a Barcellona contro una squadra molto forte, ma siamo venuti qui con un'idea di gioco ben precisa - dice il portoghese -. Abbiamo fatto i primi trenta minuti con grande fiducia, abbiamo fatto due gol, poi nella ripresa siamo stati bravi a consolidare il vantaggio quando loro hanno cercato di rimontare. Per me questo è stato uno stadio sempre speciale, segnare qui ha un sapore diverso, sono felice di aver segnato due gol".

Parole di conforto anche per il Barcellona ("Sta attraversando un brutto momento, ma è sempre una grande quadra e sono sicuro che ne verrà fuori, capita a tutti un periodo difficile") e un'analisi sulle sue condizioni di forma. "Mi sento molto bene, i gol sono importanti e danno fiducia, ma so che devo continuare a lavorare duramente perchè è sempre difficile mantenere alto il livello, ci sono tante partite, il calendario è molto fitto, ma ora sono veramente felice di aver vissuto questa serata insieme ai miei compagni che stanno facendo un gradissimo lavoro, dobbiamo andare avanti su questa strada perchè siamo sul binario giusto".

"Questa vittoria - ha aggiunto CR7 - può essere un'iniezione di fiducia importante, serviva una prestazione come questa contro una grande suqadra come il Barça. Ci darà convinzione per le prossime partite. Io il migliore? Non voglio parlare di questo, non tocca a me, abbiamo vinto e siamo contenti anche perchè passiamo il girone come primi, vogliamo continuare così e io voglio farmi trovare pronto per le grandi battaglie". (Italpress)