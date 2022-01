Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open Prossimo avversario per l'azzurro il giapponese Taro Daniel

Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di Sesto Pusteria, 11esima testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3, sullo statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp. Prossimo avversario per l'azzurro il giapponese Taro Daniel che al secondo turno ha eliminato lo scozzese Andy Murray con un triplice 6-4. (Italpress)